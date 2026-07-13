Pour Digne, ce transfert marquerait un retour aux sources après treize ans. À l’été 2013, le PSG avait recruté le jeune latéral, formé à Lille, pour 15 millions d’euros. Digne a remporté deux titres de champion avec le club de la capitale, avant d’être prêté une saison à l’AS Roma puis de rejoindre le FC Barcelone.

Après trois ans et demi et trois titres (un championnat, deux Coupes) en Catalogne, il a pris la direction de l’Angleterre, d’abord à Everton, puis à Aston Villa en 2022. Avec le club de Birmingham, Digne a remporté cette année l’UEFA Europa League.