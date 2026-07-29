Un tribunal brésilien inflige une sanction historique à un joueur de l’Internacional pour un tacle qui a laissé un adversaire de Cruzeiro avec la jambe cassée

S'exprimant devant le tribunal, un Gabriel bouleversé a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière le tacle qui a conduit à la blessure. Le défenseur de 22 ans a exprimé ses profonds regrets face à la situation, révélant le poids personnel que cet incident a fait peser sur son bien-être depuis la tenue du match.

« J'ai passé des nuits blanches à prier pour lui, et je présente mes sincères excuses à tous ceux de Cruzeiro », a-t-il déclaré. « J'ai eu le sentiment que j'allais arriver le premier sur le ballon, et c'est ce qui s'est passé.

« Comme la pelouse était assez glissante et mouillée, j'ai fini par toucher le ballon puis je n'ai pas eu le temps de retirer ma jambe, et c'est ainsi que ce tacle un peu plus appuyé s'est produit, mais sans aucune intention de faire du mal à mon collègue professionnel ni la moindre malveillance. »

Gabriel a été officiellement inculpé en vertu de l'article 254 du Code brésilien de justice sportive, qui couvre le « jeu violent ». Si cet article prévoit généralement une fourchette déterminée de matches, l'accusation a obtenu avec succès une prolongation au titre d'une disposition spécifique qui permet que la suspension d'un contrevenant corresponde au temps de rétablissement du joueur blessé en cas de traumatisme physique grave.



