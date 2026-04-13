Un trio de transferts spectaculaire ? Selon les dernières rumeurs, la prochaine star du FC Bayern Munich serait sur le point de rejoindre le Milan AC

Le Sénégalais, prêté par Chelsea, quittera très probablement le champion d’Allemagne à l’issue de la saison. Un transfert définitif est exclu : les Blues ne comptent pas lever l’option d’achat.

L’obligation d’achat liée au temps de jeu ne pourra en effet pas être remplie, et l’option d’achat de 65 millions d’euros reste trop élevée. Le joueur devrait donc revenir à Chelsea. Mais l’attaquant ne semble plus avoir d’avenir à Londres non plus.

Cette situation devrait attirer l’attention de plusieurs grands clubs, outre Milan. Comme le rapporte déjà le site partenaire de SPOX, calciomercato.com, mi-mars, outre les Milanais, le SSC Naples et la Juventus Turin suivent également de très près la situation de Jackson.