Le feuilleton du transfert de la jeune star allemande de la dernière saison de Bundesliga semblait toucher à sa fin jeudi. Selon le journal Bild, le 1. FC Cologne aurait décidé d’accepter l’offre du FC Brentford, d’un montant total de 50 millions d’euros, pour le jeune attaquant de 19 ans.
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Un transfert historique de grande envergure semble avoir échoué ! Said El Mala mettrait apparemment un frein aux projets du 1. FC Cologne
Le montant initial du transfert devait s’élever à 45 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient cinq millions de primes « faciles » à déclencher. L’offre comprenait également une clause de participation aux bénéfices de 15 % en cas de revente ultérieure. El Mala devait s’engager avec Brentford jusqu’en 2030 et percevoir quatre millions d’euros par an.
Un accord de principe devait être trouvé avant vendredi, date butoir fixée par les deux clubs. Les Bees attendaient donc une réponse positive des Domstädter. Cependant, le dossier a tourné court : c’est la mère d’El Mala qui pilote désormais les discussions avec Brentford, lequel aurait proposé une commission XXL aux parents pour les séduire. Selon Sky, la famille aurait toutefois fait capoter ce transfert record et refusé l’offre des Bees, car El Mala espérerait recevoir une proposition d’un club plus prestigieux. Son avenir serait désormais « totalement incertain ».
Pour le FC Cologne comme pour Brentford, l’opération aurait représenté un record. El Mala aurait surpassé Anthony Modeste, vendu 29 millions d’euros au TJ Quanjian en 2018, et Dango Ouattara, acheté 42,8 millions à Bournemouth par Brentford.
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Said El Mala a rejeté l’offre du BVB pour son frère Malek.
L’avenir de Malek El Mala, frère de Said, a-t-il pesé sur l’échec des négociations ? Les deux frères, très proches, vivent en colocation. Ils avaient d’ailleurs rejoint le Viktoria Cologne puis l’Effzeh dans le cadre d’un transfert groupé. Actuellement, Malek El Mala évolue avec l’équipe réserve du club de Cologne en Regionalliga West. La saison passée, il a inscrit cinq buts en treize matchs, avant de manquer près de six mois en raison d’une déchirure musculaire.
Ce choix de carrière mené en tandem leur a déjà joué un mauvais tour : en 2024, Said a rejeté une offre du Borussia Dortmund, le club westphalien refusant de recruter son frère Malek simultanément. « Pour moi, c’était fini », a-t-il coupé court lors d’une double interview accordée à 11Freunde. Said est convaincu que son aîné de deux ans est lui aussi taillé pour un grand avenir chez les pros : « Je suis sûr à 100 % que Malek suivra le même chemin. »
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Said El Mala : polémique autour de Kwasniok et non-sélection pour la Coupe du monde
Grâce à sa première saison prometteuse en Bundesliga, El Mala a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le FC Bayern, qui l’a observé pendant un certain temps. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a pris l’avantage dans ce dossier. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été disposés à payer les 50 millions d’euros réclamés par l’Effzeh, leur offre maximale se limitant, selon certaines sources, à 35 millions.
Auteur d’une saison pleine (34 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), il a été l’élément clé du maintien du club. Toutefois, des tensions ont émaillé la saison concernant la gestion du joueur par l’entraîneur de l’époque, Lukas Kwasniok, qui l’a souvent utilisé comme joker, suscitant l’incompréhension générale. Après le départ de Kwasniok en mars, El Mala a célébré avec son partenaire Ragnar Ache.
Sous l’ère de René Wagner, son successeur, El Mala est devenu un titulaire indiscutable et a ajouté trois nouveaux buts à son compteur. Cette fin de saison prometteuse ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.
« Il a réalisé une très bonne deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Mais il a immédiatement expliqué les raisons pour lesquelles il avait finalement décidé de ne pas retenir El Mala. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de nos propres cages. »