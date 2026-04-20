Selon Sky Sport, les Reds ont désormais désigné ce joueur de 19 ans comme leur candidat numéro un pour succéder à Mohamed Salah, qui quittera Liverpool en fin de saison.
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Un transfert colossal de plus de 100 millions d'euros ? Selon les dernières informations, le FC Liverpool aurait déjà choisi une star de la Bundesliga pour remplacer Mohamed Salah
Selon cet article, des « discussions très concrètes » sont déjà en cours entre les dirigeants de Liverpool et l’agence qui représente Diomande. Pour l’instant, aucun contact n’a été établi avec Leipzig, mais cela pourrait évoluer prochainement.
Une chose est sûre : Liverpool devra mettre la main à la poche pour Diomande, dont le contrat avec le RB Leipzig court jusqu’en 2030. Selon Sky, le club rhénan souhaite prolonger son contrat et négocie déjà avec les conseillers de l’Ivoirien. Au final, le troisième de Bundesliga, qui vise un retour en Ligue des champions grâce aux performances de son attaquant, réclamerait plus de 100 millions d’euros pour céder son joyau offensif.
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Selon les dernières informations, le FC Liverpool serait en pole position pour recruter Yan Diomande, devançant le PSG dans ce dossier.
Diomande deviendrait ainsi, après Kai Havertz (transféré en 2020 pour 100 millions d'euros du Bayer Leverkusen au Chelsea FC), Florian Wirtz (2025, 125 millions d'euros, de Leverkusen à Liverpool), Jude Bellingham (2023, 127 millions d'euros, du BVB au Real Madrid) et Ousmane Dembélé (2017, 148 millions d’euros, du BVB à Barcelone), deviendrait le cinquième transfert sortant de Bundesliga à dépasser la barre des 100 millions d’euros.
Transféré l’an dernier de Leganés à Leipzig pour 20 millions d’euros, l’Ivoirien s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la saison en Bundesliga et un élément clé du RB. En 32 matchs lors de l’exercice 2025/26, il a déjà marqué 13 buts et délivré huit passes décisives. En octobre, il a fait ses débuts avec l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, avec laquelle il espère créer des problèmes à la sélection allemande lors de la phase de groupes de la Coupe du monde cet été.
En raison de sa progression fulgurante, plusieurs grands clubs européens s’intéressent à lui : outre Liverpool, le Paris Saint-Germain serait actuellement très actif. D’après Sky, le PSG aurait récemment rencontré l’entourage du joueur, mais les Reds occuperaient pour l’instant la pole position dans la course à ce virtuose du dribble.
Yan Diomande rêve de porter un jour le maillot du FC Liverpool.
Diomande a récemment rappelé que Liverpool était le club de ses rêves. « Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer un jour à Anfield. C'est aussi mon rêve, et je veux le réaliser », avait-il déclaré en janvier dans une vidéo TikTok.
Curiosité : selon les médias, Liverpool aurait récemment envisagé un autre Ivoirien de Bundesliga, Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), comme éventuel successeur de Salah. Comme pour Diomandé, le Bayern Munich serait également sur les rangs pour Touré.
Dans la phase finale de la saison, il sera crucial pour Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions. La cinquième place, qu’il occupe actuellement en Premier League, suffirait pour cela – et depuis le week-end dernier, les chances de conserver cette cinquième place jusqu’à la fin de la saison se sont nettement améliorées. Son poursuivant direct, le FC Chelsea, s’est incliné 0-1 face à Manchester United, et le lendemain, Liverpool a remporté le derby de la ville contre le FC Everton sur le score de 2-1. À cinq journées de la fin, les Reds comptent désormais sept points d’avance sur les Blues.
Plus tôt, le journaliste David Ornstein avait déjà surpris en affirmant dans le podcast The Athletic FC que Slot disposerait d’un bon capital de confiance pour rester sur le banc des Reds même en cas de non-qualification en C1. Pourtant, la marge de manœuvre du Néerlandais, sous contrat jusqu’en 2027, s’était réduite au fil d’une saison souvent décevante.
Au cours d’une saison mouvementée, il avait notamment eu un différend avec la superstar égyptienne en décembre ; les tensions se sont rapidement apaisées, mais Salah quittera tout de même Liverpool un an avant la fin de son contrat. « Malheureusement, le jour est venu. C’est la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison », avait-il annoncé fin mars.
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Les transferts record de la Bundesliga
Poste
Joueurs
De
À
Année
Transfert
1
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
FC Barcelone
2017
148 millions d’euros
2
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
2023
127 millions d’euros
3
Florian Wirtz
Bayer Leverkusen
FC Liverpool
2025
125 millions d’euros
4
Kai Havertz
Bayer Leverkusen
FC Chelsea
2020
100 millions d'euros
5
Hugo Ekitike
Eintracht Francfort
Liverpool FC
2025
95 millions d’euros
6
Randal Kolo Muani
Eintracht Francfort
Paris Saint-Germain
2023
95 millions d’euros