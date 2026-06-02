Selon plusieurs médias, le FC Barcelone, après l’échec de ses démarches pour recruter Anthony Gordon, aurait jeté son dévolu sur Ismael Saibari, du PSV Eindhoven, afin de renforcer son attaque.
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« Un transfert colossal » et une offre écrite ! Le FC Bayern préparerait un recrutement totalement inattendu
Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, des discussions seraient en cours entre le Bayern et Saibari, et auraient pris de l’ampleur après le refus de Gordon. Le Marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », d’après les informations. Mardi après-midi, Sky a ensuite rapporté que le Bayern aurait déjà soumis une offre écrite à Saibari et à son agence de conseil.
Selon cette source, l’entraîneur munichois Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont rencontré lundi le joueur et ses conseillers. Sky précise toutefois que le Bayern garde également le contact avec d’autres profils.
Sous contrat à Eindhoven jusqu’en 2029, le joueur attend que le champion des Pays-Bas fixe ses exigences financières. Galatasaray et le Paris Saint-Germain resteraient aussi en lice, d’après les rumeurs.
Selon le quotidien local Eindhovens Dagblad, le PSV serait conscient de l’intérêt du FCB pour son joueur vedette et réclamerait un « transfert colossal ».
Elle pourrait ainsi dépasser les 60 millions d'euros. Un niveau de prix que le Bayern aurait déjà considéré comme plafond lors de sa tentative infructueuse de recruter Anthony Gordon. Cette somme ne devrait donc pas constituer un obstacle insurmontable pour le club bavarois. Sky rappelle toutefois que le champion d’Allemagne a fixé des « limites financières claires », sans préciser de chiffre.
Parallèlement, le club bavarois table sur les retombées financières attendues cet été, notamment la vente de Joao Palhinha, afin d’équilibrer son budget transferts. Contrairement aux rumeurs évoquant un retour au Sporting CP, le milieu portugais privilégierait, d’après Romano, un maintien à Tottenham. Le club anglais, qui a évité de justesse la relégation et avait récupéré le milieu portugais en prêt depuis Munich la saison dernière, dispose d’une option d’achat d’environ 30 millions d’euros et serait, selon plusieurs sources, prêt à l’exercer.
- AFP
Un candidat au FC Barcelone ? Ismael Saibari a inscrit un but somptueux contre le Bayern
Le recrutement d'un nouvel attaquant figure parmi les priorités du Bayern pour le prochain mercato estival. Le profil recherché : un joueur polyvalent capable d'évoluer sur les ailes et de servir de doublure à Harry Kane dans l'axe.
Gordon correspondait parfaitement à ce profil et un accord avait même été trouvé avec l’international anglais, mais il a finalement choisi le FC Barcelone, qui va reverser jusqu’à 80 millions d’euros à Newcastle United.
Le club s’intéresserait désormais à Saibari, un profil conforme à ses attentes : capable d’évoluer sur les ailes et derrière l’attaquant de pointe, voire en tant que faux numéro 9.
Lors de la défaite 1-2 d’Eindhoven face au Bayern en phase de groupes de la Ligue des champions fin janvier, il avait formé le duo d’attaque et inscrit un but remarquable pour égaliser à 1-1. Grâce à ce profil polyvalent alliant technique, dynamisme et sens du but, le joueur de 25 ans a visiblement impressionné les dirigeants du FCB, en particulier le directeur sportif Max Eberl.
Ismael Saibari parviendra-t-il à faire grimper sa cote lors de la Coupe du monde ?
Formé dans les prestigieux clubs belges RSC Anderlecht et KRC Genk, Saibari a d’abord quitté l’équipe U21 de Genk en 2020 pour rejoindre la réserve du PSV. Grâce à ses performances, il a été promu en équipe première d’Eindhoven pour la saison 2022-2023.
Au cours des deux dernières saisons surtout, il s’est imposé comme un élément incontournable du PSV, brillant tant dans la course au titre national qu’en Ligue des champions, où l’on retiendra notamment son but de rêve contre le Bayern.
Une situation délicate pour le FCB : lors de la prochaine Coupe du monde, Saibari pourrait encore augmenter considérablement sa valeur grâce à de bonnes performances avec le Maroc, favori surprise, et le PSV pourrait alors demander un prix encore plus élevé. Au sein de la sélection marocaine, la star d’Eindhoven est titulaire au milieu de terrain offensif et a déjà joué un rôle important lors de la Coupe d’Afrique des nations à la fin de l’année dernière. Le Maroc entamera la Coupe du monde par un choc de groupe face au Brésil, puis affrontera l’Écosse et Haïti, avec pour objectif minimum d’atteindre les huitièmes de finale.
- Getty Images Sport
Le FC Bayern serait-il intéressé ? Les statistiques d'Ismael Saibari au PSV Eindhoven
Jeux
142
Buts
42 passes décisifs.
Passes décisives
29 titres
Titres
3 fois champion des Pays-Bas et 2 fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas.