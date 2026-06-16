Le message de Rooney, diffusé par la BBC Sport, revêt une dimension personnelle forte, notamment parce que son fils Kai, actuellement en vue au centre de formation de Manchester United, est directement concerné. « Salut Kobbie, un petit mot pour te souhaiter bonne chance pour la Coupe du monde », écrit l’ancien attaquant. « Reste toi-même et tu brilleras là-bas, mon pote. De plus, la façon dont tu as géré tout cela cette saison constitue un modèle pour tous les jeunes footballeurs, quel que soit leur âge. »

Rooney a conclu en soulignant le rôle de modèle que joue Mainoo pour ceux qui suivent ses traces : « Et enfin, tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais avec deux de tes fils à l’Académie de Manchester United, tu dois comprendre que tu es une source d’inspiration pour eux et pour tous les jeunes qui s’y trouvent. Continue comme ça. Reste toi-même. Je t’embrasse fort, Wazza. » La référence à Kai, qui a fait ses débuts chez les moins de 18 ans lors de la saison 2025-2026, souligne le niveau d’excellence établi par Mainoo.











