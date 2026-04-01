La saison dernière, Caspar Jander s'est illustré par ses performances exceptionnelles sous le maillot du 1. FC Nuremberg. Âgé aujourd'hui de 23 ans, il a marqué de son empreinte le jeu des Franconiens au milieu de terrain central comme peu d'autres. Dans le classement hivernal 2024/25, le magazine de football kicker l'a désigné meilleur milieu défensif de la 2e Bundesliga. Christoph Kramer, champion du monde à Rio, a même estimé que Jander avait le potentiel pour jouer un jour en équipe nationale allemande. Depuis l’été dernier, Jander évolue désormais au FC Southampton dans le championnat anglais. Que reste-t-il de la prédiction de Kramer ?
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Un taux de duels remportés de près de 100 % ! Un futur international allemand doit espérer un miracle
« Je suis sûr d’avoir vu aujourd’hui un futur international », a déclaré Kramer avec enthousiasme dans le podcast Copa TS de Tommi Schmitt. L’expert de la ZDF et d’Amazon Prime faisait référence au match de championnat disputé en février 2025 par le 1. FC Nuremberg contre le SSV Ulm lors de la saison dernière, au cours duquel Jander s’était illustré et l’avait complètement captivé. Lors de la victoire 2-0 des Clubberer, Jander a particulièrement démontré sa classe lors d’une action : à l’entrée de la surface de réparation d’Ulm, il s’est habilement démarqué, a coupé vers l’intérieur et a propulsé le ballon au fond des filets d’un tir spectaculaire qui a rebondi sur le poteau.
« Dimanche, je regardais en fait la conférence, mais j’ai suivi la deuxième mi-temps de Nuremberg uniquement pour lui, parce que je le trouve tellement bon », a expliqué Kramer. Jander réunit « surtout à cet âge » de nombreuses qualités que « peu de joueurs » possèdent encore : « Il a encore cette compréhension du jeu qui lui permet de savoir quand le ballon doit aller où. »
Kramer, qui a lui-même disputé douze matchs avec l’équipe nationale allemande, s’est une nouvelle fois engagé : « Une carrière de footballeur repose sur beaucoup de choses, y compris un peu de chance dans les transferts, mais Caspar Jander – international. »
Que s'est-il passé depuis ? Le fait est que la prédiction de Kramer ne s'est pas encore réalisée. Alors que Jander a déjà disputé trois matchs avec l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans, il attend toujours de faire ses débuts en équipe nationale A. Et cela ne devrait pas changer de sitôt.
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Avec son transfert à Southampton, Caspar Jander devient le deuxième joueur le plus cher à quitter Nuremberg
Cet été, Jander a été transféré à Southampton pour la somme considérable de 12 millions d'euros, ce qui fait de lui le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du 1. FC Nuremberg, après celui de Stefanos Tzimas (26,5 millions d'euros). Jander n'a pas mis longtemps à trouver ses marques dans cette grande ville anglaise. Au sein de l'équipe de son entraîneur et compatriote Tonda Eckert, il occupe un rôle central et est un titulaire incontesté.
Joueur polyvalent, ce natif de Münster convainc tant en attaque qu’en défense – début mars, son taux de duels gagnés atteignait même près de 98 % (!) –, et brille par sa résistance au pressing, sa maîtrise du ballon et son intelligence de jeu. Eckert l’aligne le plus souvent au poste de milieu défensif, mais il peut également évoluer en numéro 8 ou en numéro 10 et organiser le jeu. Sur le plan individuel, tout semble donc parfait, les problèmes ne se manifestent qu’au niveau de l’équipe.
Southampton, qui avait été relégué en Championship après avoir terminé dernier du classement de la Premier League et qui souhaite désormais remonter immédiatement, a connu un début de saison on ne peut plus difficile : une seule victoire en dix premiers matchs. Dans la dernière ligne droite de la saison, les Saints se montrent désormais complètement transformés. Ils sont désormais invaincus depuis douze matchs, en ont remporté neuf et ont récolté un total impressionnant de 30 points sur 36 possibles.
Au classement du Championship, Southampton occupe actuellement la sixième place – soit tout de même la dernière place qualificative pour les barrages. Cependant, à sept journées de la fin, l’écart avec la deuxième place et le FC Middlesbrough est déjà de huit points, et Wrexham, à égalité de points avec Southampton, guette à la septième place. Dans le meilleur des cas, les Saints participeront donc aux barrages de promotion et y seront alors les grands outsiders.
Au cours des 21 dernières années, seuls West Ham (2005) et Blackpool (2010) ont réussi à accéder à la Premier League en terminant sixièmes de la saison. Il faudrait donc un petit miracle pour que Southampton, en tant que pire équipe sur le papier, se qualifie effectivement pour les barrages.
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Plusieurs grands clubs de Bundesliga seraient intéressés par Caspar Jander
C'est précisément pour cette raison, comme l'a récemment rapporté le journal Bild, que Jander ne serait pas satisfait de sa situation à Southampton et envisagerait déjà de partir après moins d'une saison. Outre l'absence de perspective de jouer en Premier League la saison prochaine, sa situation personnelle jouerait également un rôle : Jander vit en effet seul sur l'île, sans sa petite amie Carlotta Schünemann.
L'entraîneur Eckert a toutefois immédiatement démenti les informations faisant état d'un prétendu mécontentement : « Quelqu'un m'a envoyé l'article dès sa parution, et j'ai été très surpris. Je peux affirmer à 200 % qu'il ne vient pas de Caspar », a déclaré l'homme de 33 ans. Il a ajouté : « Il y a parfois des moments, c'est, je pense, tout à fait normal – mais cela ne vaut pas seulement pour Caspar. Cela vaut aussi pour moi, quand on est séparé de sa famille. Il peut y avoir des moments, surtout à Noël, où l'on aimerait naturellement passer le réveillon en famille. C'est tout à fait normal. »
À Southampton, on est très satisfait de Jander, « et il est très heureux d’être ici. Je pense que son évolution au cours de la saison a été excellente. »
Néanmoins, le processus semble s'être enclenché. Selon les informations de Sky, plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour Jander – son contrat à Southampton court encore jusqu'en 2028. Parmi les acquéreurs potentiels figureraient les clubs de Bundesliga RB Leipzig et VfB Stuttgart, ainsi que l'Ajax Amsterdam. Pour un éventuel transfert, on parle d’un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros – une somme tout à fait alléchante pour Southampton. Le 1. FC Nuremberg ne devrait pas non plus être opposé à un transfert, puisqu’il s’est assuré 10 % des droits de revente.
Le passage dans une grande équipe européenne pourrait en outre constituer une étape décisive pour que la prédiction de Kramer concernant la sélection de Jander en équipe nationale allemande se réalise. À titre de comparaison : six joueurs de Stuttgart à eux seuls – Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel et Josha Vagnoman – ont récemment intégré la dernière sélection de la DFB avant la nomination pour la Coupe du monde.
Caspar Jander : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
36
Buts
2
Passes décisives
1
Minutes jouées
2 657