Un transfert à petit prix pour un attaquant de l'équipe nationale allemande ? Un club de longue tradition envisagerait apparemment de recruter Niclas Füllkrug

Selon cet article, Füllkrug pourrait devenir une option concrète pour le club classé 15e de la dernière saison de Serie A, si l'attaquant Roberto Piccoli venait à quitter Florence cet été. Le joueur de 25 ans avait été recruté l'année dernière pour un transfert de 25 millions d'euros, mais il n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes.

Füllkrug représenterait une aubaine pour la Fiorentina. Âgé de 33 ans, l’Allemand devrait quitter West Ham malgré un contrat courant jusqu’en 2028, la relégation des Londoniens en Championship ayant changé la donne. Les Hammers, qui l’avaient recruté 27 millions d’euros auprès du Borussia Dortmund en 2024, seraient prêts à le céder pour environ trois millions d’euros.