Selon l’article, Glasner n’aurait pas donné suite à la sollicitation du club allemand. L’Autrichien, actuellement à la tête de Crystal Palace, se concentre sur la dernière journée de Premier League face au champion Arsenal et sur la finale de la Ligue Europa Conférence la semaine prochaine contre le Rayo Vallecano.

Cette incertitude concernant Glasner implique que le critiqué Hjulmand reste, pour l’instant, en poste. Le Danois est sous contrat avec le Bayer jusqu’en 2027. Mais, après une saison décevante et la non-qualification en Ligue des champions, il semble acquis que le successeur d’Erik ten Hag devra aussi partir au bout d’une saison écourtée.

Dans la même veine, le directeur sportif Rolfes a refusé de prendre position en faveur de Hjulmand après le match nul 1-1 contre Hambourg lors de la dernière journée de Bundesliga, se contentant de souligner que son contrat reste valable.