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« Un véritable vol ! » : Christophe Dugarry lance une attaque brutale contre Roberto De Zerbi au sujet d’un contrat de longue durée avec Tottenham
Dugarry s’en prend à De Zerbi
Dugarry a lancé une attaque virulente contre l’entraîneur de Tottenham, De Zerbi. Dugarry a remis en question la capacité du technicien italien à diriger un club de l’envergure de Tottenham. Cette critique intervient à un moment difficile pour De Zerbi, qui fait face à une pression grandissante dans le nord de Londres. Tottenham a connu un début de campagne de Premier League calamiteux, laissant les supporters profondément frustrés.
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Un véritable hold-up dans le nord de Londres
S'exprimant auprès de RMC Sport, Dugarry n'a rien retenu au moment d'évoquer les références de De Zerbi. Il a exprimé de sérieux doutes sur la capacité de l'ancien entraîneur de Brighton à diriger au plus haut niveau.
« Je n'ai jamais vraiment compris quel était réellement son niveau, a déclaré Dugarry. On me dit qu'il a fait du bon travail à Brighton, Sassuolo et dans d'autres clubs, mais pour moi, il ne constitue toujours pas une garantie absolue pour entraîner les grandes équipes.
« Il a signé un contrat de cinq ans. Ce qu'il a fait, c'est un véritable braquage, sans même avoir besoin de porter un masque. C'est incroyable. »
Dépenses énormes et rendements désastreux en championnat
Les propos sévères de Dugarry coïncident avec une série historiquement mauvaise pour le club du nord de Londres. Tottenham n’a pris que deux points lors de ses quatre premières journées de Premier League.
Plus inquiétant encore, son attaque est en panne, puisque l’équipe n’a pas encore inscrit le moindre but cette saison en Premier League. Cette disette dépasse désormais les 400 minutes après deux matches nuls consécutifs 0-0 contre Nottingham Forest et Everton.
La frustration a éclaté lors du récent match nul contre Everton, où le public local a copieusement sifflé les joueurs à leur sortie du terrain au coup de sifflet final. Ce début de saison catastrophique contraste de manière extrêmement gênante avec les énormes dépenses consenties cet été, à hauteur d’environ 350 M€.
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Le temps presse pour De Zerbi
Historiquement, les systèmes tactiques de De Zerbi ont toujours eu besoin de temps pour se mettre véritablement en place. Les idées complexes qui lui ont valu une large admiration à Sassuolo et à Brighton n’ont jamais été conçues comme des solutions immédiates.
Cependant, le football moderne offre rarement un tel luxe à un entraîneur, surtout après de lourdes dépenses estivales. De Zerbi doit trouver un moyen de faire immédiatement décoller son effectif coûteux, sous peine de voir son mandat lucratif être brutalement écourté.
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