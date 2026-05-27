« Après la rencontre face au Bayern Munich, il m'a adressé un message pour me dire qu'il était très fier de moi », a confié l'international turc au micro de TRT Sport. « J'ai été sincèrement touché par ses mots. Que Dieu lui ouvre la voie. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un véritable grand entraîneur. »
Traduit par
« Un véritable grand entraîneur » : après la défaite face au Bayern Munich, la star du milieu de terrain du Real Madrid a reçu un message spécial de son ancien coach Xabi Alonso
Ce duel face au Bayern a aussi été riche en émotions pour Güler. Après la victoire 2-1 des Munichois lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, les deux équipes ont offert un spectacle intense au retour à Munich, que le FC Bayern a finalement remporté 4-3.
Güler s’est illustré à plusieurs reprises. D’abord, l’ancien joueur de Fenerbahce a pris de court le gardien du FCB Manuel Neuer peu après le coup d’envoi et a ouvert le score pour les visiteurs d’une frappe lointaine. Après un peu moins d’une demi-heure, il a également inscrit le but du 1-2 sur coup franc.
Dans une fin de match houleuse, son coéquipier Eduardo Camavinga est exclu après un carton rouge controversé, puis le Bayern se qualifie pour les demi-finales grâce à un doublé tardif de Luis Diaz (88e) et Michael Olise (90e+3). Après le coup de sifflet final, Güler a perdu son sang-froid : impliqué dans une bousculade et des échanges verbaux avec l’arbitre slovène Slavko Vincic (46 ans), il a écopé d’un carton jaune puis rouge alors qu’il regagnait les vestiaires.
- Getty Images
Güler parle d’Alonso : « Nous avions vraiment une excellente relation. »
Güler conserve un bien meilleur souvenir de sa collaboration avec Alonso que de la rencontre disputée à l’Allianz Arena. « Nous avions vraiment une excellente relation. J’avais l’impression qu’il m’avait confié les clés. C’est exactement ce que je recherchais, vraiment. »
L’ancien coach de Leverkusen n’a passé qu’une demi-saison chez les Merengues avant d’être limogé en janvier, et plusieurs cadres du vestiaire madrilène auraient mal vécu ses séances tactiques intensives.
Güler n’en faisait manifestement pas partie : « Quand il vous invite dans son bureau et vous explique un point tactique, il est difficile de ne pas être convaincu. » Et d’ajouter : « C’était quelqu’un qui, probablement chaque matin au réveil, réfléchissait à la manière d’améliorer un joueur et de communiquer avec lui. »
En début de saison, Güler a été l’un des grands bénéficiaires de cette approche, s’imposant comme un élément clé au milieu de terrain. « Arda doit être près du ballon. Plus il le touche, mieux lui et l’équipe jouent », déclarait déjà Alonso lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Güler confirme : « Avant notre premier match, alors que j’étais titulaire, il m’a dit le matin : “Je veux que tu aies le ballon plus souvent que tous ceux qui sont à ta droite.” Quand on entend ça, la conviction vient toute seule. »
Güler soutient Alonso à Chelsea
Après le départ d’Alonso, Álvaro Arbeloa (43 ans) a pris les rênes de l’équipe première du Real, mais même l’ancien international espagnol n’a pas pu éviter au club une deuxième saison consécutive sans titre. Il quitte désormais son poste : selon toute vraisemblance, José Mourinho (63 ans, Benfica) devrait faire son retour pour entraîner Güler et ses coéquipiers.
De son côté, Alonso a récemment signé avec le FC Chelsea, club de Premier League anglaise. Güler lui souhaite bonne chance : « J'espère que tout se passera bien pour lui. Bien sûr, on continue à s'échanger des messages. »
- Getty
Statistiques d'Arda Güler au Real Madrid pour la saison 2025/2026
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 51 6 14 2 1