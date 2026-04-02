Selon Fanatik, Fenerbahçe Istanbul serait en train de tout mettre en œuvre pour s'attacher les services de l'international allemand et serait prêt à satisfaire toutes les demandes de Leon Goretzka s'il décidait de signer avec le club turc.
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Un transfert sensationnel après son départ du FC Bayern ? Leon Goretzka aurait reçu une offre colossale
Selon ces informations, Fenerbahçe proposerait au joueur de 31 ans non seulement un contrat de longue durée de trois ans, mais aussi une prime à la signature de dix millions d'euros. Une rencontre serait en outre prévue avec l'entraîneur allemand Domenico Tedesco, qui a récemment été gravement malade. Outre Goretzka, « Fener » serait également en lice pour s'attacher les services de Julian Brandt, qui quittera le BVB sans indemnité de transfert cet été.
Fenerbahçe est loin d'être le seul club à courtiser Goretzka, qui sera lui aussi libre de tout contrat cet été. Récemment, la Gazzetta dello Sport a fait état d'une initiative de l'AC Milan, qui proposerait également un contrat de trois ans à Goretzka.
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Goretzka refuse un transfert au FC Bayern cet hiver
Selon cet article, le club qui détient Niclas Füllkrug en prêt souhaiterait, par cette initiative, devancer la Juventus Turin dans la course au transfert de la star du Bayern sur le départ. Goretzka serait notamment le candidat préféré de l'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri. Les Rossoneri proposeraient ainsi à Goretzka un salaire annuel de cinq millions d'euros, plus des primes.
Le club avait déjà confirmé fin janvier que le contrat de Goretzka avec le champion allemand en titre ne serait pas prolongé. Goretzka aurait déjà pu quitter Munich cet hiver ; selon des informations concordantes dans les médias, un contrat prêt à être signé lui aurait été proposé par l'Atlético de Madrid. Goretzka a toutefois clairement indiqué qu'il souhaitait terminer la saison au FC Bayern et tenter une nouvelle fois de remporter le titre avec les Munichois.
« Même si je me suis senti très honoré de l’intérêt que m’ont porté d’autres grands clubs internationaux, j’ai pris la décision de terminer la saison au FC Bayern », a déclaré l’international il y a quelques mois. Il a ajouté qu’il évoluait dans une équipe avec laquelle il prenait du plaisir sur le terrain et en dehors, et qu’il avait en Vincent Kompany un entraîneur qui avait su refaire de l’équipe une véritable entité : « Je me sens profondément attaché à cette équipe et à ce club. Notre objectif commun est de nous retrouver en mai sur la Marienplatz pour célébrer avec VOUS les plus grands titres ! »
La Premier League serait la destination de prédilection de Goretzka
Cet été, Goretzka se rendra d'abord aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l'équipe nationale allemande pour la Coupe du monde, avant de devoir prendre une décision concernant son avenir. Les prétendants ne manqueront pas, même à ce moment-là. Certains grands clubs anglais – qui, selon le journal Bild, seraient la destination de prédilection de Goretzka – auraient déjà manifesté leur intérêt.
Arsenal aurait ainsi les meilleures chances, car les Gunners, actuels leaders du classement, sont assurés de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, contrairement à Tottenham Hotspur, également intéressé, qui pourrait se retrouver en Championship, la deuxième division. Il n'y aurait toutefois pas encore eu d'offre concrète de la part des Gunners.
En Serie A, l'Inter Milan serait également intéressé par les services de Goretzka, et l'Atlético Madrid devrait lui aussi se lancer dans la course cet été.
Leon Goretzka : statistiques et données de performance
Club Matchs Buts Passes décisives FC Bayern 301 48 50 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8