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Unai Emery déplore le coup dur de la blessure de Leon Goretzka, mais espère que le choc de Ligue des champions pourra lancer la saison d’Aston Villa
Emery admet que l’absence de Goretzka est un contretemps
Emery a reconnu que l’absence prolongée de Goretzka s’avère être un obstacle important pour son équipe. L’international allemand, arrivé à Villa Park libre après un passage riche en trophées au Bayern Munich, devait apporter une présence d’expérience dans un milieu de terrain qui a connu d’importants changements cet été. Cependant, une réaction à une intensification de l’entraînement a contraint le joueur de 31 ans à retarder sa première apparition pour le club, laissant le staff chercher des solutions alternatives pendant une période délicate sur le plan des résultats nationaux.
Emery s’est adressé aux médias avant les échéances continentales du club, reconnaissant la difficulté de perdre un joueur d’un tel pedigree avant même qu’il n’ait joué le moindre match pour l’équipe. L’Espagnol a déclaré : « Le problème de Goretzka est un peu frustrant, mais nous avons des joueurs qui peuvent le remplacer. Quand il reviendra, j’espère qu’il pourra retrouver de la régularité à l’entraînement et en match, et nous pourrons ajouter son expérience. C’est un joueur qui nous aidera dans différentes compétitions avec le niveau qu’il a. »
- Getty Images Sport
Un milieu de terrain donne des nouvelles personnelles sur les réseaux sociaux
Le joueur lui-même s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation aux supporters de Villa, impatients de voir leur nouvelle star à l’œuvre. Goretzka a révélé que son corps avait eu du mal à s’adapter aux exigences de son nouveau programme d’entraînement après une période de temps de jeu limité vers la fin de son passage en Allemagne. Le contretemps devrait durer au moins un mois, ce qui garantit qu’il ne jouera pas avant la reprise du football national après les rencontres internationales de la mi-septembre.
« Malheureusement, mon corps a réagi à l’augmentation de la charge de travail après ma période loin des terrains. C’est frustrant, mais j’ai besoin de cette courte pause maintenant pour revenir à pleine puissance. Je vais profiter des prochains jours, y compris de la trêve internationale, pour récupérer complètement », a déclaré Goretzka.
Le retour de la Ligue des champions apporte un nouvel espoir
Aston Villa a commencé la saison 2026-27 avec des résultats décevants. Le club a disputé ses trois premiers matches de Premier League avec un match nul et deux défaites. La lutte actuelle pour prendre des points en Premier League contraste fortement avec l’euphorie qu’Aston Villa a connue à la fin de la saison dernière.
Revenant sur les récentes performances et sur la nécessité d’une victoire, Emery a noté : « Je pense que lors du dernier match… nous avons montré, collectivement, quelques améliorations. Nous avons commencé avec la Premier League comme objectif à la fin de la saison, et nous progressons. Ce n’est toujours pas suffisant, parce que nous n’obtenons pas de bons résultats, mais demain est un nouveau test, et un nouveau test en Europe. »
« Être ici en Ligue des champions est quelque chose de fantastique, et la manière dont nous y sommes parvenus nous permet de continuer à être fiers de ce que nous avons fait, en terminant quatrièmes du championnat et en gagnant en Europe. Mais c’est un nouveau chapitre, et complètement différent. Quand nous avons commencé le projet ici, la vision que nous avions, dans nos attentes les plus élevées, n’était peut-être même pas d’être en Europe quatre années de suite, avec deux en Ligue des champions. »
- AFP
Un test difficile attend à Bruges
Le déplacement à Bruges s’accompagne de son propre lot de défis et d’un passif historique. Villa se rend en Belgique en cherchant à effacer le souvenir d’une défaite 1-0 lors de leur précédente confrontation dans cette compétition en 2024. Emery devra aborder cette rencontre sans Goretzka ni l’infortuné Johan Manzambi, blessé, mais il pourra compter sur le retour de suspension de Joao Gomes.
En outre, l’équipe belge aborde cette rencontre dans une excellente dynamique, après un début de saison remarquable sur la scène nationale, avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches.
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