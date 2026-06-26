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Un véritable guerrier anglais ! Quel joueur a les meilleures chances de reproduire l’image emblématique de Terry Butcher ? L’homme lui-même désigne un candidat « fougueux » issu de la génération de la Coupe du monde 2026
- Domino's
Du sang versé pour la cause de l’Angleterre
En septembre 1989, lors d’un match contre la Suède, le défenseur central au caractère bien trempé Terry Butcher reçoit un violent coup à la tête. Refusant d’être remplacé et préférant garder son maillot maculé de sang plutôt que d’en changer, l’ancien joueur d’Ipswich et des Rangers reste sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, transformant sa tunique en un symbole d’abnégation.
L’ancien capitaine des Three Lions est souvent cité comme l’incarnation de cet esprit combatif que l’on attend à chaque sortie internationale. Paul Ince, légende de Manchester United, a lui aussi incarné cette mentalité, en poursuivant le match malgré une blessure grave lors de la victoire contre l’Italie qui a qualifié l’Angleterre pour la Coupe du monde 1998.
Quel joueur de l’équipe d’Angleterre de 2026 fait figure de véritable guerrier sur le terrain ?
De nos jours, les stars doivent quitter le terrain dès qu’elles saignent, sous peine de recevoir immédiatement les soins médicaux, mais qui accepterait de prendre ce risque pour le bien du collectif ?
Interrogé par GOAL dans le cadre de la campagne « Shirtiette » deDomino’s, qui invite les fans à se salir pour le maillot, l’ancien défenseur a répondu sans hésiter : « Le plus grand guerrier actuellement ? Je dirais Jude Bellingham.
C’est un vrai guerrier, il s’implique à fond et il est très fougueux. J’aime ça, même s’il l’est peut-être un peu trop parfois. Il vit un peu à la limite, il veut s’imposer et il s’énerve comme tout le monde. Pour moi, c’est lui le plus proche de l’esprit guerrier. »
Interrogé sur la place des joueurs de son profil (à l’image d’Ince ou de Stuart Pearce) dans le football moderne, Butcher a ajouté : « Oui, ce genre de joueur a disparu car le football est devenu un sport différent. C’est plus technique. On privilégie les styles de jeu plutôt que de simplement se jeter dans la mêlée.
« Il n’y a plus vraiment de physique dans le football. Tout repose sur la technique. Tout est question de créer des surnombres et de tous ces termes techniques. Ce qui se rapproche le plus de notre époque, c’est probablement lors des coups de pied arrêtés, et en particulier sur les corners, quand tout le monde semble adopter une attitude de lutteur et essayer de plaquer les adversaires au sol.
Le jeu a évolué et c’est souvent positif, mais un peu plus de contact physique serait bénéfique. Les supporters adorent voir un joueur se donner à fond, mais aujourd’hui le risque est trop grand. Si vous intimidez les joueurs et que vous imposez votre physique, vous risquez non pas un carton jaune, mais un carton rouge. »
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L'Angleterre manque-t-elle d'un leader charismatique en défense ?
L'Angleterre aurait bien besoin de leaders charismatiques en ce moment, alors qu'elle cherche à mettre fin à 60 ans de disette en matière de titres. Lorsqu'on lui a demandé s'il existait, au sein de la défense des Three Lions, une figure d'autorité capable d'organiser la défense et de colmater les brèches inquiétantes, Butcher a répondu : « Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y en ait eu depuis très, très longtemps.
« L’époque où l’on pouvait s’en prendre verbalement aux joueurs est révolue. J’avais Bryan Robson : il me parlait sans ménagement si je faisais une erreur, et je lui rendais la pareille s’il en faisait une – mais comme il ne faisait généralement rien de mal, je n’avais pas à lui répondre ! Mais on exprimait ses sentiments à voix haute, très rapidement et très fermement.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Je pense que l’une des raisons, c’est que, sur les coups de pied arrêtés, les corners et les coups francs, les joueurs ne marquent plus un adversaire en particulier. Ils défendent en zone, donc ils n’ont pas besoin de crier ni de faire quoi que ce soit d’autre.
« Dans le football moderne, les joueurs sont trop gentils entre eux. Personne n’exige davantage de ses partenaires. Il n’y a pas de leaders dans ce groupe, juste une bande d’individus qui font leur travail. Ils peuvent se dire des choses dans les vestiaires, mais sur le terrain, il n’y a personne pour crier ou pointer du doigt.
« [Jordan] Pickford le fait parfois et il pointe du doigt. Peu de joueurs de l’équipe d’Angleterre le font. Ils se contentent de faire leur travail et d’être les meilleurs qu’ils puissent être.
« J’aimais bien prendre la parole. Ça me plaisait. J’aimais féliciter mes coéquipiers, mais aussi les secouer : “Allez les gars” et tout le reste. On voit ça de temps en temps, mais trop rarement. J’aimerais en voir davantage. »
Bellingham a-t-il le profil pour devenir le futur capitaine de l’équipe d’Angleterre ?
L’attaquant Harry Kane, qui pulvérise les records, porte actuellement le brassard de capitaine de l’Angleterre avec 81 buts internationaux à son actif, mais l’heure viendra où il devra transmettre le témoin. Plusieurs joueurs sont pressentis pour lui succéder, dont le milieu de terrain d’Arsenal, Rice. Interrogé sur la possibilité que Bellingham – malgré quelques interrogations sur son caractère – devienne le capitaine de demain, Butcher a déclaré : « J’ai été capitaine dans plusieurs clubs et j’avais l’habitude de défoncer des portes, de m’exprimer haut et fort, d’insulter les arbitres et tout ce genre de choses. Ce n’est pas vraiment ce qu’on attend d’un capitaine, mais c’était comme ça à l’époque.
Je pense que Bellingham mûrira avec le temps, surtout sur la scène internationale. Il pourra alors prétendre au brassard. Pour l’instant, je le vois plutôt comme un lieutenant, un second, il n’a pas encore atteint ce niveau de responsabilité.
Declan Rice s’impose comme un candidat évident pour prendre le relais, d’autant plus qu’il pourrait succéder directement à Harry Kane. Vu la façon dont il s’y prend, dont il prend soin de lui, dont il se comporte, il est comme [Cristiano] Ronaldo et il pourrait jouer éternellement. Harry n’avait pas beaucoup de vitesse à perdre, mais son esprit semble plus vif, ses réactions semblent plus vives. Je pense qu’il a encore beaucoup à donner. »
Kane, Bellingham et l’Angleterre retrouveront la pelouse samedi pour conclure leur campagne dans le groupe L des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ils défieront le Panama au New Jersey, et Thomas Tuchel espère que ses joueurs enthousiasmeront les supporters en Amérique du Nord comme à domicile, pour des célébrations endiablées et la naissance de nouvelles légendes.
Coupe du monde 2026 : l'Angleterre vise une effervescence populaire
Regarder un match de football peut vite tourner au cauchemar pour vos vêtements. C’est pourquoi Domino’s lance la « Shirtiette », un maillot de foot confectionné en tissu de serviette, conçu pour que les supporters affichent avec fierté les traces de pizza cet été. La marque de pizzas offre gratuitement ces maillots aux fans anglais et écossais, afin qu’ils puissent se lâcher les jours de match, qu’il s’agisse de célébrer un but, de maudire un penalty manqué ou de protester contre une décision du VAR.
Confectionnés dans un tissu absorbant de type serviette, ces maillots permettent d’éponger les éclaboussures de sauce pizza, les accidents de mozzarella et les chutes de garnitures tout en suivant les matchs à domicile. La « Shirtiette » est disponible sur www.dominosshirtiette.com, où les supporters anglais et écossais peuvent s’inscrire pour recevoir une édition limitée aux couleurs de leur sélection.