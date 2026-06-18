Comme souvent, l’équipe nationale allemande s’appuie, lors de cette Coupe du monde, sur un noyau dur de joueurs du FC Bayern : le gardien Manuel Neuer, le capitaine Joshua Kimmich, le défenseur central Jonathan Tah, le meneur de jeu Aleksandar Pavlovic et le créateur Jamal Musiala. Le jeune arrière gauche prometteur Nathaniel Brown devrait bientôt rejoindre ce groupe. Il est sur le point d’être transféré de l’Eintracht Francfort à Munich pour 55 millions d’euros.
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Un véritable couteau à double tranchant : le BVB risque-t-il de perdre l’un de ses piliers immédiatement après la Coupe du monde ?
Le Borussia Dortmund n’aligne certes que deux joueurs dans le onze de départ allemand, mais le défenseur central Nico Schlotterbeck (26 ans) et le milieu défensif Felix Nmecha (25 ans) ont joué un rôle clé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao. Nmecha a ouvert le score (1-0), puis Schlotterbeck a immédiatement effacé sa petite erreur sur l’égalisation adverse en inscrivant de la tête le but crucial du 2-1. Enfin, Nmecha a obtenu le penalty transformé pour le 3-1, qui a définitivement plié le match.
Au-delà de ces actions, les deux joueurs ont convaincu, Nmecha récoltant même les félicitations de l’encadrement. Si la victoire allemande face à Curaçao a donc aussi été celle de la petite « faction de Dortmund », elle soulève toutefois une question : combien de temps ce duo pourra-t-il encore être considéré comme tel ? Après tout, nul autre terrain que la Coupe du monde ne projette aussi vite un joueur dans le viseur des grands clubs internationaux.
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Schlotterbeck et Nmecha ont prolongé leur contrat avec le BVB, tout en négociant des clauses de départ.
Ces dernières années, Schlotterbeck et Nmecha se sont imposés comme des piliers incontournables du BVB. Le soulagement a donc été palpable à Dortmund lorsqu’ils ont prolongé leurs contrats au printemps : Schlotterbeck jusqu’en 2031 et Nmecha jusqu’en 2030. Pourtant, dès la signature, il semblait déjà peu probable qu’ils restent effectivement à Dortmund jusqu’à ces échéances. Pourtant, il est désormais possible que, malgré leurs récentes prolongations, aucun des deux ne porte à nouveau le maillot du BVB.
Schlotterbeck a toutefois négocié une clause spéciale lui permettant de partir pendant la Coupe du monde : jusqu’à une semaine après la finale du 19 juillet, il peut s’engager avec l’un des trois grands clubs prédéfinis contre un chèque de 50 à 60 millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid et le FC Liverpool figurent sur cette liste, mais pas le FC Bayern.
Le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, suivrait de près le défenseur allemand, et le montant du transfert ne constituerait pas un obstacle pour les Madrilènes. Je serais très heureux », a déclaré Antonio Rüdiger mercredi au stage de la DFB à Winston-Salem. Rüdiger a récemment prolongé son contrat avec le Real et, en cas de transfert de Schlotterbeck, il serait à l’avenir en concurrence avec lui pour le temps de jeu au Real.
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Nmecha va-t-il devenir le troisième transfert le plus cher de l'histoire du BVB ?
Nmecha dispose d’une clause libératoire. Elle ne s’appliquera qu’à l’été 2027, à hauteur de 80 millions d’euros, puis tombera à 70 millions en 2028. La nuance par rapport à Schlotterbeck est la suivante : si Nmecha part cet été, le BVB peut négocier librement ; selon *Bild*, la limite de tolérance est fixée à 120 millions d’euros.
Le Real Madrid, le FC Chelsea et les deux clubs de Manchester seraient sur les rangs. Nmecha a par ailleurs déjà évolué dans les équipes de jeunes de Manchester City entre 2008 et 2021.
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Schlotterbeck et Nmecha ont remporté leur duel au sein de l’équipe nationale allemande.
La Coupe du monde pourrait servir de tremplin vers le plus haut niveau du football pour Schlotterbeck et Nmecha. Pourtant, pendant longtemps, rien ne laissait présager que ces deux joueurs parviendraient à s’imposer dans le onze de départ allemand. Schlotterbeck a finalement remporté la bataille face à Rüdiger, titulaire incontesté depuis des années, tandis que Nmecha a relégué Leon Goretzka sur le banc, une véritable surprise.
Pendant les qualifications, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann faisait encore systématiquement confiance à Goretzka, à qui il avait publiquement promis, en mars, une place de titulaire au Mondial. Alors que le milieu du Bayern a brillé lors de la phase finale de la saison en Bundesliga, Nmecha a été écarté des terrains en raison d’une déchirure du ligament latéral. Ce n’est qu’à la dernière journée qu’il a retrouvé le onze de départ du BVB, avant que Nagelsmann ne lui accorde finalement sa confiance.
Si ces progrès réjouissent le BVB, ils constituent aussi un double tranchant : une éventuelle vente des deux joueurs cet été pourrait rapporter environ 180 millions d’euros, mais elle priverait le club d’un axe central et perturberait profondément sa planification sportive.
Les ventes record du BVB
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d’euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2022 85 millions d’euros Christian Pulisic Attaquant Chelsea FC 2018 64 millions d’euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant Arsenal FC 2023 63,75 millions d’euros