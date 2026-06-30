Si les déclarations publiques du Real Madrid et de Vinicius laissent entrevoir une volonté commune de poursuivre leur collaboration, les formalités administratives n’ont pour l’instant pas été entamées. Les deux parties ont convenu de reporter les négociations officielles jusqu’après la Coupe du monde 2026, le club ne souhaitant pas perturber la concentration de l’ailier pendant la campagne du Brésil, selon *Marca*.

Toutefois, ce report signifie que, d’ici six mois, le joueur pourra légalement négocier un pré-contrat avec d’autres clubs.

Le principal obstacle à ces discussions reste d’ordre financier. Vinicius, qui touche actuellement environ 20 millions d’euros par saison, envisagerait, selon certaines sources, une augmentation salariale significative afin de refléter son statut de joueur parmi les plus décisifs au monde. Selon certaines rumeurs, il viserait un salaire annuel de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 34 millions de dollars), un montant que la direction madrilène pourrait hésiter à accorder, bien que Florentino Pérez ait déclaré : « Vinicius veut rester et je veux qu’il reste. »



