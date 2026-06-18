Un véritable couteau à double tranchant : le BVB risque-t-il de perdre l’un de ses piliers immédiatement après la Coupe du monde ?

Ces dernières années, Schlotterbeck et Nmecha se sont imposés comme des piliers incontournables du BVB. Le soulagement a donc été palpable à Dortmund lorsqu’ils ont prolongé leurs contrats au printemps : Schlotterbeck jusqu’en 2031 et Nmecha jusqu’en 2030. Pourtant, dès la signature, il semblait déjà peu probable qu’ils restent effectivement à Dortmund jusqu’à ces échéances. Pourtant, il est désormais possible que, malgré leurs récentes prolongations, aucun des deux ne porte à nouveau le maillot du BVB.

Schlotterbeck a toutefois négocié une clause spéciale lui permettant de partir pendant la Coupe du monde : jusqu’à une semaine après la finale du 19 juillet, il peut s’engager avec l’un des trois grands clubs prédéfinis contre un chèque de 50 à 60 millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid et le FC Liverpool figurent sur cette liste, mais pas le FC Bayern.

Le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, suivrait de près le défenseur allemand, et le montant du transfert ne constituerait pas un obstacle pour les Madrilènes. Je serais très heureux », a déclaré Antonio Rüdiger mercredi au stage de la DFB à Winston-Salem. Rüdiger a récemment prolongé son contrat avec le Real et, en cas de transfert de Schlotterbeck, il serait à l’avenir en concurrence avec lui pour le temps de jeu au Real.