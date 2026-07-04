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« Un vol ! » - Zlatan Ibrahimovic, furieux après l'annulation d'un but de la Croatie lors de la défaite face au Portugal, lance des accusations surprenantes de corruption à la Coupe du monde
L'égalisation tardive a été refusée.
Un match haletant semblait avoir trouvé son dénouement lorsque Gonçalo Ramos a inscrit un but spectaculaire à la 94^e minute, donnant l’avantage au Portugal (2-1). Cependant, dans les dernières secondes du temps additionnel, Josko Gvardiol a réussi à marquer ce qui semblait être un but égalisateur in extremis, sauvant ainsi la Croatie. Mais l’arbitre assistant vidéo est intervenu de manière controversée pour annuler la réalisation, la FIFA affirmant que la technologie « Connected Ball » avait détecté un léger contact d’Igor Matanovic, bien que les ralentis télévisés ne soient pas concluants.
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Un consultant a poussé un coup de gueule retentissant.
Cette décision controversée a privé l’équipe croate, pourtant vaillante jusqu’au bout, d’une bouée de sauvetage, provoquant une critique acerbe de la part d’Ibrahimovic. S’exprimant dans les colonnes du journal italien La Gazzetta, le consultant de Fox Sports n’a pas mâché ses mots, remettant en cause la fiabilité de la technologie utilisée et accusant les instances du football de favoriser un affrontement Portugal-Espagne en huitièmes de finale.
« C’était un match fantastique, gâché à la fin par le VAR, a-t-il déclaré. Je n’ai rien vu d’irrégulier sur le but annulé du 2-2 ; pour moi, c’était un vol. Soit le capteur dans le ballon ne fonctionnait pas, soit il y a eu un problème, car Renato Veiga a touché le ballon, donc il n’y avait pas de hors-jeu. Regardez l’angle : le numéro 20 croate ne touche pas le ballon et n’en modifie pas la trajectoire. C’est le numéro 13 portugais [Veiga] qui le touche ! »
Des accusations de corruption choquantes font surface
L'icône suédoise a exposé sa théorie, insistant sur le fait qu'une décision aussi lourde de conséquences, prise dans les dernières secondes d'un match à élimination directe, devait être prise avec une certitude absolue. Il a affirmé que l'appareil administratif avait largement favorisé un certain scénario afin de maintenir Cristiano Ronaldo et le Portugal dans la compétition.
Ibrahimovic a poursuivi : « Un adversaire touche le ballon, et soudain, l’attaquant croate se retrouve hors-jeu ? C’est absurde ! Les Croates, qui s’étaient battus de toutes leurs forces, se sont vu refuser un moment de rêve lors de cette Coupe du monde. Pour invalider un but à la 90e minute, la décision doit être limpide. Or, ici, elle ne l’était absolument pas. Ce n’était pas de l’arbitrage, c’était un véritable vol. Pour moi, il est clair que la FIFA voulait que le Portugal et Ronaldo atteignent les huitièmes de finale pour affronter l’Espagne. »
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Un choc ibérique de grande envergure se profile
Le Portugal doit rapidement tourner la page de la polémique arbitrale pour se concentrer sur son huitième de finale titanesque contre l’Espagne, championne d’Europe en titre. Les hommes de Roberto Martinez ont montré leur résilience en revenant au score en seconde période, mais ils devront relever un défi encore plus rude au Texas. La réintégration d’un Ronaldo en manque de réussite, visiblement frustré lors de son remplacement tardif, sera cruciale si le Portugal veut percer la solide défense espagnole.
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