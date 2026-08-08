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« Un transfert que je peux voir se concrétiser » : Michael Owen exhorte Arsenal à recruter la star de Manchester United à 40 M£
Arsenal envisage une cible alternative
Arsenal est de retour sur le marché à la recherche d’un nouvel ailier gauche après sa tentative avortée de recruter Vinicius, qui a choisi de rester au Real Madrid. Le club londonien aurait été prêt à faire de la superstar brésilienne le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League après avoir libéré Trossard. L’ancien attaquant de l’Angleterre Owen estime que l’équipe d’Arteta devrait envisager Rashford, qui pourrait être disponible pour 40 M£, plutôt que de poursuivre d’autres cibles coûteuses comme Bradley Barcola.
- AFP
Owen approuve un transfert potentiel
S’exprimant auprès de Metro, Owen a estimé qu’un transfert de Rashford à l’Emirates Stadium représenterait une étape logique pour toutes les parties concernées. Évoquant les besoins tactiques d’Arsenal, il a déclaré : « Je ne voyais pas Vinicius Junior rejoindre Arsenal, mais un transfert pour quelqu’un comme Rashford aurait du sens.
« C’est un transfert que je peux imaginer se concrétiser et qui aurait du sens, car Arsenal recherche un attaquant côté gauche. Il s’intégrerait bien dans les plans d’Arteta et fonctionnerait bien avec le reste de l’effectif dont ils disposent. Je peux donc voir cela se produire si Arsenal venait à approcher Manchester United. »
Avenir incertain à Old Trafford
L’avenir de Rashford à Old Trafford reste incertain après un prêt d’une saison à Barcelone, les géants catalans ayant choisi de finaliser à la place la signature de l’ailier de Newcastle United Anthony Gordon. Le joueur de 28 ans doit faire son retour à l’entraînement de Manchester United avant un match amical contre Leeds United.
À propos des perspectives de l’attaquant sous les ordres du manager Michael Carrick, Owen a ajouté auprès de Casino.org : « Il semble être la personne idéale pour lui mettre le bras autour de l’épaule, afin qu’il se sente intégré au groupe et qu’il revienne dans la rotation à Manchester United.
« C’est un international anglais de Coupe du monde, donc c’est un joueur de très grande qualité et il peut être un atout majeur pour Manchester United. Passer du temps à Barcelone ne peut qu’apporter davantage à sa carrière et à son expérience, donc je dirais que c’est du 50/50, mais Carrick pourrait être l’homme idéal pour tirer le meilleur de Rashford. »
- APL
La préparation de pré-saison est essentielle
Rashford rejoindra la préparation de pré-saison de Manchester United la semaine prochaine afin de prouver sa valeur à Carrick avant qu’une décision finale sur son avenir ne soit prise. Quant à Arsenal, la direction du club doit décider s’il faut soumettre une offre officielle à Manchester United ou concentrer son attention ailleurs avant la fermeture du mercato. Les prochains matches de pré-saison constitueront une plateforme cruciale pour Rashford afin de démontrer sa forme physique avant la nouvelle saison.
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