Malgré une avance de 3-0 à la mi-temps, acquise grâce à Manzambi, qui fêtait son anniversaire, et à un doublé plein de sang-froid de Jackson, Villa a parfois eu de la réussite : Zion Suzuki a mis en échec Vedat Muriqi et Oguz Aydin a trouvé la barre transversale.

Après un début de campagne mouvementé, Emery a dressé le bilan d'une prestation contrastée de son équipe : « Nous sommes ravis de cette première victoire à domicile. En revanche, je n'étais pas très satisfait de notre première période. Ils n'ont pas marqué, mais Zion [Suzuki] a été fantastique et ils ont touché la barre transversale.

« Nous voulions mieux contrôler le match. En seconde période, nous avions prévu de corriger ce que nous n'avions pas bien fait en première, et je pense que nous y sommes parvenus. Ensuite, nous avons essayé de les contenir et nous avons marqué trois autres buts. Je ne pense pas qu'ils méritaient ce 6-0, mais pour nous, il était important de décrocher cette première victoire à domicile, de voir comment nous pouvions gérer les différents joueurs et de constater les progrès accomplis. »

Interrogé sur l'intégration de ses recrues estivales et sur la course à la qualification directe, Emery a ajouté : « Nous devons exploiter les différentes facettes de notre jeu. Parfois, nous pouvons marquer sur coup de pied arrêté, parfois en transition grâce à un pressing haut. Parfois aussi, nous marquerons à l'issue d'une bonne transition. Je pense que nous avons inscrit des buts de différentes manières aujourd'hui, et cela me donne confiance.

« J'avais confiance avant aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de travail. Notre structure est solide, mais nous avons besoin de plus de temps. Nous progressons peu à peu et trouvons progressivement l'équilibre dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons fait un très grand pas en avant. Ces trois points au classement sont importants pour nous et nous avons de l'ambition. Nous voulons jouer les premiers rôles en Ligue des champions. »