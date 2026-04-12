Unai Emery fait le point sur la blessure d’Emi Martínez, après que le gardien d’Aston Villa a déclaré forfait juste avant le match contre Nottingham Forest

L’international argentin souffre d’un problème récurrent au mollet depuis le début de la saison, et la douleur s’est à nouveau fait sentir lors de l’échauffement à Nottingham. À une vingtaine de minutes du coup d’envoi, Martinez a informé le staff technique qu’il était dans l’incapacité de jouer ; il s’agit de la troisième fois cette saison qu’il doit renoncer à une rencontre au tout dernier moment.

Après le match nul 1-1 contre Forest, Emery a confirmé la nature de la gêne qui a écarté son numéro un. « Pendant l’échauffement, il nous a signalé ne pas se sentir à l’aise avec son mollet », a expliqué le manager de Villa. « Il ressentait une douleur. Et bien sûr, ce qui est vraiment remarquable, c’est la façon dont Marco a réagi face à cette situation. »