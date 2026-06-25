Selon le journal italien Il Tirreno, la Fiorentina s’intéresserait de près à l’attaquant de West Ham United.
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Un transfert à petit prix pour un attaquant de l'équipe nationale allemande ? Un club de longue tradition envisagerait apparemment de recruter Niclas Füllkrug
Selon cet article, Füllkrug pourrait devenir une option concrète pour le club classé 15e de la dernière saison de Serie A, si l'attaquant Roberto Piccoli venait à quitter Florence cet été. Le joueur de 25 ans avait été recruté l'année dernière pour un transfert de 25 millions d'euros, mais il n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes.
Füllkrug représenterait une aubaine pour la Fiorentina. Âgé de 33 ans, l’Allemand devrait quitter West Ham malgré un contrat courant jusqu’en 2028, la relégation des Londoniens en Championship ayant changé la donne. Les Hammers, qui l’avaient recruté 27 millions d’euros auprès du Borussia Dortmund en 2024, seraient prêts à le céder pour environ trois millions d’euros.
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Niclas Füllkrug : le Werder Brême serait-il également sur les rangs ?
Après dix-huit mois de performances irrégulières et de pépins physiques à répétition, Füllkrug avait été prêté à l’AC Milan en début d’année. En Lombardie, la situation n’a guère évolué pour l’ancien Bremois : il n’a marqué qu’une seule fois en vingt matchs sous le maillot rossonero, et le club lombard n’a pas activé l’option d’achat.
Ces performances insuffisantes l’ont également exclu de la sélection allemande pour la Coupe du monde 2026 : le sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas retenu l’attaquant de 24 sélections (14 buts), pourtant présent lors des deux précédents tournois (Coupe du monde 2022 et Euro 2024).
Récemment, un autre club italien, le FC Venise, fraîchement revenu en Serie A, a été associé à l’attaquant. Son ancien club, le Werder Brême, serait aussi sur les rangs pour le recruter.