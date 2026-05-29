Un tatouage pour Julian Nagelsmann ?! Le sélectionneur allemand s'est « tiré une balle dans le pied », selon les révélations d'un arrière gauche concernant un pari sur la Coupe du monde

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le lien entre Julian Nagelsmann et son groupe continue de se renforcer. Lors de l’annonce de la liste des sélectionnés, le sélectionneur allemand a plaisanté : s’ils remportent le tournoi nord-américain, il se fera tatouer avec David Raum. Pour le technicien, l’idée de partager l’aiguille avec le latéral gauche, déjà largement tatoué, est plus effrayante que la pression d’une finale mondiale.

Comme le rapporte Bild, le sélectionneur a lancé : « Ce qui me fait le plus peur, c’est notre tatouage assorti si on remporte la Coupe du monde. Pas parce que j’ai peur de me le faire faire, mais parce que je pense qu’on ne trouvera pas assez de place sur ta machine à tatouer. »