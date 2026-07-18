L'attaquant de 23 ans, également courtisé par le champion d'Angleterre, le FC Arsenal, devrait prochainement s'engager pour six ans avec le rival londonien, pour un montant équivalent à 137 millions d'euros. Selon le rapport, la visite médicale est déjà planifiée pour lundi.
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Un transfert encore plus onéreux que celui d’Elliot Anderson ! La prochaine star anglaise de la Coupe du monde change de club au sein de la Premier League
En déboursant 117 millions de livres, Chelsea établirait non seulement un nouveau record interne, supérieur de 11 millions à l’ancien, mais aussi la nouvelle marque de la Premier League. Ce seuil a été fixé il y a seulement quelques semaines par Manchester City, qui a recruté le titulaire de la Coupe du monde Eliott Anderson auprès de Nottingham Forest pour 116 millions.
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Morgan Rogers a inscrit un but lors de la victoire en Ligue Europa contre Fribourg.
Rogers venait tout juste de prolonger son contrat avec Aston Villa, initialement prévu jusqu'à fin 2024, jusqu'en 2030, et était devenu l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe entraînée par Unai Emery.
La saison passée, les Villans ont décroché leur billet pour la Ligue des champions grâce à leur classement en Premier League et à leur succès en finale de Ligue Europa contre le SC Fribourg, match au cours duquel Rogers a inscrit le troisième but de la rencontre.
Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il a disputé six des sept matches de l’équipe d’Angleterre entraînée par Thomas Tuchel. Lors de l’élimination en demi-finale contre l’Argentine (1-2), Rogers a délivré la passe décisive qui a permis à Anthony Gordon d’ouvrir le score. Samedi, l’attaquant disputera le match pour la troisième place contre la France (coup d’envoi : 23 h, heure d’Europe centrale).
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