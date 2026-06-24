Dès la reprise, Manzambi a délivré une superbe passe en profondeur depuis le côté droit, permettant à Ruben Vargas d’ouvrir le score (46^e). Onze minutes plus tard, le joueur du SC Fribourg, qui évolue en Bundesliga, a lui-même doublé la mise d’un tir du pied droit, avec un peu de chance, portant le score à 2-0.
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« Un véritable cauchemar pour les défenseurs » : la Coupe du monde 2026 a trouvé sa nouvelle star… et elle évolue en Bundesliga !
Grâce à ces deux points marqués, le joueur de 20 ans rejoint un cercle prestigieux : selon Opta, Manzambi est, après Thomas Müller (2010, 8) et Kylian Mbappé (2018, 4), le troisième joueur de moins de 21 ans à totaliser quatre contributions directes à des buts lors d’une Coupe du monde.
Contre le Canada à Vancouver, l’attaquant a d’ailleurs été aligné d’entrée par le sélectionneur Murat Yakin. Après avoir brillé en tant que remplaçant, marquant deux buts en seulement 19 minutes face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), il a donc logiquement intégré le onze de départ. Aligné comme milieu offensif dans le 4-2-3-1 helvétique, il a disputé l’intégralité de la rencontre et, au-delà de ses stats, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents sur la pelouse.
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Robin Gosens salue les qualités de Johan Manzambi
Robin Gosens a encensé Manzambi. Le défenseur de la Fiorentina, intervenant comme consultant pour la chaîne ARD, a souligné à quel point il était « remarquable de voir Manzambi attaquer sans cesse en profondeur ; par expérience, c’est absolument insupportable pour les défenseurs ». Selon lui, l’attaquant est actuellement dans une « dynamique positive » qui fait que même des frappes légèrement déviées, à l’image de son but mercredi soir, trouvent le chemin des filets.
Manzambi compte désormais six buts en quinze sélections. Ses performances sur la plus grande des scènes font grimper sa valeur marchande. Une situation confortable pour le SC Fribourg, où ce joueur polyvalent droitier est encore sous contrat jusqu’en 2030, après une prolongation signée il y a exactement un an jour pour jour.
Recruté début 2023 alors qu’il évoluait encore avec l’équipe U18 du Servette Genève, il a intégré le groupe professionnel en 2024 et disputé 47 matchs officiels la saison passée, inscrivant sept buts et délivrant neuf passes décisives.
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Thomas Müller recommande vivement l’attaquant Johan Manzambi au FC Bayern.
Les qualités de Manzambi ont récemment attiré l’attention du champion du monde 2014 Thomas Müller. Après la deuxième rencontre de groupe face aux Bosniaques, l’expert de MagentaTV a déclaré à propos de l’attaquant : « Pour moi, c’est un joueur que le FC Bayern devrait examiner de plus près. » Mats Hummels, également consultant et figure emblématique de la défense du Borussia Dortmund, a ajouté : « Ou le BVB. »
Müller s’est ensuite montré enthousiaste : « On sent sa polyvalence, son insouciance. En même temps, on perçoit déjà dans ses actions une certaine maturité dans la prise de décision, et son éthique de travail est au rendez-vous. À Fribourg, il évolue d’ailleurs dans une équipe où l’on travaille vraiment dur. Je trouve que son évolution est très, très bonne. »
Déjà annoncé dans le viseur du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain selon le journal suisse Blick, le joueur intéresserait aussi le BVB, ainsi que le Real Madrid et Manchester United.
Pour l’instant, Manzambi peut encore se mettre en valeur lors de la Coupe du monde. Première de son groupe, la Suisse est qualifiée pour les seizièmes de finale et profite d’une semaine de repos avant d’affronter à Vancouver l’un des meilleurs troisièmes.