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Un transfert sensationnel au Real Madrid ? Sebastian Hoeneß, de la VfB Stuttgart, réagit aux rumeurs spectaculaires

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L’entraîneur du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, a fait preuve de prudence après l’émergence de rumeurs évoquant un intérêt du Real Madrid à son égard.

« Cela ne me touche pas vraiment », a-t-il affirmé avant la demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le SC Fribourg, jeudi, précisant qu’il était avant tout « concentré sur la phase finale » de la saison.

Selon le magazine Sport Bild, Hoeneß figurerait parmi les candidats étudiés par le Real Madrid pour succéder cet été à l’entraîneur en poste, Álvaro Arbeloa.

  • Arbeloa, qui se dirige vers une saison sans titre avec les Merengues, avait remplacé Xabi Alonso, limogé peu auparavant, mi-janvier. Sous contrat jusqu’en 2027, l’entraîneur de 43 ans pourrait toutefois quitter le club dès la fin de la saison, notamment après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Selon The Athletic, son départ est même « très probable ».

    Pour reconstruire une équipe compétitive, le Real envisagerait notamment Hoeneß. Selon Sport Bild, les Madrilènes observent de très près l’Allemand de 43 ans. Son style de jeu audacieux et sa capacité à bâtir une équipe performante sans recruter de stars clés en main auraient particulièrement impressionné les responsables merengues.

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  • L’entraîneur du VfB, Hoeneß, attend avec impatience sa deuxième finale de Coupe consécutive et assure : « Tout le monde a hâte d’y être. »

    Pour la rencontre face au Sport-Club, l’entraîneur du tenant du titre devra composer sans le défenseur central Finn Jeltsch. Le jeune joueur de 19 ans s’est blessé aux abdominaux ce week-end, lors de la défaite 2-4 en Bundesliga contre le FC Bayern. Mercredi, Hoeneß a confirmé son absence : « Il passera des examens dans les prochains jours ; nous pourrons alors peut-être préciser la durée de son indisponibilité. »

    Cette absence ne tempère toutefois pas l’enthousiasme de l’entraîneur quadragénaire, qui affirme : « Nous sommes tous très motivés. » Après avoir soulevé le trophée l’an passé, le club a pris goût à la victoire. « Remporter des titres, c’est le summum. Être à Berlin, c’était génial », se souvient Hoeneß en référence à la finale remportée 4-2 contre l’Arminia Bielefeld l’an passé. « Soulever le trophée, c’était grandiose. On veut revivre ça. »

    Reste que le SC Fribourg, actuel qualifié pour les demi-finales de l’Europa League, aborde la rencontre avec l’élan d’une équipe en forme. « Ils ont bien progressé et réalisent une très bonne saison, mais nous ferons tout pour les battre demain », assure Hoeneß.

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