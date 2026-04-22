Un transfert sensationnel au Real Madrid ? Sebastian Hoeneß, de la VfB Stuttgart, réagit aux rumeurs spectaculaires

Pour la rencontre face au Sport-Club, l’entraîneur du tenant du titre devra composer sans le défenseur central Finn Jeltsch. Le jeune joueur de 19 ans s’est blessé aux abdominaux ce week-end, lors de la défaite 2-4 en Bundesliga contre le FC Bayern. Mercredi, Hoeneß a confirmé son absence : « Il passera des examens dans les prochains jours ; nous pourrons alors peut-être préciser la durée de son indisponibilité. »

Cette absence ne tempère toutefois pas l’enthousiasme de l’entraîneur quadragénaire, qui affirme : « Nous sommes tous très motivés. » Après avoir soulevé le trophée l’an passé, le club a pris goût à la victoire. « Remporter des titres, c’est le summum. Être à Berlin, c’était génial », se souvient Hoeneß en référence à la finale remportée 4-2 contre l’Arminia Bielefeld l’an passé. « Soulever le trophée, c’était grandiose. On veut revivre ça. »

Reste que le SC Fribourg, actuel qualifié pour les demi-finales de l’Europa League, aborde la rencontre avec l’élan d’une équipe en forme. « Ils ont bien progressé et réalisent une très bonne saison, mais nous ferons tout pour les battre demain », assure Hoeneß.