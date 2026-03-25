L'ancien buteur du Bayern Munich, Luca Toni (48 ans), s'en est pris une nouvelle fois à l'ancien entraîneur du FCB, Louis van Gaal (74 ans), et l'a critiqué sans ménagement.
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« Un zéro sur le plan humain » : Luca Toni s'en prend à l'ancien entraîneur du FC Bayern
Dans l'émission « You’ll never talk alone » diffusée sur DAZN, le champion du monde 2006 a raconté comment van Gaal semblait vouloir se mettre en avant aux dépens de certains joueurs de renom : « Il avait déjà écarté Lucio (parti à l'Inter, ndlr). Il voulait m'écarter. Il voulait que Franck (Ribéry, ndlr) quitte l'équipe. Il y a eu beaucoup de problèmes avec van Gaal. Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. On pourrait faire une émission de cinq heures là-dessus. »
La conclusion de Toni : « Je pense que c’est un bon entraîneur. Mais en matière de relations humaines, il était nul. »
Toni a quitté le Bayern après six mois sous les ordres de van Gaal et a rejoint l'AS Rome début 2010, d'abord en prêt. Six mois plus tard, le club munichois l'a laissé partir sans indemnité de transfert au FC Gênes.
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Luca Toni a critiqué Louis van Gaal à plusieurs reprises
Ce n'est pas la première fois que Toni critique van Gaal. Dès 2009, il avait déclaré que sa relation avec le Néerlandais était « pratiquement au point mort ». Il disait subir « l'épreuve de quatre longs mois de privations et d'incompréhension avec l'entraîneur actuel ». Des propos qui lui ont valu une suspension pour le match de Ligue des champions suivant contre le Maccabi Haïfa.
Plus tard, Toni s'est plaint du Néerlandais : « Il traite les joueurs comme des objets interchangeables ». Van Gaal l'aurait déjà pris à la gorge dès son premier jour à la Säbener Straße, il « hurlait et hurlait ». Toni poursuit : « Je me contentais d'acquiescer et de répondre : "Oui, oui, oui, oui." Une fois l'entraîneur parti, j'ai demandé à Diego Contento de me traduire tout ce qu'il avait dit. Il s'agissait sans doute juste de montrer que c'était lui qui avait le dernier mot. Et que moi, même si je m'appelle Toni, je devais respecter ses règles. »
En 2011, il se souvenait dans Sport Bild : « L’entraîneur voulait nous faire comprendre qu’il pouvait remplacer n’importe quel joueur – peu importe son nom –, parce qu’il avait des couilles. Pour le démontrer, il a baissé son pantalon. Je n’avais jamais vu ça, c’était complètement fou. Mais je n’ai pas vu grand-chose. Je n’étais pas au premier rang. »
Van Gaal a travaillé au Bayern jusqu’en avril 2011, puis a été licencié. Il a ensuite occupé, entre autres, deux fois le poste de sélectionneur national néerlandais et celui d’entraîneur principal de Manchester United. Depuis 2023, il est conseiller de l’Ajax Amsterdam, club le plus titré de l’Eredivisie.
Le parcours de Luca Toni au FC Bayern en chiffres
Jeux Quatre-vingt-neuf Buts 58 Passes décisives 25 Titre 4