Action Plus
Traduit par
Un tribunal brésilien inflige une sanction historique à un joueur de l’Internacional pour un tacle qui a laissé un adversaire de Cruzeiro avec la jambe cassée
Décision historique du tribunal sportif
Le Tribunal supérieur de justice sportive du Brésil (STJD) a pris la mesure extraordinaire de suspendre Gabriel jusqu'au retour de Pec sur les terrains. L'attaquant de Cruzeiro a subi une fracture du tibia gauche lors de ses débuts à la suite d'un tacle appuyé du défenseur d'Internacional pendant une rencontre de Serie A le 23 juillet.
La décision du tribunal, rendue mardi, stipule que Gabriel restera écarté jusqu'à ce que Pec reçoive le feu vert médical pour reprendre l'entraînement. Afin de garantir que la sanction reste dans les limites légales, la suspension a été plafonnée à un maximum de 180 jours.
- Action Plus
Gabriel plaide sa cause
S'exprimant devant le tribunal, un Gabriel bouleversé a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière le tacle qui a conduit à la blessure. Le défenseur de 22 ans a exprimé ses profonds regrets face à la situation, révélant le poids personnel que cet incident a fait peser sur son bien-être depuis la tenue du match.
« J'ai passé des nuits blanches à prier pour lui, et je présente mes sincères excuses à tous ceux de Cruzeiro », a-t-il déclaré. « J'ai eu le sentiment que j'allais arriver le premier sur le ballon, et c'est ce qui s'est passé.
« Comme la pelouse était assez glissante et mouillée, j'ai fini par toucher le ballon puis je n'ai pas eu le temps de retirer ma jambe, et c'est ainsi que ce tacle un peu plus appuyé s'est produit, mais sans aucune intention de faire du mal à mon collègue professionnel ni la moindre malveillance. »
Gabriel a été officiellement inculpé en vertu de l'article 254 du Code brésilien de justice sportive, qui couvre le « jeu violent ». Si cet article prévoit généralement une fourchette déterminée de matches, l'accusation a obtenu avec succès une prolongation au titre d'une disposition spécifique qui permet que la suspension d'un contrevenant corresponde au temps de rétablissement du joueur blessé en cas de traumatisme physique grave.
Un coup dur dévastateur pour Cruzeiro
Cette blessure est un coup dur énorme pour Cruzeiro, qui avait lourdement investi sur Pec quelques semaines seulement avant l'incident. L'attaquant constituait une recrue phare pour le géant brésilien, arrivé en provenance du LA Galaxy pour un montant record dans l'histoire du club d'au moins 12 millions de dollars lors de la trêve de la Coupe du monde 2026.
Les dirigeants de Cruzeiro sont restés concentrés sur la convalescence du joueur, même si la gravité de cette fracture de la jambe signifie qu'ils seront privés de leur recrue record pendant une partie significative de la saison. Les conséquences financières et sportives pour le club sont immenses, compte tenu de l'investissement important nécessaire pour faire revenir ce joueur de 25 ans au Brésil depuis l'Amérique du Nord.
- Action Plus
Le panel est divisé sur l’interdiction liée à la durée de récupération
La décision d’appliquer une sanction aussi peu traditionnelle n’a pas fait l’unanimité au sein du panel chargé de statuer. L’un des juges sportifs, Rodrigo Steinmann Bayer, s’est d’abord prononcé contre la suspension d’une durée équivalente à celle de la convalescence, votant plutôt pour une suspension standard de six matches.
Cependant, Bayer a finalement été mis en minorité par le reste du panel. Le président du tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvao, ainsi qu’Eduardo Xible Salles Ramos et Aline Goncalves Jatahy, ont tous voté en faveur de l’application de cette sanction plus lourde. La décision peut encore faire l’objet d’un appel de la part d’Internacional, mais pour l’instant, l’avenir immédiat du défenseur dépend entièrement de l’évolution médicale de l’homme qu’il a blessé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles