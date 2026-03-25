« Un zéro sur le plan humain » : Luca Toni s'en prend à l'ancien entraîneur du FC Bayern

Ce n'est pas la première fois que Toni critique van Gaal. Dès 2009, il avait déclaré que sa relation avec le Néerlandais était « pratiquement au point mort ». Il disait subir « l'épreuve de quatre longs mois de privations et d'incompréhension avec l'entraîneur actuel ». Des propos qui lui ont valu une suspension pour le match de Ligue des champions suivant contre le Maccabi Haïfa.

Plus tard, Toni s'est plaint du Néerlandais : « Il traite les joueurs comme des objets interchangeables ». Van Gaal l'aurait déjà pris à la gorge dès son premier jour à la Säbener Straße, il « hurlait et hurlait ». Toni poursuit : « Je me contentais d'acquiescer et de répondre : "Oui, oui, oui, oui." Une fois l'entraîneur parti, j'ai demandé à Diego Contento de me traduire tout ce qu'il avait dit. Il s'agissait sans doute juste de montrer que c'était lui qui avait le dernier mot. Et que moi, même si je m'appelle Toni, je devais respecter ses règles. »

En 2011, il se souvenait dans Sport Bild : « L’entraîneur voulait nous faire comprendre qu’il pouvait remplacer n’importe quel joueur – peu importe son nom –, parce qu’il avait des couilles. Pour le démontrer, il a baissé son pantalon. Je n’avais jamais vu ça, c’était complètement fou. Mais je n’ai pas vu grand-chose. Je n’étais pas au premier rang. »

Van Gaal a travaillé au Bayern jusqu’en avril 2011, puis a été licencié. Il a ensuite occupé, entre autres, deux fois le poste de sélectionneur national néerlandais et celui d’entraîneur principal de Manchester United. Depuis 2023, il est conseiller de l’Ajax Amsterdam, club le plus titré de l’Eredivisie.