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Un véritable modèle ! Kobbie Mainoo est une source d’« inspiration » pour Kai Rooney, jeune talent issu du centre de formation de Manchester United, tandis que Wayne, meilleur buteur de l’histoire du club, adresse un message « spécial » au milieu de terrain anglais
Un label d’excellence légendaire
L’ascension fulgurante de Mainoo, passé du statut de jeune espoir issu du centre de formation à celui d’international anglais, a captivé l’imagination du monde du football. Personne n’est d’ailleurs plus impressionné que Rooney, icône de Manchester United. Alors que le milieu se prépare pour le match d’ouverture des « Three Lions » contre la Croatie en Coupe du monde, il a reçu un message de soutien émouvant de la part de celui qui, autrefois, portait à lui seul les espoirs de la nation.
Rooney, actuellement commentateur en Amérique du Nord, a tenu à rappeler au jeune milieu de terrain l’importance de ses progrès pour les supporters de Manchester. Ému, Mainoo a partagé ce message, soulignant l’influence considérable qu’il exerce sur la nouvelle génération du club.
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Un véritable modèle pour la prochaine génération
Le message de Rooney, diffusé par la BBC Sport, revêt une dimension personnelle forte, notamment parce que son fils Kai, actuellement en vue au centre de formation de Manchester United, est directement concerné. « Salut Kobbie, un petit mot pour te souhaiter bonne chance pour la Coupe du monde », écrit l’ancien attaquant. « Reste toi-même et tu brilleras là-bas, mon pote. De plus, la façon dont tu as géré tout cela cette saison constitue un modèle pour tous les jeunes footballeurs, quel que soit leur âge. »
Rooney a conclu en soulignant le rôle de modèle que joue Mainoo pour ceux qui suivent ses traces : « Et enfin, tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais avec deux de tes fils à l’Académie de Manchester United, tu dois comprendre que tu es une source d’inspiration pour eux et pour tous les jeunes qui s’y trouvent. Continue comme ça. Reste toi-même. Je t’embrasse fort, Wazza. » La référence à Kai, qui a fait ses débuts chez les moins de 18 ans lors de la saison 2025-2026, souligne le niveau d’excellence établi par Mainoo.
Surmonter l'adversité à Old Trafford
Le parcours de ce jeune homme de 21 ans vers la scène internationale n’a pas été sans embûches. La saison dernière, Mainoo a dû faire preuve d’une immense patience et d’un grand professionnalisme sous les ordres de l’entraîneur Ruben Amorim. Sa capacité à rester concentré dans les moments difficiles a fini par porter ses fruits, puisqu’il est devenu un élément incontournable du milieu de terrain de Manchester United après avoir été intégré au onze de départ par Michael Carrick.
Sa progression fulgurante fait désormais figure de modèle à Carrington, preuve qu’un mental solide ouvre tous les horizons, jusqu’à la sélection anglaise.
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Les rêves de Coupe du monde des « Three Lions »
En réponse, Mainoo, visiblement ravi, a présenté Rooney comme l’un de ses principaux modèles. Ce soutien tombe à pic alors que l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel peaufine sa préparation avant d’entamer, mercredi, sa campagne dans le groupe L de la Coupe du monde face à la Croatie. Après ce premier acte contre les vice-champions du monde, les Three Lions défieront le Ghana puis le Panama avec l’ambition de valider leur billet pour les huitièmes de finale.
Fort de l’appui du meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, Mainoo aborde la compétition comme un élément clé du milieu de terrain anglais. Sa mue, de jeune talent à « source d’inspiration » pour des joueurs comme Kai Rooney, annonce le début d’une carrière que beaucoup promettent longue et brillante, aussi bien en club qu’en sélection.