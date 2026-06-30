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Un transfert à Chelsea est « totalement exclu » pour Vinicius Junior : la star brésilienne n’aurait « aucune offre » à étudier, hormis la prolongation de son contrat avec le Real Madrid
Les discussions contractuelles sont dans l’impasse à Madrid.
Si les déclarations publiques du Real Madrid et de Vinicius laissent entrevoir une volonté commune de poursuivre leur collaboration, les formalités administratives n’ont pour l’instant pas été entamées. Les deux parties ont convenu de reporter les négociations officielles jusqu’après la Coupe du monde 2026, le club ne souhaitant pas perturber la concentration de l’ailier pendant la campagne du Brésil, selon *Marca*.
Toutefois, ce report signifie que, d’ici six mois, le joueur pourra légalement négocier un pré-contrat avec d’autres clubs.
Le principal obstacle à ces discussions reste d’ordre financier. Vinicius, qui touche actuellement environ 20 millions d’euros par saison, envisagerait, selon certaines sources, une augmentation salariale significative afin de refléter son statut de joueur parmi les plus décisifs au monde. Selon certaines rumeurs, il viserait un salaire annuel de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 34 millions de dollars), un montant que la direction madrilène pourrait hésiter à accorder, bien que Florentino Pérez ait déclaré : « Vinicius veut rester et je veux qu’il reste. »
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Tout départ vers Chelsea est écarté par Alonso.
Plus tôt dans l’année, Chelsea était souvent cité comme une destination potentielle pour ce talentueux ailier, mais cette porte semble désormais définitivement fermée. La nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur principal à Stamford Bridge a mis fin à toute tentative de recrutement du Brésilien. Les deux hommes auraient entretenu des relations tendues lors de leur bref passage simultané dans la capitale espagnole, atteignant leur paroxysme lors d’un remplacement houleux durant un Clásico au Bernabéu.
Cette rupture signifie qu’un transfert à Londres est désormais considéré comme « totalement hors de question ». Malgré son statut, le joueur n’a actuellement reçu aucune offre concrète d’autres grands clubs européens.
Si un intérêt saoudien avait été évoqué en début de saison, avec des sommes astronomiques en jeu, ces rumeurs se sont estompées, laissant penser qu’il s’agissait peut-être d’une tactique utilisée par l’entourage du joueur pour obtenir un avantage dans les négociations contractuelles.
Leur performance héroïque lors de la Coupe du monde renforce leur pouvoir de négociation.
Vinicius répond enfin aux attentes au sein de la sélection brésilienne et apporte l’étincelle qui a permis à la Seleção de franchir les premiers tours du tournoi. Son récente bilan – trois buts et deux passes décisives en trois matches de groupe – a rappelé à l’élite mondiale sa capacité à faire basculer une rencontre. Avant la compétition, il avait souligné l’importance de cette série, déclarant : « Si je participe à la Coupe du monde, que je marque quatre ou cinq buts et que nous devenons champions, toute l’histoire change. »
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Madrid garde son sang-froid malgré le temps qui presse
Malgré l’échéance de janvier qui approche à grands pas, l’ambiance au sein de la direction du Real Madrid est qualifiée de « sereine ». Les dirigeants sont convaincus que le lien tissé depuis l’arrivée de Vinicius au club, alors qu’il était encore adolescent, suffira à repousser toute tentative de recrutement externe. Le club sait que Vinicius est son talisman, d’autant plus qu’il est en train d’inscrire son nom dans l’histoire du football brésilien en marquant lors de deux matches consécutifs de Coupe du monde, égalant ainsi des légendes telles que Romario et Ronaldo Nazario.
Pour autant, le temps presse : tant que la signature n’est pas apposée sur le contrat, l’incertitude demeure.