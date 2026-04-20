Diomande a récemment rappelé que Liverpool était le club de ses rêves. « Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer un jour à Anfield. C'est aussi mon rêve, et je veux le réaliser », avait-il déclaré en janvier dans une vidéo TikTok.

Curiosité : selon les médias, Liverpool aurait récemment envisagé un autre Ivoirien de Bundesliga, Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), comme éventuel successeur de Salah. Comme pour Diomandé, le Bayern Munich serait également sur les rangs pour Touré.

Dans la phase finale de la saison, il sera crucial pour Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions. La cinquième place, qu’il occupe actuellement en Premier League, suffirait pour cela – et depuis le week-end dernier, les chances de conserver cette cinquième place jusqu’à la fin de la saison se sont nettement améliorées. Son poursuivant direct, le FC Chelsea, s’est incliné 0-1 face à Manchester United, et le lendemain, Liverpool a remporté le derby de la ville contre le FC Everton sur le score de 2-1. À cinq journées de la fin, les Reds comptent désormais sept points d’avance sur les Blues.

Plus tôt, le journaliste David Ornstein avait déjà surpris en affirmant dans le podcast The Athletic FC que Slot disposerait d’un bon capital de confiance pour rester sur le banc des Reds même en cas de non-qualification en C1. Pourtant, la marge de manœuvre du Néerlandais, sous contrat jusqu’en 2027, s’était réduite au fil d’une saison souvent décevante.

Au cours d’une saison mouvementée, il avait notamment eu un différend avec la superstar égyptienne en décembre ; les tensions se sont rapidement apaisées, mais Salah quittera tout de même Liverpool un an avant la fin de son contrat. « Malheureusement, le jour est venu. C’est la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison », avait-il annoncé fin mars.