S'exprimant auprès de RMC Sport, Dugarry n'a rien retenu au moment d'évoquer les références de De Zerbi. Il a exprimé de sérieux doutes sur la capacité de l'ancien entraîneur de Brighton à diriger au plus haut niveau.

« Je n'ai jamais vraiment compris quel était réellement son niveau, a déclaré Dugarry. On me dit qu'il a fait du bon travail à Brighton, Sassuolo et dans d'autres clubs, mais pour moi, il ne constitue toujours pas une garantie absolue pour entraîner les grandes équipes.

« Il a signé un contrat de cinq ans. Ce qu'il a fait, c'est un véritable braquage, sans même avoir besoin de porter un masque. C'est incroyable. »