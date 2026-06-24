Les qualités de Manzambi ont récemment attiré l’attention du champion du monde 2014 Thomas Müller. Après la deuxième rencontre de groupe face aux Bosniaques, l’expert de MagentaTV a déclaré à propos de l’attaquant : « Pour moi, c’est un joueur que le FC Bayern devrait examiner de plus près. » Mats Hummels, également consultant et figure emblématique de la défense du Borussia Dortmund, a ajouté : « Ou le BVB. »

Müller s’est ensuite montré enthousiaste : « On sent sa polyvalence, son insouciance. En même temps, on perçoit déjà dans ses actions une certaine maturité dans la prise de décision, et son éthique de travail est au rendez-vous. À Fribourg, il évolue d’ailleurs dans une équipe où l’on travaille vraiment dur. Je trouve que son évolution est très, très bonne. »

Déjà annoncé dans le viseur du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain selon le journal suisse Blick, le joueur intéresserait aussi le BVB, ainsi que le Real Madrid et Manchester United.

Pour l’instant, Manzambi peut encore se mettre en valeur lors de la Coupe du monde. Première de son groupe, la Suisse est qualifiée pour les seizièmes de finale et profite d’une semaine de repos avant d’affronter à Vancouver l’un des meilleurs troisièmes.