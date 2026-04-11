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« Un véritable coup de poing en plein visage » : Mikel Arteta présente ses excuses aux supporters d'Arsenal après la défaite face à Bournemouth, qui porte un coup dur aux espoirs de titre en Premier League
Un après-midi noir à l’Emirates
Les espoirs de titre d'Arsenal ont subi un coup d'arrêt : les Gunners n'ont pas su profiter de leur avantage à domicile face à des Cherries déterminés. Junior Kroupi avait pourtant ouvert le score pour les locaux, mais Viktor Gyokeres a égalisé sur penalty, avant qu'Alex Scott ne scelle la victoire des siens d'une finition pleine de sang-froid à un quart d'heure de la fin. Cette défaite laisse toutefois Arsenal avec neuf points d’avance sur Manchester City, mais l’équipe de Pep Guardiola compte deux matchs en retard cruciaux à disputer et accueillera les Gunners à l’Etihad le week-end prochain.
Revenant sur la performance et son impact sur les supporters, Arteta a rapidement reconnu la déception ressentie dans les tribunes. « S'excuser, encaisser le coup et c'est tout », a déclaré Arteta lorsqu'on lui a demandé quel message il adressait aux fans. « Ce que j'essaie de faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes au club, d'offrir les meilleures chances à nos joueurs. Je sais que l’ambiance, les supporters, le soutien et l’énergie dans notre stade sont les meilleurs au monde. Avec cela, nous avons de bien meilleures chances. Je ne vois pas d’autre moyen de mieux jouer que de s’appuyer sur un tel soutien. »
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Garder le recul dans la course au titre
Cette défaite confirme un passage à vide préoccupant pour Arsenal, battu pour la troisième fois en quatre matchs. Malgré la pression croissante liée à la course au titre, et après les éliminations en coupes nationales, Mikel Arteta a appelé à la prudence, rappelant les progrès accomplis par le groupe alors que la saison entre dans son dernier mois.
« Si on m’avait dit en août que nous serions dans cette position en avril, j’en aurais rêvé », a-t-il insisté. Malgré ces perspectives favorables au classement, l’entraîneur a admis que son équipe n’avait pas été à la hauteur de ses standards pendant les 90 minutes. « Nous devons réagir et nous avons eu des moments en première mi-temps où nous l’avons fait, mais il y en a eu d’autres où nous n’étions pas à notre niveau. Nous devons leur présenter nos excuses et nous améliorer », a-t-il ajouté.
Le choc psychologique de la défaite
La manière dont cette défaite s'est produite a été particulièrement dure à encaisser pour un groupe que son entraîneur avait appelé à faire preuve d'un esprit combatif irréprochable. Avant la rencontre, Arteta avait lancé aux supporters : « Apportez votre déjeuner, apportez votre dîner », afin de créer une ambiance de forteresse, mais les joueurs n'ont pas su transposer cette intensité sur le terrain. L'entraîneur n'a pas mâché ses mots pour décrire les répercussions émotionnelles de ce résultat dans les vestiaires.
« C’est un coup dur », a admis Arteta. « C’est ce que j’ai dit aux garçons. Mais maintenant, il s’agit de savoir comment nous allons réagir, car le match continue. Il va falloir faire preuve d’un grand esprit, de beaucoup de combativité, et avoir une approche très claire. Pas de zone d’ombre. C’est tout ou rien. Nous devons être très, très, très forts et déterminés pour aborder ce match différemment de ce que nous avons fait aujourd’hui, surtout lorsque la rencontre ne tourne pas en notre faveur. »
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Une semaine cruciale attend les Gunners.
À peine le temps de panser leurs blessures, et Arsenal attaque une semaine cruciale : un quart de finale de Ligue des champions à haut risque contre le Sporting CP, puis un déplacement potentiellement décisif chez Manchester City. Pour éviter de voir leurs espoirs de titre s’envoler en l’espace de sept jours, les Gunners d’Arteta doivent retrouver sans délai leur solidité défensive et leur efficacité offensive.