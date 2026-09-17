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Unai Emery lance un avertissement sévère à Alejandro Garnacho, prêté par Chelsea, alors qu’il est désormais dépassé par des adolescents à Aston Villa
Emery en demande plus à Garnacho après un début lent
L’entraîneur d’Aston Villa a lancé un défi à Garnacho, en insistant sur le fait que le joueur prêté par Chelsea doit considérablement améliorer son éthique de travail pour retrouver une place dans le onze de départ. L’international argentin, qui a rejoint les West Midlands dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Stamford Bridge, a connu un début frustrant à Villa Park. Malgré l’enthousiasme suscité par son arrivée, le joueur de 22 ans a été limité à seulement trois entrées en jeu jusqu’ici, lors des défaites contre Brighton et Arsenal, ainsi que d’un match nul face à Hull City.
Emery n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation actuelle de l’ancien joueur de Manchester United au sein de l’effectif, précisant clairement que sa réputation seule ne suffira pas à lui permettre de gagner sa place sur le terrain. « Il doit continuer à travailler. Travailler, travailler, s’entraîner, travailler », a déclaré Emery. « Quand il aura des minutes à jouer, il devra essayer de bien jouer. Il progresse, mais nous avons des joueurs devant lui à l’heure actuelle. Garnacho est un peu en retard, à cause de certaines circonstances que nous avons connues pendant la présaison. Il est temps d’être patient pendant le temps dont il a besoin. »
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Les stars adolescentes passent devant le joueur prêté par Chelsea dans la hiérarchie
Ce qui est peut-être le plus préoccupant pour Garnacho, c’est le fait qu’Emery ait spécifiquement mis en avant plusieurs espoirs du centre de formation et jeunes recrues qui l’ont dépassé dans la hiérarchie actuelle. L’entraîneur de Villa a cité les adolescents George Hemmings et Ibrahim Mbaye, ainsi qu’Alysson, le Brésilien de 20 ans arrivé cet été, comme les joueurs qui retiennent actuellement son attention. Cet aveu public constitue un sérieux avertissement pour l’Argentin, qui était censé être l’un des points de référence de l’attaque de Villa cette saison.
Emery n’a pas tari d’éloges sur les jeunes qui ont pris leurs responsabilités en l’absence de Garnacho, soulignant leur adaptation à ses exigences tactiques. « George joue de manière fantastique. Alysson comprend aussi bien les choses et nous apporte ce que je veux. Mbaye a également bien répondu. Nous voulons une équipe compétitive et des joueurs capables de rivaliser dans le style que nous avons », a expliqué l’entraîneur.
Le succès en coupe apporte à Aston Villa un coup de pouce bien nécessaire
La victoire contre Coventry City a constitué une étape vitale pour une équipe de Villa qui a manqué de régularité dans les premières phases de sa campagne de Premier League. Après un été marqué par d’importants mouvements d’effectif, l’équipe n’avait pris qu’un seul point lors de ses quatre premiers matches de championnat, ce qui mettait rapidement le projet sous pression. Cependant, ce succès en Carabao Cup, obtenu grâce à un doublé de Tammy Abraham et un but de Ross Barkley, a redonné un peu de confiance au groupe.
« Nous sommes maintenant en train de rivaliser, en essayant de nous diriger vers nos objectifs. L’un de ces objectifs est d’essayer de nous mettre à l’aise et de prendre confiance avec les joueurs qui nous ont rejoints. Je pense qu’aujourd’hui est un match important et bien sûr, les deux buts marqués par Tammy [Abraham] nous donnent de la confiance. Donc aujourd’hui, nous avons fait un pas en avant pour essayer d’y parvenir. Bien sûr, nous aurons besoin de temps avec ces joueurs pour nous améliorer », a-t-il déclaré.
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Le point sur les blessures avant le choc face à Tottenham
Alors que Villa se prépare à un affrontement redoutable contre Tottenham Hotspur ce samedi, Emery retient son souffle au sujet de l’état physique du milieu clé Joao Gomes. Le Brésilien a manqué la victoire en coupe contre Coventry, et son absence s’est fait sentir dans l’entrejeu malgré le succès final. Emery a confirmé que le staff médical surveillerait de près le joueur au cours des 48 prochaines heures afin de déterminer s’il pourra jouer un rôle lors du match de ce week-end.
« Il a besoin de quelques jours pour revenir. Nous allons le tester demain et vendredi. Si tout se passe bien, il pourrait être disponible pour samedi », a noté Emery.
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