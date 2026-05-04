Réagissant à cette actualité sur le plateau de « talkSPORT Breakfast », l’ancien manager des Rangers, Ally McCoist, a reconnu qu’il serait dévasté de voir Unai Emery quitter l’Angleterre. « Je vais vous faire une confidence : je ne veux pas qu’il parte », a déclaré McCoist. « Je l’adore, j’aime tout chez lui... Je pense que ce serait un véritable désastre pour Villa Park s’ils le perdaient. Mais vous savez quoi ? Le petit malin en moi adorerait le voir s’occuper de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et tous ces jeunes. »

Pour McCoist, le palmarès d’Emery en fait le profil idéal pour les plus grands bancs du football mondial : « Je trouve cela très, très intéressant. Ce n’est pas une surprise de le voir associé au Real Madrid, c’est un entraîneur de premier plan. Il était déçu par la performance de son équipe hier (défaite 2-1 contre Tottenham), mais pourquoi ne serait-il pas pressenti pour devenir leur prochain entraîneur ? Il a fait ses preuves à tous les niveaux, sauf à Arsenal. Il a été fantastique, mais je veux qu’il reste. »