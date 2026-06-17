En cinq grands tournois, Leroy Sané a disputé treize matchs pour un total de 530 minutes avec l’équipe nationale allemande. Bilan : zéro but. La victoire 7-1 contre Curaçao n’a rien changé, malgré deux occasions en or que l’attaquant a lamentablement gâchées.
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Un tel choix risquerait d’entraîner de lourds désavantages. Julian Nagelsmann va-t-il enfin procéder au changement de composition qui s’impose dans le onze de départ de la sélection allemande ?
Sané n'a pas réussi la moindre passe décisive, une performance préoccupante pour un joueur offensif alors que son équipe a inscrit sept buts. Avec le gardien Manuel Neuer, le défenseur central Jonathan Tah et le milieu défensif Aleksandar Pavlovic, Sané fait partie des quatre seuls titulaires allemands à ne pas avoir marqué de point face à Curaçao. Malgré une performance laborieuse, Nagelsmann l’a laissé sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, espérant sans doute qu’il participe enfin à une action décisive et retrouve ainsi confiance. En vain.
S’il a manifestement fourni des efforts, peu de choses lui ont réussi : occasions manquées, passes imprécises et, surtout, un coup du talon superflu dans sa propre moitié de terrain qui a failli provoquer une contre-attaque dangereuse de Curaçao. Au vu de cette copie terne, il semble évident que Nagelsmann devrait le laisser sur le banc lors du deuxième match de groupe, samedi à Toronto contre la Côte d’Ivoire.
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Pourquoi le sélectionneur national Julian Nagelsmann défend Leroy Sané
L’entraîneur Julian Nagelsmann et le capitaine Joshua Kimmich ont vigoureusement défendu Sané. « Il s’est montré extrêmement engagé, il ne m’a jamais laissé seul de notre côté, il est toujours revenu en sprintant », a déclaré Kimmich lors de la conférence de presse de mardi, jugeant les critiques à l’encontre de Sané « incompréhensibles ». Dès la fin du match, le sélectionneur avait salué le « travail acharné » de l’attaquant, soulignant qu’il avait « beaucoup travaillé et empêché de nombreuses transitions adverses ». Des éloges qui, s’ils sont légitimes, devraient pourtant aller de soi : un ailier droit doit avant tout peser offensivement.
Ces éloges, certes excessifs de la part du sélectionneur, n’ont toutefois pas surpris. Nagelsmann, qui connaît Sané mieux que tout autre coach pour l’avoir déjà dirigé au Bayern Munich, est conscient du potentiel de l’attaquant lorsqu’il est à son meilleur niveau. Il sait aussi combien la confiance est vitale pour ce joueur au tempérament sensible. Critiquer publiquement Sané après une performance mitigée, puis le laisser sur le banc, risquerait de l’écarter définitivement du groupe pour le reste de la compétition.
La qualification pour les huitièmes de finale étant quasiment assurée après la large victoire contre Curaçao, Nagelsmann peut se permettre d’attendre que Sané retrouve son niveau optimal face à la Côte d’Ivoire puis l’Équateur, avant de s’appuyer sur ses qualités avérées lors des matches à élimination directe.
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Leroy Sané est sans doute le joueur de la DFB qui jouit du moins de crédit auprès du public.
Dans le même temps, Nagelsmann doit veiller à ne pas vider de son sens le principe du mérite en persistant à aligner Sané, au risque de se mettre à dos le reste du groupe. Si le sélectionneur s’obstine, il pourrait aussi provoquer l’incompréhension totale des supporters et des experts.
En raison de performances irrégulières et d’un langage corporel parfois apathique, Sané jouit sans doute d’une crédibilité publique plus faible que n’importe quel autre joueur de la DFB. Avant l’annonce de la sélection par Nagelsmann, le magazine « kicker » avait interrogé ses lecteurs sur leur composition idéale ; près de 60 000 personnes ont voté, et Sané n’a même pas figuré dans la liste des 26 retenus, après une saison en demi-teinte avec Galatasaray Istanbul.
Si Sané était de nouveau aligné d’entrée contre la Côte d’Ivoire, le tollé serait immense. En cas de remplacement, deux joueurs pourraient alors émerger comme alternatives crédibles : Deniz Undav et Jamie Leweling.
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Deniz Undav figure-t-il dans le onze de départ ? Deux obstacles se posent.
En grande forme, Undav s’impose comme l’option la plus évidente. Entré à la 64^e minute contre Curaçao, l’attaquant de 29 ans du VfB Stuttgart a besoin de seulement 14 minutes pour ouvrir son compteur avec l’Allemagne, réalisant ainsi ce que Sané n’a pas encore accompli : marquer lors d’un grand tournoi. Il ajoute également deux passes décisives, dont une sublime talonnade.
Il avait déjà inscrit un triplé lors de la victoire 4-0 en amical contre la Finlande et conclu la saison de Bundesliga en tant que meilleur buteur allemand. En sélection, il participe à un but toutes les 36 minutes en moyenne, une statistique remarquable qui en fait une véritable assurance but et lui confère un statut de titulaire potentiel. Son intégration poserait toutefois deux problèmes.
D’abord, Nagelsmann devrait opérer un large repositionnement tactique : Undav occuperait le poste de numéro 9, tandis que Kai Havertz ou Jamal Musiala glisserait sur l’aile droite. Pour Havertz, cette option pourrait même s’avérer pertinente. Face à Curaçao, malgré son doublé et ses déplacements habituels, il est resté relativement discret ; or, sur l’aile droite, il avait déjà convaincu lors de la rencontre amicale contre le Ghana en mars.
Mais le vrai dilemme d’une titularisation d’Undav ne réside pas tant dans ces ajustements que dans la perte de son impact en tant que joker. Dans un effectif allemand encore un peu déséquilibré, le joueur du VfB Stuttgart est actuellement le seul remplaçant capable de changer la donne. Sané n’est pas une garantie de dynamisme depuis le banc, tandis que Maximilian Beier et Nick Woltemade ne se sont pas encore imposés comme des supersubs.
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Jamie Leweling, le remplaçant désigné de Leroy Sané, est un véritable gage de victoire.
Si Nagelsmann décide de laisser Sané sur le banc sans pour autant modifier le reste de son équipe et en conservant le joker Undav, une option s’impose : Jamie Leweling, le remplaçant désigné de Sané. Ce dernier l’avait déjà suppléé lors du dernier match amical contre les États-Unis, concluant la rencontre à droite de l’attaque.
À la différence de Sané, Leweling ne se replie pas vers l’axe et privilégie la profondeur sur l’aile. Si son potentiel est moindre, l’attaquant de 25 ans s’est montré fiable lors de ses cinq sélections, et il est pour l’instant un gage de succès : l’Allemagne a toujours gagné quand il est entré en jeu, notamment contre les Pays-Bas et l’Italie.