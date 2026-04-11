« Un véritable coup de poing en plein visage » : Mikel Arteta présente ses excuses aux supporters d'Arsenal après la défaite face à Bournemouth, qui porte un coup dur aux espoirs de titre en Premier League

Les espoirs de titre d'Arsenal ont subi un coup d'arrêt : les Gunners n'ont pas su profiter de leur avantage à domicile face à des Cherries déterminés. Junior Kroupi avait pourtant ouvert le score pour les locaux, mais Viktor Gyokeres a égalisé sur penalty, avant qu'Alex Scott ne scelle la victoire des siens d'une finition pleine de sang-froid à un quart d'heure de la fin. Cette défaite laisse toutefois Arsenal avec neuf points d’avance sur Manchester City, mais l’équipe de Pep Guardiola compte deux matchs en retard cruciaux à disputer et accueillera les Gunners à l’Etihad le week-end prochain.

Revenant sur la performance et son impact sur les supporters, Arteta a rapidement reconnu la déception ressentie dans les tribunes. « S'excuser, encaisser le coup et c'est tout », a déclaré Arteta lorsqu'on lui a demandé quel message il adressait aux fans. « Ce que j'essaie de faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes au club, d'offrir les meilleures chances à nos joueurs. Je sais que l’ambiance, les supporters, le soutien et l’énergie dans notre stade sont les meilleurs au monde. Avec cela, nous avons de bien meilleures chances. Je ne vois pas d’autre moyen de mieux jouer que de s’appuyer sur un tel soutien. »



