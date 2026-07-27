La direction du Real Madrid poursuit la révision de ses priorités sur le marché des transferts estival, à un moment où les récentes performances de plusieurs stars européennes poussent les dirigeants du club à réévaluer des dossiers pourtant clos, alors que le coup d'envoi de la nouvelle saison approche.

Le Real Madrid est désormais plus optimiste quant à la possibilité de recruter le milieu de terrain de Manchester City, l'Espagnol Rodri, au cours de l'actuelle période des transferts estivale, selon ce qu'a affirmé le réseau ESPN.

Il a ajouté que le club merengue a radicalement changé de position à l'égard du joueur de 30 ans, après avoir écarté auparavant l'idée de le recruter en raison de craintes internes liées à son passif physique et aux blessures dont il a été victime récemment.

Le réseau a précisé que la performance exceptionnelle livrée par Rodri lors du sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, en tant que capitaine de la sélection, a poussé le président du club Florentino Pérez et les hauts responsables à rouvrir le dossier et à approuver l'intensification des démarches en vue de son recrutement.

Il a indiqué que Rodri souhaite pour sa part rejoindre le Real Madrid, malgré les tentatives du Paris Saint-Germain de s'immiscer dans les négociations.