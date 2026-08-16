Aston Villa a frappé un grand coup en concluant un accord de cinq ans pour le gardien de Parme Suzuki, selon The Athletic. Le club de Birmingham a rapidement bouclé la signature du joueur de 23 ans après un été de spéculations intenses le liant à certains des plus grands clubs d'Europe. Selon des informations, Villa a profité d'une rupture des négociations entre le joueur et le géant français du Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de l'international japonais très coté.

Le montage financier de l'opération est conséquent, reflet du statut grandissant de Suzuki dans le football mondial. Il est entendu que Villa versera un montant initial de 30 M€ (25,6 M£), plus de futurs bonus qui pourraient faire grimper l'indemnité totale jusqu'à la barre des 35 M€ (30 M£).



