Un transfert encore plus onéreux que celui d’Elliot Anderson ! La prochaine star anglaise de la Coupe du monde change de club au sein de la Premier League

Rogers venait tout juste de prolonger son contrat avec Aston Villa, initialement prévu jusqu'à fin 2024, jusqu'en 2030, et était devenu l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe entraînée par Unai Emery.

La saison passée, les Villans ont décroché leur billet pour la Ligue des champions grâce à leur classement en Premier League et à leur succès en finale de Ligue Europa contre le SC Fribourg, match au cours duquel Rogers a inscrit le troisième but de la rencontre.

Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il a disputé six des sept matches de l’équipe d’Angleterre entraînée par Thomas Tuchel. Lors de l’élimination en demi-finale contre l’Argentine (1-2), Rogers a délivré la passe décisive qui a permis à Anthony Gordon d’ouvrir le score. Samedi, l’attaquant disputera le match pour la troisième place contre la France (coup d’envoi : 23 h, heure d’Europe centrale).