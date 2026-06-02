« Un transfert colossal » et une offre écrite ! Le FC Bayern préparerait un recrutement totalement inattendu

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, des discussions seraient en cours entre le Bayern et Saibari, et auraient pris de l’ampleur après le refus de Gordon. Le Marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », d’après les informations. Mardi après-midi, Sky a ensuite rapporté que le Bayern aurait déjà soumis une offre écrite à Saibari et à son agence de conseil.

Selon cette source, l’entraîneur munichois Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont rencontré lundi le joueur et ses conseillers. Sky précise toutefois que le Bayern garde également le contact avec d’autres profils.

Sous contrat à Eindhoven jusqu’en 2029, le joueur attend que le champion des Pays-Bas fixe ses exigences financières. Galatasaray et le Paris Saint-Germain resteraient aussi en lice, d’après les rumeurs.

Selon le quotidien local Eindhovens Dagblad, le PSV serait conscient de l’intérêt du FCB pour son joueur vedette et réclamerait un « transfert colossal ».

Elle pourrait ainsi dépasser les 60 millions d'euros. Un niveau de prix que le Bayern aurait déjà considéré comme plafond lors de sa tentative infructueuse de recruter Anthony Gordon. Cette somme ne devrait donc pas constituer un obstacle insurmontable pour le club bavarois. Sky rappelle toutefois que le champion d’Allemagne a fixé des « limites financières claires », sans préciser de chiffre.

Parallèlement, le club bavarois table sur les retombées financières attendues cet été, notamment la vente de Joao Palhinha, afin d’équilibrer son budget transferts. Contrairement aux rumeurs évoquant un retour au Sporting CP, le milieu portugais privilégierait, d’après Romano, un maintien à Tottenham. Le club anglais, qui a évité de justesse la relégation et avait récupéré le milieu portugais en prêt depuis Munich la saison dernière, dispose d’une option d’achat d’environ 30 millions d’euros et serait, selon plusieurs sources, prêt à l’exercer.