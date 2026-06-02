Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, après l’échec des négociations concernant Anthony Gordon, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Ismael Saibari, du PSV Eindhoven, pour renforcer son attaque.
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« Un transfert colossal » ! Le Bayern Munich préparerait un recrutement offensif totalement inattendu
Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich et Sofyan Amrabat discutent déjà activement, et les pourparlers se seraient intensifiés après le refus de Gordon. Le milieu marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », d’après nos informations.
Sous contrat à Eindhoven jusqu’en 2029, le joueur attend que le champion des Pays-Bas fixe ses exigences financières. Si le Bayern semble en pole position, Galatasaray et le Paris Saint-Germain surveilleraient aussi la situation de l’attaquant.
Selon le journal local Eindhovens Dagblad, le PSV serait conscient de l’intérêt du FCB pour son joueur vedette et exigerait un « transfert colossal ».
Elle pourrait dépasser 60 millions d’euros, soit précisément le plafond que le club bavarois s’était fixé lors de sa tentative avortée de recruter Anthony Gordon. Une somme qui, selon les observateurs, ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour le FCB.
D’autant que la probable vente de Joao Palhinha devrait générer les fonds que le club bavarois entend récupérer cet été sur le marché des prêts afin d’alimenter son budget transferts. Contrairement aux rumeurs évoquant un retour au Sporting Portugal, le milieu de terrain privilégierait un maintien à Tottenham, d’après les informations de Romano. Le club anglais, qui a évité de justesse la relégation et avait récupéré le joueur en prêt depuis Munich la saison dernière, dispose d’une option d’achat d’environ 30 millions d’euros et serait, selon plusieurs sources, prêt à l’exercer.
- AFP
Un candidat au FC Barcelone ? Ismael Saibari a inscrit un but somptueux contre le Bayern
Le recrutement d’un nouvel attaquant figure parmi les priorités du Bayern pour le prochain mercato estival. Le profil recherché : un joueur polyvalent capable d’évoluer sur les ailes et de servir de doublure à Harry Kane dans l’axe.
Gordon correspondait parfaitement à ce profil et un accord avait même été trouvé avec l’international anglais, mais il a finalement choisi le FC Barcelone, qui versera jusqu’à 80 millions d’euros à Newcastle United.
Selon les dernières informations, le nom de Saibari est désormais en haut de la liste. L’international marocain, capable d’évoluer sur les deux ailes, en soutien ou même en pointe, correspond parfaitement au profil recherché.
Lors de la défaite 1-2 d’Eindhoven face au Bayern en phase de groupes de la Ligue des champions fin janvier, il avait formé le duo d’attaque et inscrit un but remarquable pour égaliser à 1-1. Grâce à ce profil polyvalent alliant technique, dynamisme et sens du but, le joueur de 25 ans a visiblement impressionné les dirigeants bavarois, en particulier le directeur sportif Max Eberl.
Ismael Saibari parviendra-t-il à faire grimper sa cote lors de la Coupe du monde ?
Formé au RSC Anderlecht puis au KRC Genk, Saibari a rejoint en 2020 le groupe U21 de Genk avant de s’expatrier vers la réserve du PSV Eindhoven. Ses performances convaincantes l’ont rapidement propulsé en équipe première pour la saison 2022-2023.
Au cours des deux dernières saisons surtout, il s’est imposé comme un élément incontournable du club, contribuant activement aux titres nationaux et se distinguant en Ligue des champions, notamment grâce à un but somptueux inscrit contre le Bayern.
Une situation délicate pour le FCB : lors de la prochaine Coupe du monde, Saibari pourrait encore considérablement augmenter sa valeur grâce à de bonnes performances avec le Maroc, outsider surprenant, et le PSV pourrait alors réclamer un prix encore plus élevé. Chez les Lions de l’Atlas, la star d’Eindhoven est titulaire au poste de milieu offensif et a déjà joué un rôle clé lors de la Coupe d’Afrique des nations fin 2023. Le Maroc entamera la Coupe du monde par un choc de groupe face au Brésil, puis affrontera l’Écosse et Haïti, avec pour objectif minimum d’atteindre les huitièmes de finale.
- Getty Images Sport
Le FC Bayern serait-il intéressé ? Les statistiques d'Ismael Saibari au PSV Eindhoven
Jeux
142
Buts
42 passes décisifs.
Passes décisives
29 titres
Titres
3 fois champion des Pays-Bas et 2 fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas.