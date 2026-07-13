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Un titulaire de l’équipe de France en Coupe du monde comme remplaçant : le PSG sur le point de réaliser une bonne affaire

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Paris Saint-Germain
Paris FC vs Paris Saint-Germain

Le détenteur en titre de la Ligue des champions serait sur le point d'enregistrer l'arrivée du latéral gauche Lucas Digne.

Selon plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord verbal avec le joueur de 32 ans. Le club aurait par ailleurs informé Aston Villa de son intention d’activer la clause libératoire, évaluée à moins de dix millions d’euros. Digne est pressenti pour remplacer le Portugais Nuno Mendes et accepterait ce rôle de suppléant.

  • Pour Digne, ce transfert marquerait un retour aux sources après treize ans. À l’été 2013, le PSG avait recruté le jeune latéral, formé à Lille, pour 15 millions d’euros. Digne a remporté deux titres de champion avec le club de la capitale, avant d’être prêté une saison à l’AS Roma puis de rejoindre le FC Barcelone.

    Après trois ans et demi et trois titres (un championnat, deux Coupes) en Catalogne, il a pris la direction de l’Angleterre, d’abord à Everton, puis à Aston Villa en 2022. Avec le club de Birmingham, Digne a remporté cette année l’UEFA Europa League.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Ramos quitte le PSG : Ferran Torres, en provenance du Barça, va-t-il prendre sa place ?

    Présentement, le défenseur chevronné participe à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec l’équipe de France. Sur les six rencontres disputées par les Bleus, Digne a joué quatre fois l’intégralité du match, dont les trois rencontres à élimination directe. Avec lui sur le terrain, la France n’a encore encaissé aucun but. En demi-finale mardi, Digne, Kylian Mbappé, Michael Olise et leurs coéquipiers défieront l’Espagne, championne d’Europe en titre.

    Hormis la vente de l’avant-centre Gonçalo Ramos à l’AC Milan, estimée à au moins 74 millions d’euros, le champion d’Europe en titre n’a pas encore enregistré beaucoup de mouvements sur le marché des transferts. L’attaquant Ferran Torres, du FC Barcelone, est toutefois annoncé avec insistance au PSG, où il pourrait retrouver Digne.

  • Lucas Digne : parcours et principales statistiques

    Équipe

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    Aston Villa

    182

    4

    24

    Everton FC

    127

    6

    20

    FC Barcelone

    46

    2

    3

    AS Rome

    42

    3

    4

    Paris Saint-Germain

    44

    -

    5

    OSC Lille

    62

    3

    3

    France

    62

    -

    11


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