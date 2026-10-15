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Unai Emery met Aston Villa au défi de figurer parmi les « protagonistes » de la Ligue des champions après sa victoire écrasante contre Fenerbahce (6-0), saluant « un très grand pas en avant »
Un entraîneur espagnol se fixe des objectifs ambitieux
Emery a mis Villa au défi de jouer les premiers rôles en Ligue des champions cette saison après avoir mené le club à sa plus large victoire européenne de son histoire. Les doublés de Nicolas Jackson et Ross Barkley, auxquels se sont ajoutés les buts de Johan Manzambi et Tammy Abraham, ont scellé une écrasante victoire 6-0 contre Fenerbahce devant le prince de Galles à Villa Park. Cette première victoire à domicile de la saison, attendue de longue date, a également gâché le retour dans le football anglais de Mason Greenwood, ancien attaquant de Manchester United, qui disputait son premier match dans le pays depuis janvier 2022.
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L’entraîneur exige davantage de contrôle sur la tactique
Malgré une avance de 3-0 à la mi-temps, acquise grâce à Manzambi, qui fêtait son anniversaire, et à un doublé plein de sang-froid de Jackson, Villa a parfois eu de la réussite : Zion Suzuki a mis en échec Vedat Muriqi et Oguz Aydin a trouvé la barre transversale.
Après un début de campagne mouvementé, Emery a dressé le bilan d'une prestation contrastée de son équipe : « Nous sommes ravis de cette première victoire à domicile. En revanche, je n'étais pas très satisfait de notre première période. Ils n'ont pas marqué, mais Zion [Suzuki] a été fantastique et ils ont touché la barre transversale.
« Nous voulions mieux contrôler le match. En seconde période, nous avions prévu de corriger ce que nous n'avions pas bien fait en première, et je pense que nous y sommes parvenus. Ensuite, nous avons essayé de les contenir et nous avons marqué trois autres buts. Je ne pense pas qu'ils méritaient ce 6-0, mais pour nous, il était important de décrocher cette première victoire à domicile, de voir comment nous pouvions gérer les différents joueurs et de constater les progrès accomplis. »
Interrogé sur l'intégration de ses recrues estivales et sur la course à la qualification directe, Emery a ajouté : « Nous devons exploiter les différentes facettes de notre jeu. Parfois, nous pouvons marquer sur coup de pied arrêté, parfois en transition grâce à un pressing haut. Parfois aussi, nous marquerons à l'issue d'une bonne transition. Je pense que nous avons inscrit des buts de différentes manières aujourd'hui, et cela me donne confiance.
« J'avais confiance avant aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de travail. Notre structure est solide, mais nous avons besoin de plus de temps. Nous progressons peu à peu et trouvons progressivement l'équilibre dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons fait un très grand pas en avant. Ces trois points au classement sont importants pour nous et nous avons de l'ambition. Nous voulons jouer les premiers rôles en Ligue des champions. »
Les stars de l’attaque savourent une soirée mémorable
Jackson voulait tirer le penalty à la 68e minute pour inscrire un triplé après une faute d’Ismail Yuksek sur Manzambi, mais Emery a précisé que Barkley avait toujours été le tireur désigné. Le milieu de terrain a transformé le penalty avec sang-froid avant de marquer une deuxième fois quatre minutes plus tard, d’une frappe déviée qui a trompé le gardien Ederson.
Minimisant sa déception de ne pas avoir inscrit de triplé tout en louant ses partenaires en attaque, Jackson a déclaré à TNT Sports : « Le plus important, c’est qu’on gagne. J’espère que je réussirai un triplé la prochaine fois. »
« C’est un excellent joueur [Manzambi]. Je suis vraiment heureux qu’on joue ensemble. J’espère qu’on marquera encore beaucoup de buts ensemble. »
« C’est un joueur incroyable [Ibrahim Mbaye]. On joue ensemble en sélection du [Sénégal]. J’espère qu’il aura davantage de temps de jeu. Il est très rapide. C’est bien de l’avoir avec nous. »
Après avoir vécu un moment de rêve pour son 21e anniversaire devant sa famille, Manzambi a déclaré : « Aujourd’hui, c’était très bien. On a marqué six buts sans en encaisser. C’est très agréable. Pour les supporters, c’est incroyable. Je suis très heureux. Mon premier match en Ligue des champions et mon premier but, le jour de mon anniversaire. Ma famille est là. C’est très agréable pour moi. Une équipe incroyable. Des supporters incroyables. Je suis très heureux de jouer ici. »
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Un calendrier favorable renforce les espoirs de qualification
Le plein de points lors de ses deux premiers matches permet à Villa de s’installer confortablement dans le haut du classement de la Ligue des champions. Les hommes d’Emery sont bien placés pour poursuivre leur sans-faute en Europe lorsqu’ils recevront le club norvégien Viking la semaine prochaine. Le club des Midlands espère également que cette performance convaincante à domicile relancera sa forme en championnat et lui permettra de remonter régulièrement au classement au cours de la saison 2026-27.
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