L’entraîneur Julian Nagelsmann et le capitaine Joshua Kimmich ont vigoureusement défendu Sané. « Il s’est montré extrêmement engagé, il ne m’a jamais laissé seul de notre côté, il est toujours revenu en sprintant », a déclaré Kimmich lors de la conférence de presse de mardi, jugeant les critiques à l’encontre de Sané « incompréhensibles ». Dès la fin du match, le sélectionneur avait salué le « travail acharné » de l’attaquant, soulignant qu’il avait « beaucoup travaillé et empêché de nombreuses transitions adverses ». Des éloges qui, s’ils sont légitimes, devraient pourtant aller de soi : un ailier droit doit avant tout peser offensivement.

Ces éloges, certes excessifs de la part du sélectionneur, n’ont toutefois pas surpris. Nagelsmann, qui connaît Sané mieux que tout autre coach pour l’avoir déjà dirigé au Bayern Munich, est conscient du potentiel de l’attaquant lorsqu’il est à son meilleur niveau. Il sait aussi combien la confiance est vitale pour ce joueur au tempérament sensible. Critiquer publiquement Sané après une performance mitigée, puis le laisser sur le banc, risquerait de l’écarter définitivement du groupe pour le reste de la compétition.

La qualification pour les huitièmes de finale étant quasiment assurée après la large victoire contre Curaçao, Nagelsmann peut se permettre d’attendre que Sané retrouve son niveau optimal face à la Côte d’Ivoire puis l’Équateur, avant de s’appuyer sur ses qualités avérées lors des matches à élimination directe.