Semenyo a salué le style de jeu de Maresca après avoir montré les premiers signes de son rôle sous les ordres de l’Italien. City s’est incliné aux tirs au but face à l’Inter Milan lors du premier match de Maresca à la tête de l’équipe à Hong Kong, mais la formation a affiché les intentions offensives que le nouvel entraîneur mettra en place après avoir remplacé Pep Guardiola. Semenyo a disputé les 45 premières minutes et a aidé à préparer le but de Divine Mukasa pour City. L’ailier savoure l’opportunité d’évoluer dans un système qui privilégie la largeur et le talent individuel sur les côtés.

« Quand il a été nommé, c’est la première chose à laquelle j’ai pensé parce que lorsque vous aviez déjà joué contre Chelsea quand il y était, ses joueurs de côté étaient toujours très hauts et assez libres. C’était donc l’une des choses qui m’enthousiasmait le plus quand il a été nommé, et c’est excitant pour moi en tant qu’ailier. Je vais me retrouver en un-contre-un pendant la majeure partie du match et j’ai hâte », a déclaré Semenyo.

« J’ai eu des entretiens individuels avec lui sur la manière dont il veut mettre l’équipe en place, sur la façon dont il veut utiliser ses joueurs de côté et plus généralement l’équipe. Je pense que ses idées sont excellentes, assez similaires à celles de Pep, mais si vous avez regardé le match contre l’Inter, vous avez pu voir quelques-unes de ses idées se concrétiser et c’était bien. Enzo, c’est simplement [rester] excentré et, quand vous recevez le ballon, créer des occasions. Alors, c’est de la musique à mes oreilles. »