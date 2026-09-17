L’entraîneur d’Aston Villa a lancé un défi à Garnacho, en insistant sur le fait que le joueur prêté par Chelsea doit considérablement améliorer son éthique de travail pour retrouver une place dans le onze de départ. L’international argentin, qui a rejoint les West Midlands dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Stamford Bridge, a connu un début frustrant à Villa Park. Malgré l’enthousiasme suscité par son arrivée, le joueur de 22 ans a été limité à seulement trois entrées en jeu jusqu’ici, lors des défaites contre Brighton et Arsenal, ainsi que d’un match nul face à Hull City.

Emery n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation actuelle de l’ancien joueur de Manchester United au sein de l’effectif, précisant clairement que sa réputation seule ne suffira pas à lui permettre de gagner sa place sur le terrain. « Il doit continuer à travailler. Travailler, travailler, s’entraîner, travailler », a déclaré Emery. « Quand il aura des minutes à jouer, il devra essayer de bien jouer. Il progresse, mais nous avons des joueurs devant lui à l’heure actuelle. Garnacho est un peu en retard, à cause de certaines circonstances que nous avons connues pendant la présaison. Il est temps d’être patient pendant le temps dont il a besoin. »