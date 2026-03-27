« Avec ce changement, nous plaçons l'expérience des supporters au cœur de notre programmation. La finale de l'UEFA Champions League est le moment fort de la saison de football et ce nouvel horaire la rendra encore plus accessible, inclusive et marquante pour toutes les parties prenantes. Alors que le coup d'envoi à 21h00 CET convient aux matchs en milieu de semaine, le nouvel horaire de la finale du samedi implique une fin anticipée du match, même s'il devait se prolonger en prolongation ou aux tirs au but, et offre aux supporters la possibilité de profiter du reste de la soirée avec leurs amis et leur famille, en revivant le match le plus important de la saison », a déclaré le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

Ronan Evain, directeur exécutif de Football Supporters Europe, abonde dans ce sens : « Il s’agit d’une avancée très appréciée des supporters, que nous soutenons pleinement. Au cours des deux dernières années, Football Supporters Europe a travaillé en étroite collaboration avec l’UEFA pour offrir une meilleure expérience aux supporters lors des finales de clubs. Ce changement confirme une fois de plus que les besoins des supporters sont pris en compte. L'avance de l'heure du coup d'envoi rend les déplacements dans la journée plus faciles, réduit le stress lié au voyage et permet aux supporters de profiter pleinement de l'événement sans se soucier de la logistique tard dans la nuit. Il s'agit d'une amélioration pratique qui place les supporters au premier plan et consolide les progrès déjà accomplis pour améliorer l'accueil, l'accessibilité et la qualité des services lors des finales de l'UEFA ».



