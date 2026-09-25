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« Un vrai gâchis » : Diego Forlan regrette des errements défensifs tardifs alors que le Japon frappe deux fois dans le temps additionnel pour gâcher les débuts de l'Uruguay
L'effondrement dans le temps additionnel gâche l'entrée en lice
Forlan a connu des débuts cruels dans sa carrière de sélectionneur, son équipe s’inclinant sur une décevante défaite 3-1 à Miyagi. Kuryu Matsuki a frappé tôt pour donner l’avantage aux hôtes, mais Maximiliano Araujo a répliqué juste avant la mi-temps pour conclure la réaction courageuse de l’Uruguay. Cependant, une désorganisation défensive totale dans le temps additionnel a permis à Kento Shiogai et Ayase Ueda de battre Santiago Mele et d’arracher le résultat.
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Forlan salue le système japonais discipliné
Face aux médias après le coup de sifflet final, le nouveau sélectionneur de l’Uruguay a admis qu’il ne s’attendait à rien de moins qu’un combat difficile face à un entraîneur qu’il avait croisé durant sa carrière de joueur en J.League.
Saluant l’équipe bien rodée de Hajime Moriyasu, Forlan a déclaré : « Nous avons joué contre une équipe nationale dont je connais très bien le sélectionneur ; je l’ai affronté lors de mon passage à Sanfrecce Hiroshima. Il aime les combinaisons, il met très bien ses équipes en place, et le temps qu’il a passé à la tête de la sélection nationale se voit vraiment. »
Analysant une rencontre très équilibrée gâchée par un moment d’inattention, il a ajouté : « C’était un match très disputé et très équilibré ; c’est vraiment dommage qu’ils aient su profiter de ces occasions dans le temps additionnel pour finalement remporter le match. »
Le score fausse une performance solide en match amical compétitif
Si succéder à Bielsa en commençant par une défaite fait mal, l'ancien attaquant de Manchester United a insisté sur le fait que le score faisait un énorme tort à ses joueurs.
Défendant son groupe après leur éprouvant vol transpacifique, Forlan a déclaré aux journalistes : « C'est un écart assez important au vu de la physionomie du match. Nous avons eu plusieurs occasions de but en première comme en seconde période. Je suis très reconnaissant envers les joueurs, parce qu'ils ont fourni un énorme effort après le voyage épuisant pour arriver jusqu'ici. Cela s'est vu sur le terrain et ils ont très bien joué, mais malheureusement, le football est ainsi et le score ne reflète pas ce qu'a réellement été le match. Mais ce sont les règles du jeu et il faut les accepter. »
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Retour express attendu à Séoul
Il n’y a pas de temps pour panser les plaies, l’Uruguay devant effectuer un déplacement délicat pour affronter la Corée du Sud à Séoul le lundi 28 septembre. Cette deuxième étape de la tournée mettra à l’épreuve les réserves physiques du groupe, qui continue de gérer une importante fatigue liée au voyage.
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