Un taux de duels remportés de près de 100 % ! Un futur international allemand doit espérer un miracle

« Je suis sûr d’avoir vu aujourd’hui un futur international », a déclaré Kramer avec enthousiasme dans le podcast Copa TS de Tommi Schmitt. L’expert de la ZDF et d’Amazon Prime faisait référence au match de championnat disputé en février 2025 par le 1. FC Nuremberg contre le SSV Ulm lors de la saison dernière, au cours duquel Jander s’était illustré et l’avait complètement captivé. Lors de la victoire 2-0 des Clubberer, Jander a particulièrement démontré sa classe lors d’une action : à l’entrée de la surface de réparation d’Ulm, il s’est habilement démarqué, a coupé vers l’intérieur et a propulsé le ballon au fond des filets d’un tir spectaculaire qui a rebondi sur le poteau.

« Dimanche, je regardais en fait la conférence, mais j’ai suivi la deuxième mi-temps de Nuremberg uniquement pour lui, parce que je le trouve tellement bon », a expliqué Kramer. Jander réunit « surtout à cet âge » de nombreuses qualités que « peu de joueurs » possèdent encore : « Il a encore cette compréhension du jeu qui lui permet de savoir quand le ballon doit aller où. »

Kramer, qui a lui-même disputé douze matchs avec l’équipe nationale allemande, s’est une nouvelle fois engagé : « Une carrière de footballeur repose sur beaucoup de choses, y compris un peu de chance dans les transferts, mais Caspar Jander – international. »

Que s'est-il passé depuis ? Le fait est que la prédiction de Kramer ne s'est pas encore réalisée. Alors que Jander a déjà disputé trois matchs avec l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans, il attend toujours de faire ses débuts en équipe nationale A. Et cela ne devrait pas changer de sitôt.