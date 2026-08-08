« Un transfert que je peux voir se concrétiser » : Michael Owen exhorte Arsenal à recruter la star de Manchester United à 40 M£

L’avenir de Rashford à Old Trafford reste incertain après un prêt d’une saison à Barcelone, les géants catalans ayant choisi de finaliser à la place la signature de l’ailier de Newcastle United Anthony Gordon. Le joueur de 28 ans doit faire son retour à l’entraînement de Manchester United avant un match amical contre Leeds United.

À propos des perspectives de l’attaquant sous les ordres du manager Michael Carrick, Owen a ajouté auprès de Casino.org : « Il semble être la personne idéale pour lui mettre le bras autour de l’épaule, afin qu’il se sente intégré au groupe et qu’il revienne dans la rotation à Manchester United.

« C’est un international anglais de Coupe du monde, donc c’est un joueur de très grande qualité et il peut être un atout majeur pour Manchester United. Passer du temps à Barcelone ne peut qu’apporter davantage à sa carrière et à son expérience, donc je dirais que c’est du 50/50, mais Carrick pourrait être l’homme idéal pour tirer le meilleur de Rashford. »