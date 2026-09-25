Face aux médias après le coup de sifflet final, le nouveau sélectionneur de l’Uruguay a admis qu’il ne s’attendait à rien de moins qu’un combat difficile face à un entraîneur qu’il avait croisé durant sa carrière de joueur en J.League.

Saluant l’équipe bien rodée de Hajime Moriyasu, Forlan a déclaré : « Nous avons joué contre une équipe nationale dont je connais très bien le sélectionneur ; je l’ai affronté lors de mon passage à Sanfrecce Hiroshima. Il aime les combinaisons, il met très bien ses équipes en place, et le temps qu’il a passé à la tête de la sélection nationale se voit vraiment. »

Analysant une rencontre très équilibrée gâchée par un moment d’inattention, il a ajouté : « C’était un match très disputé et très équilibré ; c’est vraiment dommage qu’ils aient su profiter de ces occasions dans le temps additionnel pour finalement remporter le match. »