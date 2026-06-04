Un transfert spectaculaire et un montant record : José Mourinho devient le nouvel entraîneur du Real Madrid, sous une condition

Le président sortant Florentino Pérez envisage de recruter l’ancien défenseur de Bundesliga Konate. En cas de réélection, le stoppeur, libre de tout contrat, débarquerait au Real Madrid en provenance de Liverpool.

Son adversaire Riquelme ne se contente pas de cibles sans indemnité de transfert. Il veut attirer l’attaquant vedette Haaland de Manchester City, affirmant que le joueur souhaite rejoindre le Real, a-t-il déclaré sur Antena 3. Concernant le milieu de terrain Rodri, il a précisé : « Il a un contrat avec Manchester City, que nous devons respecter. Mais nous entamerions des discussions dès lundi ».

Rodri, capable de renforcer le milieu défensif, correspond au profil recherché. « Si je deviens président, il jouera pour le Real Madrid », a promis Riquelme.