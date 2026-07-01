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Nadiem AmiriGetty Images
Christian Guinin

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Un transfert sensationnel en Bundesliga ? Un rival aurait jeté son dévolu sur Nadiem Amiri, joueur de Mayence 05 et participant à la Coupe du monde

Bundesliga
Mercato
Coupe du monde
Allemagne
RB Leipzig
Mayence
N. Amiri

Nadiem Amiri quittera-t-il le 1. FSV Mayence 05 à l’issue de la saison ? Un club rival de Bundesliga suivrait de près le joueur du Mondial.

Selon les informations du magazine « Sport Bild », le RB Leipzig aurait manifesté son intérêt pour ce joueur de 29 ans. Martin Demichelis, le nouvel entraîneur principal du club saxon, souhaiterait en effet aligner deux milieux de terrain à l’avenir et verrait en Amiri le partenaire idéal de Christoph Baumgartner, titulaire indiscutable.

  • Des rumeurs d’intérêt de Leipzig pour le milieu de terrain avaient déjà émergé l’été dernier, sans que la piste aboutisse réellement. Le BVB et plusieurs clubs de Premier League suivaient également Amiri, qui aurait même été la priorité de l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac.

    À Leipzig, Amiri aurait l’occasion de briller en Ligue des champions la saison prochaine. Troisième l’an passé, le RB Leipzig a retrouvé la C1 après une année d’absence, contrairement à Mayence, le club du joueur, qui a manqué l’Europe.

    Chez les « 05 », le milieu de terrain de 29 ans s’est imposé comme un pilier, disputant 35 matchs toutes compétitions confondues malgré une longue blessure, et compilant 17 buts et 4 passes décisives.


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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Amiri retenu par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde

    Ses performances convaincantes ont finalement persuadé le sélectionneur national Julian Nagelsmann, qui l'a inclus dans son groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Le milieu de terrain est entré en jeu lors du deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, puis en seizièmes de finale face au Paraguay. Face aux Africains, il a immédiatement délivré une passe décisive, adressant un centre parfait que Deniz Undav a transformé en égalisation (1-1).

    Son contrat à Mayence court jusqu’au 30 juin 2028. En cas de transfert, Leipzig devrait verser une indemnité de transfert correspondante au club de Mayence, qui ne pourrait être financée que par d’éventuelles ventes. Le départ de Yan Diomande, très convoité, pourrait à cet égard apporter de l’argent frais dans les caisses du club.