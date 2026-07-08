Un titre est dans la poche, trois autres sont à portée de main. Mikel Arteta égalera-t-il – puis dépassera-t-il – le record d’Arsène Wenger en matière de sacres en Premier League avec Arsenal ? Une ancienne gloire des Gunners analyse les raisons pour lesquelles les champions en titre peuvent légitimement viser un nouveau sacre

Cet objectif aurait déjà été atteint si Arteta n’avait pas connu trois secondes places consécutives avec les Gunners avant de finalement franchir la ligne d’arrivée du championnat.

Les exploits des légendaires « Invincibles » ont été égalés, avec la conquête d’un premier titre national depuis la saison 2003-2004. À l’époque, c’est le légendaire tacticien français Wenger qui menait la danse ; « Le Professeur » a passé 22 années mémorables à la tête du club, remportant trois titres aux côtés de Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira et compagnie.

La génération 2026 d’Arsenal compte notamment Declan Rice, Bukayo Saka et Gabriel Magalhaes, et chaque mercato apporte son lot de promesses de nouvelles recrues à prix d’or.

Si Arteta parvient à poursuivre le renforcement et le remodelage de son effectif, il y a tout lieu de croire que d’autres trophées majeurs – notamment un premier sacre en Ligue des champions – suivront.