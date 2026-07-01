Un transfert sensationnel en Bundesliga ? Un rival aurait jeté son dévolu sur Nadiem Amiri, joueur de Mayence 05 et participant à la Coupe du monde

Des rumeurs d’intérêt de Leipzig pour le milieu de terrain avaient déjà émergé l’été dernier, sans que la piste aboutisse réellement. Le BVB et plusieurs clubs de Premier League suivaient également Amiri, qui aurait même été la priorité de l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac.

À Leipzig, Amiri aurait l’occasion de briller en Ligue des champions la saison prochaine. Troisième l’an passé, le RB Leipzig a retrouvé la C1 après une année d’absence, contrairement à Mayence, le club du joueur, qui a manqué l’Europe.

Chez les « 05 », le milieu de terrain de 29 ans s’est imposé comme un pilier, disputant 35 matchs toutes compétitions confondues malgré une longue blessure, et compilant 17 buts et 4 passes décisives.



