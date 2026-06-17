Un tel choix risquerait d’entraîner d’importants désavantages. Julian Nagelsmann va-t-il enfin procéder au changement de composition tant attendu dans le onze de départ de la sélection allemande ?

L’entraîneur Julian Nagelsmann et le capitaine Joshua Kimmich ont vigoureusement défendu Sané. « Il s’est montré extrêmement engagé, il ne m’a jamais laissé seul de notre côté, il est toujours revenu en sprintant », a déclaré Kimmich lors de la conférence de presse de mardi, jugeant les critiques à l’encontre de Sané « incompréhensibles ». Dès la fin de la rencontre, le sélectionneur avait salué le « travail acharné » de l’attaquant : « Il a beaucoup travaillé, il a coupé de nombreuses transitions adverses. On peut donc lui faire un compliment aujourd’hui. » Reste que cet engagement défensif, s’il est louable, doit aller de soi ; un ailier droit est avant tout jugé sur son apport offensif.

Ces éloges, certes excessifs de la part du sélectionneur, n’ont toutefois pas surpris. Nagelsmann connaît Sané mieux que tout autre coach ; les deux hommes ont déjà collaboré au Bayern Munich. Le sélectionneur sait de quoi l’attaquant est capable quand il est au meilleur de sa forme, et il connaît l’importance de préserver la confiance de ce joueur au tempérament sensible. Critiquer publiquement Sané après une performance moyenne, puis le laisser sur le banc, risquerait de l’écarter définitivement du groupe pour le reste de la compétition.

La qualification pour les huitièmes de finale étant quasiment acquise après la large victoire contre Curaçao, Nagelsmann peut se permettre d’attendre que Sané retrouve son niveau optimal face à la Côte d’Ivoire puis l’Équateur, avant de s’appuyer sur ses qualités indéniables lors des futurs matches à élimination directe.