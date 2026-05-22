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Lars Bender Burghausen 2026IMAGO / Beautiful Sports
Falko Blöding

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« Un vrai gentleman » : un ex-joueur du 1860 Munich devient entraîneur des jeunes au FC Bayern

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L'ancien international Lars Bender est nommé entraîneur de l'équipe U17 du FC Bayern Munich. Le club le plus titré d'Allemagne l'a officiellement annoncé vendredi.

Au centre de formation du Bayern, Bender succède à Leonard Haas, lequel rejoint l’équipe des moins de 19 ans. Bender a déclaré : « C’est un privilège d’assumer cette fonction au FC Bayern. Dès le début, les discussions ont été très positives. Je me réjouis de relever ce défi et d’avoir l’occasion de continuer à progresser ici. »

  • Bender a passé l’essentiel de sa carrière de joueur au Bayer Leverkusen, où il a disputé plus de 300 matchs en Bundesliga. Il totalise par ailleurs 19 sélections avec l’équipe nationale allemande.

    Originaire de Rosenheim, il a évolué dans les équipes de jeunes du grand rival du Bayern, le TSV 1860 Munich, avant d’y faire ses débuts professionnels en 2006. Trois ans plus tard, il a rejoint Leverkusen.

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  • Lars Bender erzielte gegen Dänemark in der 80. Minute das erlösende 2:1-Siegtor für die DFB-ElfGetty

    Lars Bender quitte le Wacker Burghausen pour rejoindre le FC Bayern.

    Après avoir raccroché les crampons, Bender s’est tourné vers le métier d’entraîneur, exerçant notamment au sein du centre de formation de la DFB et au SpVgg Unterhaching. Depuis janvier 2025, il occupe le poste d’entraîneur principal au Wacker Burghausen, club de Regionalliga. Le club a terminé la saison écoulée à la neuvième place du classement. Déjà, il y a quelques semaines, Bender avait annoncé son départ de Burghausen à l’issue de l’été.

    Au FC Bayern, on se réjouit de l’accueillir sur le campus. « Il possède une vaste expérience en tant que joueur et a déjà entraîné aussi bien les jeunes que les seniors », déclare Michael Wiesinger, directeur sportif et responsable du développement des jeunes. « De plus, c’est une personne très sympathique et, dès notre premier entretien, nous avons ressenti son enthousiasme pour cette mission. »

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