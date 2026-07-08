Getty/GOAL
Traduit par
Un titre est dans la poche, trois autres sont à portée de main. Mikel Arteta égalera-t-il – puis dépassera-t-il – le record d’Arsène Wenger en matière de sacres en Premier League avec Arsenal ? Une ancienne gloire des Gunners analyse les raisons pour lesquelles les champions en titre peuvent légitimement viser un nouveau sacre
Arteta offre à Arsenal son premier titre depuis les « Invincibles »
Cet objectif aurait déjà été atteint si Arteta n’avait pas connu trois secondes places consécutives avec les Gunners avant de finalement franchir la ligne d’arrivée du championnat.
Les exploits des légendaires « Invincibles » ont été égalés, avec la conquête d’un premier titre national depuis la saison 2003-2004. À l’époque, c’est le légendaire tacticien français Wenger qui menait la danse ; « Le Professeur » a passé 22 années mémorables à la tête du club, remportant trois titres aux côtés de Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira et compagnie.
La génération 2026 d’Arsenal compte notamment Declan Rice, Bukayo Saka et Gabriel Magalhaes, et chaque mercato apporte son lot de promesses de nouvelles recrues à prix d’or.
Si Arteta parvient à poursuivre le renforcement et le remodelage de son effectif, il y a tout lieu de croire que d’autres trophées majeurs – notamment un premier sacre en Ligue des champions – suivront.
- Getty
Arteta parviendra-t-il à surpasser Wenger et à remporter quatre titres de Premier League ?
Interrogé sur la capacité d’Arteta à dépasser le palmarès de Wenger, l’ancien milieu de terrain des Gunners Schwarz – s’exprimant en partenariat avec Betinia – a déclaré à GOAL : « Je pense que le plus difficile, c’est toujours le premier. Ils ont été très près du but ces trois dernières années. Cela donne parfois aux joueurs une certaine confiance, une certaine conviction.
Ils l’ont déjà fait, ils savent qu’ils en sont capables, donc leur force mentale sera bien plus grande cette saison. Ils ne découvrent pas une nouvelle situation, ils la connaissent déjà.
Ils seront donc plus positifs, plus résilients et mieux armés pour gérer la pression. Car pour remporter un titre, ou la Premier League, il faut savoir souffrir. Il faut être très fort. Ce ne sont pas les bons matchs qui font de vous un champion, ce sont les matchs moins réussis, ceux où vous n’avez peut-être pas brillé mais où vous obtenez quand même des résultats. C’est ça qui fait la différence.
« Je pense que l’effectif est très bon. Ils ont le bon entraîneur. Tout semble indiquer que la saison prochaine s’annonce très positive. »
Les propos d’Arteta sur son avenir à long terme
Interrogé sur son avenir à long terme, Arteta a déclaré : « Je pense qu’un entraîneur doit mériter le droit d’être encore là demain. Cela dépend de la façon dont on réagit, dont on s’exprime ici, dont on se comporte dans les vestiaires, du message qu’on transmet, et de la mesure dans laquelle les joueurs vous suivent. »
Interrogé sur la possibilité d’égaler la longévité de Wenger, il a ajouté : « J’ai toujours dit qu’il fallait du soutien, je l’ai déjà dit. De la part des propriétaires et du conseil d’administration, c’est formidable. Mais au final, ce sont les joueurs qui comptent le plus. Vous ouvrez cette porte, vous vous présentez devant eux, vous leur parlez, et soit ils réagissent comme ça [surpris], soit ils sont comme ça [endormis].
Depuis six ans, je ne vois que des joueurs attentifs, désireux d’apprendre et prêts à tout donner pour l’équipe. C’est ce qui me fait rester à ce poste. Rien d’autre. Bien sûr, remporter un grand nombre de matchs, avec un pourcentage de victoires assez élevé, y aide. C’est la seule façon de faire. Sinon, on ne peut pas survivre dans cet environnement. »
- Getty
Arsenal devrait entamer des négociations concernant un nouveau contrat avant la saison 2026-2027.
Sous contrat jusqu’en 2027, Mikel Arteta devrait rapidement entamer des discussions pour une prolongation, Arsenal souhaitant conserver son entraîneur et sa formule gagnante.
Les Gunners reprendront bientôt l’entraînement estival, puis enchaîneront plusieurs matchs amicaux avant de disputer le Community Shield face à Manchester City le 16 août. Cinq jours plus tard, ils lanceront la saison 2026-2027 de Premier League en recevant Coventry, fraîchement promu.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles