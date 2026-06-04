Le président sortant Florentino Pérez mise sur Ibrahima Konaté et José Mourinho, tandis que son rival Enrique Riquelme promet de recruter Erling Haaland et Rodri. À l’approche de l’élection présidentielle du Real Madrid, les deux candidats se livrent à une surenchère de « cadeaux » pour assurer un avenir radieux au club. Le scrutin est prévu dimanche.
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Un transfert spectaculaire et un montant record : José Mourinho devient le nouvel entraîneur du Real Madrid, sous une condition
Pérez, à l’origine de cette élection extraordinaire suite à une conférence de presse confuse, semble déterminé à faire revenir l’ancien entraîneur du Real, José Mourinho, pour succéder à Álvaro Arbeloa. Il a diffusé une vidéo où l’on voit le technicien portugais de 63 ans, vêtu d’un maillot madrilène, répondre par un simple « oui ».
Jeudi, Benfica a publié un communiqué boursier obligatoire pour préciser que, en cas de victoire électorale, Pérez avait « la ferme intention » d’engager Mourinho et que le montant du transfert de l’entraîneur vedette était fixé à 15 millions d’euros, alors que les estimations précédentes évoquaient six millions.
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Real Madrid : Enrique Riquelme promet Haaland et Rodri aux supporters
Le président sortant Florentino Pérez envisage de recruter l’ancien défenseur de Bundesliga Konate. En cas de réélection, le stoppeur, libre de tout contrat, débarquerait au Real Madrid en provenance de Liverpool.
Son adversaire Riquelme ne se contente pas de cibles sans indemnité de transfert. Il veut attirer l’attaquant vedette Haaland de Manchester City, affirmant que le joueur souhaite rejoindre le Real, a-t-il déclaré sur Antena 3. Concernant le milieu de terrain Rodri, il a précisé : « Il a un contrat avec Manchester City, que nous devons respecter. Mais nous entamerions des discussions dès lundi ».
Rodri, capable de renforcer le milieu défensif, correspond au profil recherché. « Si je deviens président, il jouera pour le Real Madrid », a promis Riquelme.