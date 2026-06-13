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« Un talent hors du commun » qui place Lamine Yamal au même rang que Lionel Messi : l'ancien international espagnol voit en cette jeune star l'héritier d'un « joueur d'une autre galaxie »
Tracer les parallèles avec la légende
À la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde à Mexico, Salgado a confié à Mundo Deportivo son enthousiasme concernant le dernier joyau du football espagnol. La Roja, logée dans le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay, lancera sa campagne le 15 juin face au Cap-Vert. Si l’ancien latéral reconnaît que Messi évolue toujours dans une dimension à part, il admet aussi que les similitudes entre les deux produits de La Masia deviennent difficiles à ignorer.
« Nous sommes très impatients de découvrir quel Lamine va émerger lors de cette Coupe du monde. Ce sera incroyable », a déclaré Salgado. « Messi joue dans une galaxie à part, mais il est vrai qu’ils présentent des points communs. Lamine est le genre de joueur que le public adore regarder. Peu de footballeurs affichent une telle personnalité dans les duels, voire dans les situations de un contre deux ou un contre trois. C’est une marque de fabrique que l’on retrouvait chez Messi. »
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La chaîne de production de la Masia
Salgado, qui a passé dix ans au Bernabéu, souligne que la formation des deux joueurs au sein du célèbre centre du FC Barcelone a été un facteur clé de leur ascension fulgurante. Il rappelle que si Messi est arrivé en Catalogne à l’âge de 12 ans, Yamal a plongé encore plus tôt dans la culture blaugrana, ce qui lui permet de gérer la pression du haut niveau à seulement 18 ans. Une maturité déjà récompensée par trois titres en Liga, l’Euro 2024 avec l’Espagne et une deuxième place au Ballon d’Or 2025.
« Messi est arrivé à 12 ans et Lamine encore plus tôt », rappelle Salgado. « Ils ont grandi dans cet environnement footballistique barcelonais, qui est particulier. À 17 ans, ce que Lamine a accompli est incroyable. Il est vrai qu’il lui manque la Ligue des champions, mais il a tout le temps de la remporter. Il a déjà réussi à gagner le Championnat d’Europe et à s’imposer comme l’un des joueurs clés de cette équipe, ce qui n’est pas une mince affaire. »
Une entrée dans les annales du football
Salgado ne fait pas cette comparaison avec Messi à la légère, lui qui a assisté en direct à l’émergence du huit fois vainqueur du Ballon d’Or lorsqu’il était encore joueur. Il se souvient du moment où le Real Madrid a pris conscience qu’il avait face à lui un talent hors du commun lors d’un Clásico historique où un Messi adolescent s’est révélé au monde – match au cours duquel l’Argentin est devenu, avec 26 buts, le meilleur buteur de l’histoire de la rencontre.
« J’ai eu la chance de le voir dès ses débuts. Nous en avons parlé dans le vestiaire du Real Madrid dès que nous l’avons vu lors de ce premier Clásico contre nous, où il a inscrit un triplé », explique Salgado. « C’est là que nous avons su qu’il était un joueur d’un autre calibre, au niveau des plus grands. Mais quand je parle des plus grands, je parle de Maradona, de Pelé… de ces joueurs qui ont marqué une époque et qui se démarquent du lot. »
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Préoccupations concernant la charge de travail physique
Malgré ces éloges, des interrogations subsistent sur la charge physique supportée par Yamal. L’ailier a été un pilier tant en club qu’en sélection au cours des douze derniers mois, et Salgado admet que le jeune joueur pourrait peiner à gérer l’intensité d’une Coupe du monde après une période d’indisponibilité due à une blessure contractée fin avril.
« Lamine a été très sollicité tout au long de la saison, tant en Ligue des champions qu'en championnat et dans les autres compétitions. C'est évident », conclut Salgado. « Aujourd'hui, il est très difficile de demander à un jeune de se ménager. D'abord parce qu'il est très jeune, ensuite parce qu'il veut tout gagner, et enfin parce que nous sommes en année de Coupe du monde. Gérer ses efforts est donc complexe. »