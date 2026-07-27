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Un tournant qui rouvre un dossier clos : la confiance du Real Madrid grandit au sujet de Rodrygo

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Le ballon est désormais dans le camp de Manchester City.

La direction du Real Madrid poursuit la révision de ses priorités sur le marché des transferts estival, à un moment où les récentes performances de plusieurs stars européennes poussent les dirigeants du club à réévaluer des dossiers pourtant clos, alors que le coup d'envoi de la nouvelle saison approche.
Le Real Madrid est désormais plus optimiste quant à la possibilité de recruter le milieu de terrain de Manchester City, l'Espagnol Rodri, au cours de l'actuelle période des transferts estivale, selon ce qu'a affirmé le réseau ESPN.

Il a ajouté que le club merengue a radicalement changé de position à l'égard du joueur de 30 ans, après avoir écarté auparavant l'idée de le recruter en raison de craintes internes liées à son passif physique et aux blessures dont il a été victime récemment.

Le réseau a précisé que la performance exceptionnelle livrée par Rodri lors du sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, en tant que capitaine de la sélection, a poussé le président du club Florentino Pérez et les hauts responsables à rouvrir le dossier et à approuver l'intensification des démarches en vue de son recrutement.

Il a indiqué que Rodri souhaite pour sa part rejoindre le Real Madrid, malgré les tentatives du Paris Saint-Germain de s'immiscer dans les négociations.

  • L'obstacle principal

    Malgré l'optimisme grandissant du club espagnol, l'obstacle principal reste la position de Manchester City, car le joueur entame la dernière année de son contrat avec le club anglais, ce qui place la direction devant deux options : le vendre cet été ou prendre le risque de le voir partir gratuitement à la fin de la saison.

    Selon le rapport, Manchester City n'acceptera pas le départ du milieu de terrain espagnol avant de recruter un remplaçant capable de diriger l'entrejeu sous la houlette de l'entraîneur Enzo Maresca.

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  • La patience

    ESPN a confirmé que le Real Madrid est prêt à faire preuve de patience durant les négociations entre les deux clubs, mais qu'il est confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord financier adéquat pour conclure la transaction.

    Le rapport a ajouté que le recrutement de Rodri constituerait l'apogée d'un mercato estival ambitieux mené par l'entraîneur de retour José Mourinho, après que le club a bouclé les transferts de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva.

    Il a conclu en soulignant que le Real Madrid travaille en parallèle à vendre plusieurs joueurs de l'équipe première afin d'alléger la masse salariale et de faire de la place aux nouvelles recrues, notamment avec l'arrivée imminente de l'ailier Yann Diomandé dans une transaction estimée à environ 135 millions d'euros.

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