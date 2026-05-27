Ce duel face au Bayern a aussi été riche en émotions pour Güler. Après la victoire 2-1 des Munichois lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, les deux équipes ont offert un spectacle intense au retour à Munich, que le FC Bayern a finalement remporté 4-3.

Güler s’est illustré à plusieurs reprises. D’abord, l’ancien joueur de Fenerbahce a pris de court le gardien du FCB Manuel Neuer peu après le coup d’envoi et a ouvert le score pour les visiteurs d’une frappe lointaine. Après un peu moins d’une demi-heure, il a également inscrit le but du 1-2 sur coup franc.

Dans une fin de match houleuse, son coéquipier Eduardo Camavinga est exclu après un carton rouge controversé, puis le Bayern se qualifie pour les demi-finales grâce à un doublé tardif de Luis Diaz (88e) et Michael Olise (90e+3). Après le coup de sifflet final, Güler a perdu son sang-froid : impliqué dans une bousculade et des échanges verbaux avec l’arbitre slovène Slavko Vincic (46 ans), il a écopé d’un carton jaune puis rouge alors qu’il regagnait les vestiaires.