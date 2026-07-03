Selon le journal Ruhr Nachrichten, plusieurs clubs de Bundesliga, dont l’identité n’a pas été révélée, s’intéresseraient de près à la venue de ce joueur de 30 ans.
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Un transfert pourrait-il échouer à cause de prétentions financières trop élevées ? Plusieurs clubs de Bundesliga seraient très intéressés par l’ancien joueur du BVB, Julian Brandt
Le contrat de Brandt avec le Borussia Dortmund n’a pas été prolongé à l’issue de la saison dernière, après sept années passées ensemble. Depuis le 1^(er) juillet, il est sans club et donc disponible sans indemnité de transfert.
Pourtant, peu d’indices suggèrent qu’il restera en Allemagne : ses exigences sportives et salariales réduisent drastiquement la liste des clubs de Bundesliga pouvant l’accueillir, même si le Werder Brême est régulièrement cité comme prétendant.
Par ailleurs, le joueur lui-même pencherait pour un départ à l’étranger afin de vivre une expérience totalement nouvelle en fin de carrière.
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Brandt figure sur les tablettes de nombreux clubs.
Ces derniers mois, de nombreux clubs ont été associés à ce joueur de 30 ans. En Espagne, l’Atlético de Madrid s’est renseigné, mais l’intérêt s’est refroidi. La semaine dernière, le Betis Séville est entré dans la course sans que cela se concrétise.
Aux Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam, par la voix de son directeur technique Jordi Cruyff, aurait également envisagé de recruter le joueur, tandis qu’en Italie, l’AS Rome aurait tenté une approche.
Daniel Farke, ancien coach des U23 du BVB, aurait également coché le nom de l’international allemand (48 sélections) sur sa short-list pour Leeds United, d’après la presse britannique.
Sous le maillot du BVB, le joueur de 30 ans a inscrit 57 buts et délivré 70 passes décisives en 307 matchs officiels. Au final, il n’a remporté qu’un seul titre majeur avec les Noir et Jaune : la Coupe d’Allemagne 2021. En finale de la Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid, puis lors de la dernière journée de Bundesliga 2022/23, Brandt a à chaque fois manqué l’ultime couronne avec Dortmund.
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