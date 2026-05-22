« Un vrai gentleman » : un ex-joueur du 1860 Munich devient entraîneur des jeunes au FC Bayern

Après avoir raccroché les crampons, Bender s’est tourné vers le métier d’entraîneur, exerçant notamment au sein du centre de formation de la DFB et au SpVgg Unterhaching. Depuis janvier 2025, il occupe le poste d’entraîneur principal au Wacker Burghausen, club de Regionalliga. Le club a terminé la saison écoulée à la neuvième place du classement. Déjà, il y a quelques semaines, Bender avait annoncé son départ de Burghausen à l’issue de l’été.

Au FC Bayern, on se réjouit de l’accueillir sur le campus. « Il possède une vaste expérience en tant que joueur et a déjà entraîné aussi bien les jeunes que les seniors », déclare Michael Wiesinger, directeur sportif et responsable du développement des jeunes. « De plus, c’est une personne très sympathique et, dès notre premier entretien, nous avons ressenti son enthousiasme pour cette mission. »