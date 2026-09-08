Unai Emery déplore le coup dur de la blessure de Leon Goretzka, mais espère que le choc de Ligue des champions pourra lancer la saison d’Aston Villa

Aston Villa a commencé la saison 2026-27 avec des résultats décevants. Le club a disputé ses trois premiers matches de Premier League avec un match nul et deux défaites. La lutte actuelle pour prendre des points en Premier League contraste fortement avec l’euphorie qu’Aston Villa a connue à la fin de la saison dernière.

Revenant sur les récentes performances et sur la nécessité d’une victoire, Emery a noté : « Je pense que lors du dernier match… nous avons montré, collectivement, quelques améliorations. Nous avons commencé avec la Premier League comme objectif à la fin de la saison, et nous progressons. Ce n’est toujours pas suffisant, parce que nous n’obtenons pas de bons résultats, mais demain est un nouveau test, et un nouveau test en Europe. »

« Être ici en Ligue des champions est quelque chose de fantastique, et la manière dont nous y sommes parvenus nous permet de continuer à être fiers de ce que nous avons fait, en terminant quatrièmes du championnat et en gagnant en Europe. Mais c’est un nouveau chapitre, et complètement différent. Quand nous avons commencé le projet ici, la vision que nous avions, dans nos attentes les plus élevées, n’était peut-être même pas d’être en Europe quatre années de suite, avec deux en Ligue des champions. »