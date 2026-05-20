Elle affirme même que Glasner incarne la « solution idéale » aux yeux des directeurs sportifs Fernando Carro (61 ans) et Simon Rolfes (44 ans).
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Un véritable coup de tonnerre sur le marché des entraîneurs de Bundesliga ? Selon les dirigeants sportifs, Oliver Glasner serait la « solution idéale »
Selon l’article, Glasner n’aurait pas donné suite à la sollicitation du club allemand. L’Autrichien, actuellement à la tête de Crystal Palace, se concentre sur la dernière journée de Premier League face au champion Arsenal et sur la finale de la Ligue Europa Conférence la semaine prochaine contre le Rayo Vallecano.
Cette incertitude concernant Glasner implique que le critiqué Hjulmand reste, pour l’instant, en poste. Le Danois est sous contrat avec le Bayer jusqu’en 2027. Mais, après une saison décevante et la non-qualification en Ligue des champions, il semble acquis que le successeur d’Erik ten Hag devra aussi partir au bout d’une saison écourtée.
Dans la même veine, le directeur sportif Rolfes a refusé de prendre position en faveur de Hjulmand après le match nul 1-1 contre Hambourg lors de la dernière journée de Bundesliga, se contentant de souligner que son contrat reste valable.
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Le contrat d'Oliver Glasner avec Crystal Palace expire.
Disponible dès cet été, Oliver Glasner a confirmé il y a plusieurs mois son départ de Crystal Palace, coïncidant avec la fin de son contrat à Londres. Depuis, son nom a circulé dans plusieurs clubs de renom, mais les pistes se raréfient.
À Chelsea, l’ancien coach du Bayern, Xabi Alonso (44 ans), prendra les commandes à l’issue de la saison, tandis que Manchester United, club anglais le plus titré, a retrouvé une certaine stabilité sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick (44 ans), qui pourrait rester en poste.
Glasner connaît parfaitement la Bundesliga. Il a d’abord dirigé le VfL Wolfsburg de 2019 à 2021, puis a passé deux saisons à l’Eintracht Francfort, qu’il a mené à la victoire en Europa League. Arrivé en Angleterre, il a créé la sensation en remportant la FA Cup avec Crystal Palace, avant d’enchaîner avec la Supercoupe d’Angleterre.
Selon Sport Bild, il pourrait incarner le « garant du succès » que le président de Bayer AG, Werner Wenning (79 ans), aurait souhaité présenter après les deux dernières décisions concernant l’entraîneur.