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« Un vrai bonheur à entendre » : Antoine Semenyo révèle son enthousiasme face au plan tactique d'Enzo Maresca pour Manchester City après le départ de Pep Guardiola
Le plan tactique de Maresca enthousiasme Semenyo
Semenyo a salué le style de jeu de Maresca après avoir montré les premiers signes de son rôle sous les ordres de l’Italien. City s’est incliné aux tirs au but face à l’Inter Milan lors du premier match de Maresca à la tête de l’équipe à Hong Kong, mais la formation a affiché les intentions offensives que le nouvel entraîneur mettra en place après avoir remplacé Pep Guardiola. Semenyo a disputé les 45 premières minutes et a aidé à préparer le but de Divine Mukasa pour City. L’ailier savoure l’opportunité d’évoluer dans un système qui privilégie la largeur et le talent individuel sur les côtés.
« Quand il a été nommé, c’est la première chose à laquelle j’ai pensé parce que lorsque vous aviez déjà joué contre Chelsea quand il y était, ses joueurs de côté étaient toujours très hauts et assez libres. C’était donc l’une des choses qui m’enthousiasmait le plus quand il a été nommé, et c’est excitant pour moi en tant qu’ailier. Je vais me retrouver en un-contre-un pendant la majeure partie du match et j’ai hâte », a déclaré Semenyo.
« J’ai eu des entretiens individuels avec lui sur la manière dont il veut mettre l’équipe en place, sur la façon dont il veut utiliser ses joueurs de côté et plus généralement l’équipe. Je pense que ses idées sont excellentes, assez similaires à celles de Pep, mais si vous avez regardé le match contre l’Inter, vous avez pu voir quelques-unes de ses idées se concrétiser et c’était bien. Enzo, c’est simplement [rester] excentré et, quand vous recevez le ballon, créer des occasions. Alors, c’est de la musique à mes oreilles. »
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L’influence de Guardiola
Sa demi-saison de débuts à l’Etihad Stadium n’a été rien de moins que spectaculaire, puisqu’il a joué un rôle clé dans la moisson de trophées du club. Semenyo a inscrit un total de 21 buts en club et en sélection la saison dernière, en marquant le but de la victoire lors du succès en finale de la FA Cup contre Chelsea. Il a ajouté : « Pour moi, je voulais simplement que l’étape suivante soit la grande, et Manchester City était l’option. Pep m’a parlé avant cela et il m’a dit : “écoute, quand tu viendras, je vais faire de toi un meilleur joueur”.
« On veut devenir meilleur, on veut progresser chaque saison et il m’a clairement aidé en ce sens pendant les cinq premiers mois, mais évidemment, c’est triste de le voir partir. »
Bournemouth lance la carrière du joueur
Semenyo a rejoint City en provenance de Bournemouth pour 65 M£ lors du mercato de janvier. Malgré ce transfert très médiatisé, il reste profondément reconnaissant envers le club qui lui a offert une plateforme pour briller dans l’élite anglaise.
« Je leur dois tout, pour être honnête. Ils ont aidé ma carrière en Premier League à s’épanouir et, évidemment, la direction, le personnel en coulisses, ils ont tous été formidables, ils ont rendu les choses tellement simples », a souligné Semenyo.
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La foi comme fondement du succès
En dehors du terrain, Semenyo est un chrétien fervent et des tatouages liés à sa foi sont gravés sur son corps. Cet engagement envers sa vie spirituelle est quelque chose qu’il considère comme essentiel à ses performances professionnelles. « Je sais qu’en ce moment, je marche évidemment avec Dieu, et je veux maximiser ma foi autant que possible, donc la pratique me donne l’occasion de le faire », a déclaré Semenyo. « Je ne serais pas ici sans lui, Dieu, donc il y aura toujours la foi, puis le football. »
« Je pense que Dieu m’a donné le talent pour être footballeur, il m’a donné toutes les qualités, il m’a donné l’état d’esprit et la mentalité, donc je lui dois de performer et de faire rayonner au maximum ses paroles dans le monde. »
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