« Un véritable carnage ! » - Le PSG devrait mettre fin aux espoirs « catastrophiques » de Liverpool en Ligue des champions lors du match aller des quarts de finale, alors qu'un vainqueur de la Coupe du monde affirme que « la différence de niveau est colossale »

Le contraste en termes de dynamique est saisissant. Le PSG aborde cette double confrontation en tant que grand favori, fort de sa domination en championnat et d’un effectif qui semble physiquement supérieur à ses homologues anglais. L’ancien international français Dugarry estime que l’écart de niveau est désormais si grand que les Reds ont peu de chances de s’en sortir lors de leur déplacement dans la capitale française.

« Ça va être une promenade de santé, honnêtement. Liverpool est catastrophique », a déclaré Dugarry à RMC. « 14 victoires, 10 défaites et 7 nuls depuis le début de la saison en championnat. C'est catastrophique. Je ne vais pas dire qu'ils ont de mauvais joueurs, mais ils ne jouent pas ensemble. À mon avis, la différence de niveau est colossale. Je pense que le PSG va sceller le sort de ce quart de finale dès le match aller.

« Vous voyez jouer Liverpool ? Ils n’ont plus de jambes, ils n’ont rien. Techniquement, ils ont de bons joueurs, ils ne sont pas maladroits, mais ils jouent à 4 km/h. Quand on voit l’intensité que le Paris Saint-Germain arrive à mettre… ça va être un massacre ! »