Un transfert explosif se profile ! Le FC Bayern Munich aurait trouvé un repreneur pour João Palhinha

Ce transfert, s’il se concrétise, fera forcément du bruit : Palhinha a été formé au Sporting CP, le grand rival de Benfica, et y a disputé 95 matchs officiels. Avant une rencontre de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Benfica à l’automne 2024, il avait qualifié ce rendez-vous de « match spécial » et révélé, à la surprise générale, que malgré son passé au Sporting, ses proches étaient « plutôt supporters du Benfica ».

Le milieu de terrain, qui n’a pas caché son ouverture à un transfert vers le camp rouge de Lisbonne, retrouverait à Benfica l’entraîneur Marco Silva, avec qui il avait déjà travaillé à Fulham en Premier League avant son arrivée à Munich.