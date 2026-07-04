« Un vol ! » - Zlatan Ibrahimovic, furieux après l'annulation d'un but de la Croatie lors de la défaite face au Portugal, lance des accusations surprenantes de corruption à la Coupe du monde

Cette décision controversée a privé l’équipe croate, pourtant vaillante jusqu’au bout, d’une bouée de sauvetage, provoquant une critique acerbe de la part d’Ibrahimovic. S’exprimant dans les colonnes du journal italien La Gazzetta, le consultant de Fox Sports n’a pas mâché ses mots, remettant en cause la fiabilité de la technologie utilisée et accusant les instances du football de favoriser un affrontement Portugal-Espagne en huitièmes de finale.

« C’était un match fantastique, gâché à la fin par le VAR, a-t-il déclaré. Je n’ai rien vu d’irrégulier sur le but annulé du 2-2 ; pour moi, c’était un vol. Soit le capteur dans le ballon ne fonctionnait pas, soit il y a eu un problème, car Renato Veiga a touché le ballon, donc il n’y avait pas de hors-jeu. Regardez l’angle : le numéro 20 croate ne touche pas le ballon et n’en modifie pas la trajectoire. C’est le numéro 13 portugais [Veiga] qui le touche ! »