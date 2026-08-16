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Unai Emery détourne le transfert au PSG ! Aston Villa conclut un accord de 30 millions de livres sterling pour Zion Suzuki alors que le départ d’Emiliano Martinez se rapproche
Villa trouve un accord pour Suzuki
Aston Villa a frappé un grand coup en concluant un accord de cinq ans pour le gardien de Parme Suzuki, selon The Athletic. Le club de Birmingham a rapidement bouclé la signature du joueur de 23 ans après un été de spéculations intenses le liant à certains des plus grands clubs d'Europe. Selon des informations, Villa a profité d'une rupture des négociations entre le joueur et le géant français du Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de l'international japonais très coté.
Le montage financier de l'opération est conséquent, reflet du statut grandissant de Suzuki dans le football mondial. Il est entendu que Villa versera un montant initial de 30 M€ (25,6 M£), plus de futurs bonus qui pourraient faire grimper l'indemnité totale jusqu'à la barre des 35 M€ (30 M£).
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L’accord du PSG s’effondre à la dernière minute
La voie pour que Villa puisse recruter Suzuki ne s’est ouverte qu’après un effondrement spectaculaire des discussions avec le PSG. Les champions d’Europe étaient censés avoir bouclé l’arrivée du gardien plus tôt cette semaine, allant même jusqu’à organiser un vol privé pour sa visite médicale. Cependant, l’opération a capoté au tout dernier moment, les agents de Suzuki ayant, selon certaines informations, revu à la hausse leurs exigences concernant les commissions.
L’arrivée de Suzuki intervient après que sa cote a explosé à la suite d’une Coupe du monde remarquable avec le Japon. Sa qualité de relance a fait de lui une cible prioritaire pour plusieurs cadors, mais la persévérance de Villa a fini par payer. Le gardien né aux États-Unis, auteur de six clean sheets en 22 apparitions avec Parme la saison dernière, est désormais attendu comme l’une des pierres angulaires du nouveau projet mené par Emery à Villa Park.
Le départ de Martinez imminent ?
L’arrivée de Suzuki annonce presque à coup sûr la fin du passage mémorable d’Emiliano Martinez à Birmingham. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde 2022 fait l’objet d’un vif intérêt de la part de la Juventus, qui est récemment revenue à la charge avec une nouvelle offre. Le géant italien a transmis une proposition de 8,5 millions de livres sterling, composée d’un montant fixe de 6 millions de livres et de 2,5 millions de livres de bonus, selon Sky Sports.
Alors que Villa affirmait auparavant avec fermeté que son gardien numéro un n’était pas à vendre, la situation a clairement évolué. Le club est désormais prêt à faciliter un départ, mais réclamerait un montant fixe de 8,5 millions de livres, sans bonus.
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La fin d’une époque à Villa Park
Si Martinez venait à partir, il laisserait derrière lui un héritage remarquable. Depuis son arrivée en 2020, il a disputé 256 matches, aidant le club à remporter la Ligue Europa la saison dernière et s’imposant comme l’un des chouchous des supporters.
Villa s’est déjà montré actif sur le marché, avec les arrivées de Johan Manzambi et Joao Gomes, et l’ajout de Suzuki représente la dernière pièce du puzzle. Malgré une courte défaite face au PSG lors de la Super Coupe de l’UEFA, l’optimisme reste de mise alors que le club se prépare pour son ouverture de saison en Premier League contre Brighton.
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