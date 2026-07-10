Selon le site portugais Zerozero, Benfica Lisbonne s’intéresse au recrutement de ce milieu de terrain de 31 ans. Le club le plus titré du Portugal préparerait une offre de 20 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient cinq millions de bonus éventuels. Benfica répondrait ainsi à la demande du FC Bayern, qui réclame 25 millions d’euros pour Palhinha.
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Un transfert explosif se profile ! Le FC Bayern Munich aurait trouvé un repreneur pour João Palhinha
Ce transfert, s’il se concrétise, fera forcément du bruit : Palhinha a été formé au Sporting CP, le grand rival de Benfica, et y a disputé 95 matchs officiels. Avant une rencontre de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Benfica à l’automne 2024, il avait qualifié ce rendez-vous de « match spécial » et révélé, à la surprise générale, que malgré son passé au Sporting, ses proches étaient « plutôt supporters du Benfica ».
Le milieu de terrain, qui n’a pas caché son ouverture à un transfert vers le camp rouge de Lisbonne, retrouverait à Benfica l’entraîneur Marco Silva, avec qui il avait déjà travaillé à Fulham en Premier League avant son arrivée à Munich.
Joao Palhinha a officiellement rejoint le FC Bayern en 2024, pour un montant de 51 millions d’euros.
Selon les dernières rumeurs, son ancien club, le Sporting CP, s’était également intéressé à lui. Toutefois, les conditions financières n’ont pas pu être réunies par le club lisboète. D’après le journal portugais A Bola, la Juventus Turin et l’AC Milan seraient désormais aussi sur le coup.
Palhinha avait quitté Fulham pour rejoindre le Bayern Munich en 2024 contre un chèque de 51 millions d’euros, mais il n’a pas réussi à s’imposer. Au total, il n’a disputé que 25 matchs officiels pour le club munichois, principalement en tant que remplaçant. L’été dernier, il a été prêté à Tottenham Hotspur, en Premier League, pour un montant de cinq millions d’euros. Après avoir frôlé la relégation, les Londoniens ont toutefois renoncé à l’option d’achat convenue.
Si le transfert vers Benfica se concrétise, Palhinha deviendrait le cinquième ancien joueur prêté que le Bayern cède définitivement cet été, après Alexander Nübel (Besiktas), Daniel Peretz (Southampton), Maurice Krattenmacher (Elversberg) et Jonah Kusi-Asare (Fulham).
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