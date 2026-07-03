Un transfert pourrait-il échouer à cause de prétentions financières trop élevées ? Plusieurs clubs de Bundesliga seraient très intéressés par l’ancien joueur du BVB, Julian Brandt

Le contrat de Brandt avec le Borussia Dortmund n’a pas été prolongé à l’issue de la saison dernière, après sept années passées ensemble. Depuis le 1^(er) juillet, il est sans club et donc disponible sans indemnité de transfert.

Pourtant, peu d’indices suggèrent qu’il restera en Allemagne : ses exigences sportives et salariales réduisent drastiquement la liste des clubs de Bundesliga pouvant l’accueillir, même si le Werder Brême est régulièrement cité comme prétendant.

Par ailleurs, le joueur lui-même pencherait pour un départ à l’étranger afin de vivre une expérience totalement nouvelle en fin de carrière.