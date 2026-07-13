Selon plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord verbal avec le joueur de 32 ans. Le club aurait par ailleurs informé Aston Villa de son intention d’activer la clause libératoire, évaluée à moins de dix millions d’euros. Digne est pressenti pour remplacer le Portugais Nuno Mendes et accepterait ce rôle de suppléant.
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Un titulaire de l’équipe de France en Coupe du monde comme remplaçant : le PSG sur le point de réaliser une bonne affaire
Pour Digne, ce transfert marquerait un retour aux sources après treize ans. À l’été 2013, le PSG avait recruté le jeune latéral, formé à Lille, pour 15 millions d’euros. Digne a remporté deux titres de champion avec le club de la capitale, avant d’être prêté une saison à l’AS Roma puis de rejoindre le FC Barcelone.
Après trois ans et demi et trois titres (un championnat, deux Coupes) en Catalogne, il a pris la direction de l’Angleterre, d’abord à Everton, puis à Aston Villa en 2022. Avec le club de Birmingham, Digne a remporté cette année l’UEFA Europa League.
- Getty Images Sport
Ramos quitte le PSG : Ferran Torres, en provenance du Barça, va-t-il prendre sa place ?
Présentement, le défenseur chevronné participe à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec l’équipe de France. Sur les six rencontres disputées par les Bleus, Digne a joué quatre fois l’intégralité du match, dont les trois rencontres à élimination directe. Avec lui sur le terrain, la France n’a encore encaissé aucun but. En demi-finale mardi, Digne, Kylian Mbappé, Michael Olise et leurs coéquipiers défieront l’Espagne, championne d’Europe en titre.
Hormis la vente de l’avant-centre Gonçalo Ramos à l’AC Milan, estimée à au moins 74 millions d’euros, le champion d’Europe en titre n’a pas encore enregistré beaucoup de mouvements sur le marché des transferts. L’attaquant Ferran Torres, du FC Barcelone, est toutefois annoncé avec insistance au PSG, où il pourrait retrouver Digne.
Lucas Digne : parcours et principales statistiques
Équipe
Matchs
Buts
Passes décisives
Aston Villa
182
4
24
Everton FC
127
6
20
FC Barcelone
46
2
3
AS Rome
42
3
4
Paris Saint-Germain
44
-
5
OSC Lille
62
3
3
France
62
-
11
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