Un transfert colossal de 60 millions d'euros ! Le Real Madrid s'apprêterait à céder l'« héritier » de Lionel Messi

Ses performances lui ont finalement valu son billet pour les États-Unis. Paz s'y trouve actuellement avec l'équipe argentine pour la phase finale de la Coupe du monde. Au sein de l’Albiceleste, il est présenté comme le successeur désigné de Lionel Messi. La Pulga a d’ailleurs récemment salué son talent : « Il possède de nombreuses qualités, une tête bien faite et une excellente lecture du jeu. J’espère qu’il continuera à progresser et qu’il restera sur cette voie. »

Le sélectionneur Lionel Scaloni a lui aussi estimé que le joueur disposait d’« un brillant avenir ». Il l’a récemment lancé dans la compétition, le faisant entrer en jeu à un quart d’heure de la fin du premier match de poule, en remplacement de Messi, auteur d’un triplé. Paz a ainsi suivi les traces de son père Pablo, qui avait porté le maillot argentin lors du Mondial 1998.

Il aurait toutefois pu choisir une autre voie. Né à Ténérife en 2004 – moins d’un mois après les débuts de Messi en Liga avec le FC Barcelone –, Paz a grandi en Espagne et possède les deux nationalités. Sur le plan émotionnel, il s’est toujours senti très attaché au pays natal de son père. « C’est le pays qui me représente le plus », a-t-il déclaré.

Formé au poste de défenseur central dans les catégories de jeunes, il a fait ses débuts en sélection en octobre 2024, lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Il avait déjà croisé Messi à 17 ans, lors d’une séance d’entraînement avec l’équipe nationale A alors qu’il évoluait encore avec les U20. « J’étais très nerveux », a-t-il confié à DAZN, « je n’ai pas osé lui parler, c’était trop gênant. »