Un véritable guerrier anglais ! Quel joueur a les meilleures chances de reproduire l’image emblématique de Terry Butcher ? L’homme lui-même désigne un candidat « fougueux » issu de la génération de la Coupe du monde 2026

De nos jours, les stars doivent quitter le terrain dès qu’elles saignent, sous peine de recevoir immédiatement les soins médicaux, mais qui accepterait de prendre ce risque pour le bien du collectif ?

Interrogé par GOAL dans le cadre de la campagne « Shirtiette » deDomino’s, qui invite les fans à se salir pour le maillot, l’ancien défenseur a répondu sans hésiter : « Le plus grand guerrier actuellement ? Je dirais Jude Bellingham.

C’est un vrai guerrier, il s’implique à fond et il est très fougueux. J’aime ça, même s’il l’est peut-être un peu trop parfois. Il vit un peu à la limite, il veut s’imposer et il s’énerve comme tout le monde. Pour moi, c’est lui le plus proche de l’esprit guerrier. »

Interrogé sur la place des joueurs de son profil (à l’image d’Ince ou de Stuart Pearce) dans le football moderne, Butcher a ajouté : « Oui, ce genre de joueur a disparu car le football est devenu un sport différent. C’est plus technique. On privilégie les styles de jeu plutôt que de simplement se jeter dans la mêlée.

« Il n’y a plus vraiment de physique dans le football. Tout repose sur la technique. Tout est question de créer des surnombres et de tous ces termes techniques. Ce qui se rapproche le plus de notre époque, c’est probablement lors des coups de pied arrêtés, et en particulier sur les corners, quand tout le monde semble adopter une attitude de lutteur et essayer de plaquer les adversaires au sol.

Le jeu a évolué et c’est souvent positif, mais un peu plus de contact physique serait bénéfique. Les supporters adorent voir un joueur se donner à fond, mais aujourd’hui le risque est trop grand. Si vous intimidez les joueurs et que vous imposez votre physique, vous risquez non pas un carton jaune, mais un carton rouge. »