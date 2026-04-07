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« Un véritable carnage ! » - Le PSG devrait mettre fin aux espoirs « catastrophiques » de Liverpool en Ligue des champions lors du match aller des quarts de finale, alors qu'un vainqueur de la Coupe du monde affirme que « la différence de niveau est colossale »
Dugarry prévoit une promenade de santé pour Paris
Les quarts de finale de la Ligue des champions opposent deux des plus grands clubs européens, mais le discours autour de cette rencontre est étonnamment déséquilibré. Alors que Luis Enrique a hissé le PSG en tête de la Ligue 1 et que l'équipe atteint son meilleur niveau au bon moment, les performances de Liverpool sous la houlette de Slot ont rencontré des obstacles de taille cette saison.
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Une différence de niveau « colossale »
Le contraste en termes de dynamique est saisissant. Le PSG aborde cette double confrontation en tant que grand favori, fort de sa domination en championnat et d’un effectif qui semble physiquement supérieur à ses homologues anglais. L’ancien international français Dugarry estime que l’écart de niveau est désormais si grand que les Reds ont peu de chances de s’en sortir lors de leur déplacement dans la capitale française.
« Ça va être une promenade de santé, honnêtement. Liverpool est catastrophique », a déclaré Dugarry à RMC. « 14 victoires, 10 défaites et 7 nuls depuis le début de la saison en championnat. C'est catastrophique. Je ne vais pas dire qu'ils ont de mauvais joueurs, mais ils ne jouent pas ensemble. À mon avis, la différence de niveau est colossale. Je pense que le PSG va sceller le sort de ce quart de finale dès le match aller.
« Vous voyez jouer Liverpool ? Ils n’ont plus de jambes, ils n’ont rien. Techniquement, ils ont de bons joueurs, ils ne sont pas maladroits, mais ils jouent à 4 km/h. Quand on voit l’intensité que le Paris Saint-Germain arrive à mettre… ça va être un massacre ! »
Le facteur peur au Parc des Princes
L'avantage psychologique semble également pencher en faveur des hôtes. Dugarry estime que les récents résultats du PSG face aux équipes de Premier League ont semé la peur chez les Anglais, Chelsea ayant notamment subi une défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face au géant français en huitièmes de finale.
« Pensez-y : ils viennent d'encaisser quatre buts contre Manchester City, que nous avons vu affronter le Real Madrid... La dynamique est importante en cette deuxième moitié de saison », a-t-il ajouté. « Ils ont peur. Toutes les équipes anglaises se sont fait laminer depuis environ un an et demi. Maintenant, elles ont toutes peur du Paris Saint-Germain. Je vous garantis qu'elles arriveront terrifiées. »
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Le bilan des performances est plutôt sombre
La tâche déjà ardue de Liverpool est rendue encore plus difficile par une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger. Arne Slot devra se passer de son gardien vedette Alisson Becker, tandis que des joueurs comme Alexander Isak et Jérémie Frimpong peinent à retrouver leur pleine forme physique. Les Reds, déjà décimés et en difficulté en Premier League, se retrouvent ainsi face à un PSG qui n'affiche pratiquement aucune blessure.
Liverpool n'ayant remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, les statistiques ne sont guère réjouissantes. De son côté, le PSG de Luis Enrique a enchaîné quatre victoires consécutives, soulignant l'écart « colossal » de forme que Dugarry s'attend à voir se refléter sur le tableau d'affichage ce mercredi.