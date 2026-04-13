Selon le Corriere dello Sport italien, l’attaquant figurerait parmi les principales cibles des Rossoneri pour le prochain mercato.
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Un trio de transferts spectaculaire ? Selon les dernières rumeurs, la prochaine star du FC Bayern Munich serait sur le point de rejoindre le Milan AC
Le Sénégalais, prêté par Chelsea, quittera très probablement le champion d’Allemagne à l’issue de la saison. Un transfert définitif est exclu : les Blues ne comptent pas lever l’option d’achat.
L’obligation d’achat liée au temps de jeu ne pourra en effet pas être remplie, et l’option d’achat de 65 millions d’euros reste trop élevée. Le joueur devrait donc revenir à Chelsea. Mais l’attaquant ne semble plus avoir d’avenir à Londres non plus.
Cette situation devrait attirer l’attention de plusieurs grands clubs, outre Milan. Comme le rapporte déjà le site partenaire de SPOX, calciomercato.com, mi-mars, outre les Milanais, le SSC Naples et la Juventus Turin suivent également de très près la situation de Jackson.
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Le Milan AC cherche à se renforcer, et Jackson espère profiter de cette dynamique pour obtenir davantage de temps de jeu.
Comme on le sait, l'équipe de l'entraîneur Massimiliano Allegri est à la recherche de renforts pour son attaque. C'est pourquoi Niclas Füllkrug a été prêté cet hiver, mais il est jusqu'à présent resté bien en deçà des attentes dans la métropole italienne. Alors qu'il visait à se mettre en valeur en vue de la Coupe du monde, le joueur, qui compte 24 sélections en équipe nationale allemande, n'a inscrit qu'un seul but. Un retour à West Ham United, son club d’origine, semble donc très probable.
Jackson, lui, peut espérer bien plus de temps de jeu qu’au Bayern. En tant que doublure de Harry Kane, il a souvent débuté sur le banc et n’a pour l’instant totalisé qu’un peu moins de 1 000 minutes de jeu, mais il a tout de même inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.
Selon les dernières informations, Goretzka et Kim figureraient également sur la short-list du Milan AC.
Par ailleurs, deux autres joueurs du Bayern seraient dans le viseur du Milan. D’une part, selon certaines informations, le club travaillerait activement au recrutement de Leon Goretzka, qui sera libre de tout contrat cet été. D’autre part, le nom de Min-Jae Kim figurerait en tête de liste des priorités.
Le défenseur central, actuellement troisième choix dans la hiérarchie défensive de Vincent Kompany derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah, est depuis plusieurs semaines évoqué pour un retour en Serie A. En 2023, le Sud-Coréen avait quitté le SSC Naples pour Munich contre un chèque estimé à 50 millions d’euros, après une saison remarquable.
Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait tout de même partir : le club bavarois ne s’opposerait pas à un départ, déjà évoqué l’été dernier. Le joueur avait finalement choisi de rester et semble s’être accommodé de son statut. Mais sa position pourrait évoluer dès la fin de la saison.
Nicolas Jackson : performances et statistiques au FC Bayern
Jeux 27 buts 8 passes décisifs. Passes décisives 4 Minutes jouées 971 minutes de jeu