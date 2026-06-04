Grâce à sa première saison prometteuse en Bundesliga, El Mala a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le FC Bayern, qui l’a observé pendant un certain temps. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a pris l’avantage dans ce dossier. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été disposés à payer les 50 millions d’euros réclamés par l’Effzeh, leur offre maximale se limitant, selon certaines sources, à 35 millions.

Auteur d’une saison pleine (34 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), il a été l’élément clé du maintien du club. Toutefois, des tensions ont émaillé la saison concernant la gestion du joueur par l’entraîneur de l’époque, Lukas Kwasniok, qui l’a souvent utilisé comme joker, suscitant l’incompréhension générale. Après le départ de Kwasniok en mars, El Mala a célébré avec son partenaire Ragnar Ache.

Sous l’ère de René Wagner, son successeur, El Mala est devenu un titulaire indiscutable et a ajouté trois nouveaux buts à son compteur. Cette fin de saison prometteuse ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.

« Il a réalisé une très bonne deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Mais il a immédiatement expliqué les raisons pour lesquelles il avait finalement décidé de ne pas retenir El Mala. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de nos propres cages. »