Au cours de ses cinq grands tournois, Leroy Sané a disputé treize matchs pour un total de 530 minutes avec l’équipe nationale allemande. Bilan : zéro but. La victoire 7-1 contre Curaçao n’a rien changé, malgré deux occasions en or que l’attaquant a lamentablement gâchées.
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Un tel choix risquerait d’entraîner d’importants désavantages. Julian Nagelsmann va-t-il enfin procéder au changement de composition tant attendu dans le onze de départ de la sélection allemande ?
Sané n'a pas réussi la moindre passe décisive, une statistique préoccupante pour un joueur offensif alors que son équipe a inscrit sept buts. Avec le gardien Manuel Neuer, le défenseur central Jonathan Tah et le milieu défensif Aleksandar Pavlovic, il est l’un des quatre seuls titulaires allemands à ne pas avoir marqué de point face à Curaçao. Malgré cette performance mitigée, Nagelsmann l’a laissé sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, espérant sans doute qu’il participe enfin à une action décisive et retrouve ainsi confiance. En vain.
S’il a manifestement fourni des efforts, peu de choses lui ont réussi : occasions manquées, passes imprécises et, surtout, un coup du talon inutile dans sa propre moitié de terrain qui a failli provoquer une contre-attaque dangereuse de Curaçao. Au vu de cette copie terne, il semble évident que Nagelsmann pourrait le laisser sur le banc lors du deuxième match de groupe, samedi à Toronto contre la Côte d’Ivoire.
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Pourquoi le sélectionneur national Julian Nagelsmann défend Leroy Sané
L’entraîneur Julian Nagelsmann et le capitaine Joshua Kimmich ont vigoureusement défendu Sané. « Il s’est montré extrêmement engagé, il ne m’a jamais laissé seul de notre côté, il est toujours revenu en sprintant », a déclaré Kimmich lors de la conférence de presse de mardi, jugeant les critiques à l’encontre de Sané « incompréhensibles ». Dès la fin de la rencontre, le sélectionneur avait salué le « travail acharné » de l’attaquant : « Il a beaucoup travaillé, il a coupé de nombreuses transitions adverses. On peut donc lui faire un compliment aujourd’hui. » Reste que cet engagement défensif, s’il est louable, doit aller de soi ; un ailier droit est avant tout jugé sur son apport offensif.
Ces éloges, certes excessifs de la part du sélectionneur, n’ont toutefois pas surpris. Nagelsmann connaît Sané mieux que tout autre coach ; les deux hommes ont déjà collaboré au Bayern Munich. Le sélectionneur sait de quoi l’attaquant est capable quand il est au meilleur de sa forme, et il connaît l’importance de préserver la confiance de ce joueur au tempérament sensible. Critiquer publiquement Sané après une performance moyenne, puis le laisser sur le banc, risquerait de l’écarter définitivement du groupe pour le reste de la compétition.
La qualification pour les huitièmes de finale étant quasiment acquise après la large victoire contre Curaçao, Nagelsmann peut se permettre d’attendre que Sané retrouve son niveau optimal face à la Côte d’Ivoire puis l’Équateur, avant de s’appuyer sur ses qualités indéniables lors des futurs matches à élimination directe.
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Leroy Sané est, sans doute, le joueur de la DFB (Fédération allemande de football) qui jouit du moins de crédit auprès du public.
Dans le même temps, Nagelsmann doit veiller à ne pas vider de son sens le principe du mérite en persistant à aligner Sané, au risque de se mettre ses autres joueurs à dos. Si le sélectionneur s’obstine, il provoquera sans doute l’incompréhension totale des supporters allemands et des experts.
En raison de performances irrégulières et d’un langage corporel parfois apathique, Sané jouit sans doute d’une crédibilité publique plus faible que n’importe quel autre joueur de la DFB. Avant l’annonce de la sélection par Nagelsmann, le magazine « kicker » avait interrogé ses lecteurs sur leur composition idéale : près de 60 000 personnes ont voté, et Sané n’a même pas figuré dans la liste des 26 retenus, après une saison en demi-teinte avec Galatasaray Istanbul.
Si Sané était de nouveau aligné d’entrée contre la Côte d’Ivoire, le tollé serait immense. En cas de remplacement, deux joueurs pourraient alors émerger comme alternatives crédibles : Deniz Undav et Jamie Leweling.
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Deniz Undav figure-t-il dans le onze de départ ? Deux obstacles se posent simultanément.
En pleine forme, Undav s’impose comme l’option la plus évidente. Entré à la 64^e minute contre Curaçao, l’attaquant de 29 ans du VfB Stuttgart a attendu seulement 14 minutes pour marquer son premier but en grand tournoi avec l’Allemagne, une performance que Sané n’a pas encore réussie. Il a aussi offert deux passes décisives, dont une géniale talonnade.
Auteur d’un triplé lors de la victoire amicale 4-0 contre la Finlande, puis meilleur buteur allemand de la dernière Bundesliga, il participe à un but toutes les 36 minutes en sélection, une statistique exceptionnelle qui en fait une garantie de efficacité offensive. Le aligner d’emblée poserait toutefois deux problèmes.
D’abord, Nagelsmann devrait opérer un large remaniement tactique : Undav occuperait le poste de neuf, tandis que Kai Havertz ou Jamal Musiala glisserait sur l’aile droite. Pour Havertz, ce repositionnement pourrait même s’avérer pertinent : face à Curaçao, malgré son doublé et ses déplacements intelligents, il est resté relativement discret ; or, il avait déjà convaincu sur le côté droit lors de la rencontre amicale contre le Ghana en mars.
Mais le vrai dilemme d’une titularisation d’Undav ne réside pas dans ces ajustements : c’est que Nagelsmann perdrait son super joker. Dans un effectif allemand encore un peu déséquilibré, le joueur du VfB est actuellement le seul véritable super-sub. Sané n’est pas une garantie de dynamisme depuis le banc, tandis que Maximilian Beier et Nick Woltemade ne se sont pas encore imposés comme des remplaçants de premier plan.
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Jamie Leweling, le remplaçant désigné de Leroy Sané, est un véritable gage de victoire.
Si Nagelsmann décide de laisser Sané sur le banc sans pour autant modifier davantage son schéma ni se passer de la carte Undav, une option s’impose : Jamie Leweling, le suppléant désigné de Sané. Le jeune homme avait déjà remplacé son aîné lors du dernier match amical face aux États-Unis, concluant la rencontre sur l’aile droite.
Contrairement à Sané, qui aime couper vers l’intérieur, Leweling reste généralement sur la ligne de touche pour maintenir la largeur. Si son potentiel est moindre que celui de son concurrent, le joueur de 25 ans s’est montré fiable lors de ses cinq sélections, et il est pour l’instant un gage de succès : l’Allemagne a toujours gagné quand il est entré en jeu, notamment contre les Pays-Bas et l’Italie.