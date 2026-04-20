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« Un véritable fiasco » : pourquoi l’ancienne star du Celtic, Kyogo Furuhashi, s’est révélé être un flop à 10 millions de livres pour Tom Brady et Birmingham
Le bilan de Kyogo au Celtic : pourquoi Birmingham a mis le paquet
En trois ans et demi fructueux à Glasgow, il a inscrit 85 buts en 165 matchs, établissant un record personnel de 34 réalisations lors de la saison 2022-2023, marquée par le triplé du Celtic.
Son passage éclair à Rennes, sans grand succès, a été suivi d’un recrutement par Birmingham moins de six mois après son arrivée en Ligue 1. Compte tenu de ses exploits en Écosse, ce transfert a été perçu comme une véritable déclaration d’intention de la part de Tom Brady et de la direction des Blues, qui nourrissaient alors des rêves de promotion en Premier League dans les West Midlands.
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Combien de buts Kyogo a-t-il marqués pour Birmingham ?
À 31 ans, l’attaquant n’a inscrit qu’un seul but en Championship, lors de la mi-janvier 2026, et il n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises en 29 matchs toutes compétitions confondues. Sa saison a pris fin prématurément en raison d’une opération chirurgicale liée à une blessure chronique à l’épaule.
Selon certaines rumeurs, Birmingham pourrait chercher à limiter les dégâts lors du prochain mercato. Ce qui semblait être un transfert de rêve s’est rapidement transformé en cauchemar, et GOAL a interrogé l’ancien joueur vedette de l’EFL devenu consultant, Goodman, pour savoir ce qui a mal tourné.
Pourquoi Kyogo n’a pas réussi en Championship
S'exprimant en exclusivité pour BestOnlineCasino.com, l'ancien attaquant de West Bromwich Albion et des Wolves a déclaré : « Pour leur premier match à St Andrew’s, ils ont affronté Ipswich Town, clairement désigné favori de la pré-saison pour remporter le championnat. Résultat : un match nul 1-1. Ipswich a obtenu un penalty en fin de rencontre. Mais, sur le terrain, Birmingham les a dominés.
J’avais prévenu mes nombreux amis de Birmingham City : ne vous attendez pas à figurer en tête du classement cette saison, vous venez tout juste de dominer la League One. Le Championship, c’est une autre paire de manches. Ipswich, qui a directement accédé à la Premier League après sa promotion, reste l’exception qui confirme la règle. Ce scénario est extrêmement rare.
« Kyogo a été excellent ce soir-là. J’ai apprécié ses déplacements. Il s’est vu refuser un but un peu sévèrement pour une poussée dans le dos d’un défenseur, décision quelque peu exagérée à mon avis. Mais sur la finition qui a suivi, je me suis dit : “Waouh, ils sont sur la bonne voie.”
Malheureusement, il a ensuite manqué des occasions en or pendant ses six ou huit premiers matchs, et sa confiance s’est lentement érodée.
Au vu du prix de son transfert, l’opération s’est révélée décevante. C’est surprenant, car j’apprécie ses déplacements, son énergie et sa vitesse. Mais, soyons honnêtes, après ce départ laborieux, il aurait peiné à marquer même si l’on lui avait présenté une porte de grange grande ouverte. »
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Brady et Birmingham poursuivent leur quête d’accession à la Premier League.
Sous contrat avec Birmingham jusqu’en 2028, Kyogo pourrait ne pas aller au bout de son engagement. Une reprise lors de la préparation estivale lui offrirait toutefois l’occasion de rebondir, à condition que sa blessure récurrente soit enfin résorbée.
Dans l’optique d’un retour parmi l’élite, les Blues doivent pourtant renforcer leur attaque, ce qui pourrait pousser la direction à céder l’attaquant afin de financer d’autres recrues.