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Mohamed Saeed

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Unai Emery fait le point sur la blessure d’Emi Martínez, après que le gardien d’Aston Villa a déclaré forfait juste avant le match contre Nottingham Forest

E. Martinez
Aston Villa
U. Emery
Nottingham Forest
Premier League

Unai Emery a livré un point sur la blessure d’Emiliano Martínez. Le gardien d’Aston Villa s’est retiré de la feuille de match peu avant le coup d’envoi de la rencontre face à Nottingham Forest, dimanche. Le champion du monde était pourtant prévu dans le onze de départ pour ce match de Premier League au City Ground, mais il a finalement cédé sa place à Marco Bizot après un problème survenu lors de son échauffement.

  • Nouveau pépin musculaire pour Martinez : le joueur souffre d’une lésion au mollet.

    L’international argentin souffre d’un problème récurrent au mollet depuis le début de la saison, et la douleur s’est à nouveau fait sentir lors de l’échauffement à Nottingham. À une vingtaine de minutes du coup d’envoi, Martinez a informé le staff technique qu’il était dans l’incapacité de jouer ; il s’agit de la troisième fois cette saison qu’il doit renoncer à une rencontre au tout dernier moment.

    Après le match nul 1-1 contre Forest, Emery a confirmé la nature de la gêne qui a écarté son numéro un. « Pendant l’échauffement, il nous a signalé ne pas se sentir à l’aise avec son mollet », a expliqué le manager de Villa. « Il ressentait une douleur. Et bien sûr, ce qui est vraiment remarquable, c’est la façon dont Marco a réagi face à cette situation. »

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    Emery félicite son adjoint Bizot

    Si la blessure de Martinez a porté un coup dur à l’équipe encore en course pour la Ligue des champions, son remplaçant Bizot, 35 ans, a été salué pour son professionnalisme.

    Le gardien vétéran, arrivé de Brest l’été dernier, a joué un rôle déterminant dans l’obtention d’un point pour les visiteurs, réalisant des interventions cruciales pour repousser les tentatives de Neco Williams et Morgan Gibbs-White.

    Unai Emery a salué la manière dont le gardien a géré la pression en fin de match, déclarant : « Marco est vraiment fantastique. Bien sûr, Martinez traversait un moment difficile avant la rencontre et n’était pas à 100 %. Dans ces circonstances, on fait entrer un autre joueur, et c’est exactement ce qu’a fait Marco aujourd’hui. »

  • Un thème récurrent

    Ce nouveau forfait s’ajoute à la liste déjà longue des problèmes de disponibilité de Martinez cette saison. Le gardien avait déjà déclaré forfait lors des victoires contre Feyenoord et Brighton dans des circonstances similaires, après avoir ressenti une douleur à l’échauffement. Il avait également été remplacé à la mi-temps du match nul et vierge contre Crystal Palace en janvier.

    Malgré la répétition de ces changements de dernière minute, l’entraîneur Unai Emery préfère souligner la capacité d’adaptation de son effectif plutôt que de s’attarder sur la condition physique de son gardien star. Interrogé sur sa confiance envers le joueur de 31 ans, malgré ces problèmes persistants au mollet, le technicien espagnol a fait preuve de pragmatisme : « Ma seule décision, ou ma seule préoccupation face à tout ce qui s’est passé, est d’essayer d’apporter une bonne réponse. »

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    La course de Villa en Ligue des champions se poursuit

    Malgré les problèmes rencontrés dans les cages, Aston Villa a réussi à repartir du City Ground avec un point, poursuivant ainsi sa course vers une place parmi les quatre premiers.

    Reste à savoir si Martinez sera apte pour les prochaines rencontres, mais la performance de Bizot a au moins rassuré les fidèles supporters villans. Pour l’instant, le staff médical surveillera de près le mollet de l’Argentin afin de s’assurer qu’il puisse réintégrer l’équipe sans complications supplémentaires alors que la course à la Ligue des champions s’intensifie.

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