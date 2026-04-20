« Un véritable fiasco » : pourquoi l’ancienne star du Celtic, Kyogo Furuhashi, s’est révélé être un flop à 10 millions de livres pour Tom Brady et Birmingham

S'exprimant en exclusivité pour BestOnlineCasino.com, l'ancien attaquant de West Bromwich Albion et des Wolves a déclaré : « Pour leur premier match à St Andrew’s, ils ont affronté Ipswich Town, clairement désigné favori de la pré-saison pour remporter le championnat. Résultat : un match nul 1-1. Ipswich a obtenu un penalty en fin de rencontre. Mais, sur le terrain, Birmingham les a dominés.

J’avais prévenu mes nombreux amis de Birmingham City : ne vous attendez pas à figurer en tête du classement cette saison, vous venez tout juste de dominer la League One. Le Championship, c’est une autre paire de manches. Ipswich, qui a directement accédé à la Premier League après sa promotion, reste l’exception qui confirme la règle. Ce scénario est extrêmement rare.

« Kyogo a été excellent ce soir-là. J’ai apprécié ses déplacements. Il s’est vu refuser un but un peu sévèrement pour une poussée dans le dos d’un défenseur, décision quelque peu exagérée à mon avis. Mais sur la finition qui a suivi, je me suis dit : “Waouh, ils sont sur la bonne voie.”

Malheureusement, il a ensuite manqué des occasions en or pendant ses six ou huit premiers matchs, et sa confiance s’est lentement érodée.

Au vu du prix de son transfert, l’opération s’est révélée décevante. C’est surprenant, car j’apprécie ses déplacements, son énergie et sa vitesse. Mais, soyons honnêtes, après ce départ laborieux, il aurait peiné à marquer même si l’on lui avait présenté une porte de grange grande ouverte. »