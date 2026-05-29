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Un tatouage pour Julian Nagelsmann ?! Le sélectionneur allemand s'est « tiré une balle dans le pied », selon les révélations d'un arrière gauche concernant un pari sur la Coupe du monde
L’ambition de l’Allemagne pour la Coupe du monde prend une tournure originale : le tatouage.
À l’approche de la Coupe du monde 2026, le lien entre Julian Nagelsmann et son groupe continue de se renforcer. Lors de l’annonce de la liste des sélectionnés, le sélectionneur allemand a plaisanté : s’ils remportent le tournoi nord-américain, il se fera tatouer avec David Raum. Pour le technicien, l’idée de partager l’aiguille avec le latéral gauche, déjà largement tatoué, est plus effrayante que la pression d’une finale mondiale.
Comme le rapporte Bild, le sélectionneur a lancé : « Ce qui me fait le plus peur, c’est notre tatouage assorti si on remporte la Coupe du monde. Pas parce que j’ai peur de me le faire faire, mais parce que je pense qu’on ne trouvera pas assez de place sur ta machine à tatouer. »
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Selon Raum, Nagelsmann ne peut pas se soustraire à cet accord.
Raum a rapidement réagi à ces commentaires et a affirmé qu’il resterait toujours de la place pour un nouveau tatouage si l’Allemagne remportait le trophée. Le capitaine du RB Leipzig a également suggéré que Nagelsmann pourrait désormais peiner à revenir sur son engagement.
Le défenseur a déclaré : « Non, non. On trouve toujours une place libre. J'en ai encore quelques-unes de libres. Nous n’avons pas encore évoqué le motif, mais avec cette déclaration, Julian s’est un peu tiré une balle dans le pied : il ne pourra plus reculer si nous allons au bout. Ce serait vraiment génial de concrétiser ce pari ; qu’il choisisse le dessin qu’il veut, je serai en tout cas présent le jour J. »
Raum dévoile les grandes ambitions de l'Allemagne
Si le pari du tatouage apporte une note d’insouciance à la préparation, Raum se montre résolument déterminé quant aux ambitions de l’Allemagne sur la scène internationale. Il estime que l’équipe doit viser rien de moins que le titre, faisant écho aux propos de Nagelsmann après l’élimination à l’Euro à domicile il y a deux ans.
Il martèle : « Quand je participe à une compétition, je vois les choses en grand. Julian l’a bien exprimé après notre élimination à l’Euro à domicile : nous devons simplement devenir champions du monde. Arriver en disant qu’on vise seulement les demi-finales, c’est une mauvaise approche. Nous voulons aller le plus loin possible, c’est-à-dire en finale pour remporter le titre.
Il est aussi essentiel, pour moi, que nos concitoyens soient fiers de nous, de notre manière de jouer ensemble et de rester unis. C’est la marque de fabrique de l’équipe d’Allemagne. Si nos performances suivent et que nous réussissons, tout le monde sera comblé. »
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Et maintenant ?
L'Allemagne entend peaufiner sa préparation en vue de ses rencontres du groupe E face à Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Auparavant, elle disputera deux matches amicaux : contre la Finlande le 31 mai, puis face à l'équipe nationale des États-Unis le 6 juin.