« Un transfert colossal » ! Le Bayern Munich préparerait un recrutement offensif totalement inattendu

Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich et Sofyan Amrabat discutent déjà activement, et les pourparlers se seraient intensifiés après le refus de Gordon. Le milieu marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », d’après nos informations.

Sous contrat à Eindhoven jusqu’en 2029, le joueur attend que le champion des Pays-Bas fixe ses exigences financières. Si le Bayern semble en pole position, Galatasaray et le Paris Saint-Germain surveilleraient aussi la situation de l’attaquant.

Selon le journal local Eindhovens Dagblad, le PSV serait conscient de l’intérêt du FCB pour son joueur vedette et exigerait un « transfert colossal ».

Elle pourrait dépasser 60 millions d’euros, soit précisément le plafond que le club bavarois s’était fixé lors de sa tentative avortée de recruter Anthony Gordon. Une somme qui, selon les observateurs, ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour le FCB.

D’autant que la probable vente de Joao Palhinha devrait générer les fonds que le club bavarois entend récupérer cet été sur le marché des prêts afin d’alimenter son budget transferts. Contrairement aux rumeurs évoquant un retour au Sporting Portugal, le milieu de terrain privilégierait un maintien à Tottenham, d’après les informations de Romano. Le club anglais, qui a évité de justesse la relégation et avait récupéré le joueur en prêt depuis Munich la saison dernière, dispose d’une option d’achat d’environ 30 millions d’euros et serait, selon plusieurs sources, prêt à l’exercer.