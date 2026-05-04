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Unai Emery émerge comme candidat crédible au poste d’entraîneur du Real Madrid, alors que ses frustrations à Aston Villa sont mises en lumière
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Emery remonte dans la short-list madrilène
La direction du Real Madrid cherche un nouvel entraîneur et Emery émerge comme candidat sérieux pour ouvrir une nouvelle ère. Selon talkSPORT, le tacticien de 54 ans est très apprécié par Florentino Pérez et le conseil d’administration madrilène, qui souhaitent tourner la page du mandat actuel d’Arbeloa.
Sa cote a rarement été aussi haute depuis son passage transformateur à Aston Villa en Premier League. Arrivé à Villa Park en 2022, l’ancien coach d’Arsenal a fait du club un habitué du top 5 anglais, en s’appuyant sur la discipline tactique et un sens du recrutement qui ont déjà marqué ses succès en Liga avec Séville et Villarreal.
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Selon les dernières rumeurs, José Mourinho serait également pressenti pour effectuer un retour au stade Santiago Bernabéu.
José Mourinho pourrait effectuer un retour sensationnel à Madrid. Le légendaire entraîneur portugais a dirigé le club de 2010 à 2013, remportant trois trophées dont la Liga, au cœur d’une rivalité intense avec le FC Barcelone de Pep Guardiola.
Actuellement à la tête du Benfica Lisbonne, le technicien portugais disposerait, selon plusieurs sources, d’une clause libératoire dans son contrat.
McCoist réagit aux rumeurs concernant Emery
Réagissant à cette actualité sur le plateau de « talkSPORT Breakfast », l’ancien manager des Rangers, Ally McCoist, a reconnu qu’il serait dévasté de voir Unai Emery quitter l’Angleterre. « Je vais vous faire une confidence : je ne veux pas qu’il parte », a déclaré McCoist. « Je l’adore, j’aime tout chez lui... Je pense que ce serait un véritable désastre pour Villa Park s’ils le perdaient. Mais vous savez quoi ? Le petit malin en moi adorerait le voir s’occuper de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et tous ces jeunes. »
Pour McCoist, le palmarès d’Emery en fait le profil idéal pour les plus grands bancs du football mondial : « Je trouve cela très, très intéressant. Ce n’est pas une surprise de le voir associé au Real Madrid, c’est un entraîneur de premier plan. Il était déçu par la performance de son équipe hier (défaite 2-1 contre Tottenham), mais pourquoi ne serait-il pas pressenti pour devenir leur prochain entraîneur ? Il a fait ses preuves à tous les niveaux, sauf à Arsenal. Il a été fantastique, mais je veux qu’il reste. »
- AFP
L’incroyable influence d’Emery à Villa Park
À l’issue de la première saison d’Emery, Villa termine septième et se qualifie pour la Ligue Europa Conférence, mettant fin à une longue absence des compétitions européennes.
La qualification pour la Ligue des champions a été obtenue un an plus tard, permettant à Villa de revenir dans la plus grande compétition européenne de clubs pour la première fois depuis 1983. Emery a mené l’équipe jusqu’aux quarts de finale, où elle s’est inclinée face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain. Il pourrait également atteindre la finale de la Ligue Europa cette saison, même si son équipe est actuellement menée 1-0 au score cumulé face à Nottingham Forest avant le match retour de leur demi-finale.