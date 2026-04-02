Un transfert sensationnel après son départ du FC Bayern ? Leon Goretzka aurait reçu une offre colossale

Selon cet article, le club qui détient Niclas Füllkrug en prêt souhaiterait, par cette initiative, devancer la Juventus Turin dans la course au transfert de la star du Bayern sur le départ. Goretzka serait notamment le candidat préféré de l'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri. Les Rossoneri proposeraient ainsi à Goretzka un salaire annuel de cinq millions d'euros, plus des primes.

Le club avait déjà confirmé fin janvier que le contrat de Goretzka avec le champion allemand en titre ne serait pas prolongé. Goretzka aurait déjà pu quitter Munich cet hiver ; selon des informations concordantes dans les médias, un contrat prêt à être signé lui aurait été proposé par l'Atlético de Madrid. Goretzka a toutefois clairement indiqué qu'il souhaitait terminer la saison au FC Bayern et tenter une nouvelle fois de remporter le titre avec les Munichois.

« Même si je me suis senti très honoré de l’intérêt que m’ont porté d’autres grands clubs internationaux, j’ai pris la décision de terminer la saison au FC Bayern », a déclaré l’international il y a quelques mois. Il a ajouté qu’il évoluait dans une équipe avec laquelle il prenait du plaisir sur le terrain et en dehors, et qu’il avait en Vincent Kompany un entraîneur qui avait su refaire de l’équipe une véritable entité : « Je me sens profondément attaché à cette équipe et à ce club. Notre objectif commun est de nous retrouver en mai sur la Marienplatz pour célébrer avec VOUS les plus grands titres ! »