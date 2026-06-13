À la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde à Mexico, Salgado a confié à Mundo Deportivo son enthousiasme concernant le dernier joyau du football espagnol. La Roja, logée dans le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay, lancera sa campagne le 15 juin face au Cap-Vert. Si l’ancien latéral reconnaît que Messi évolue toujours dans une dimension à part, il admet aussi que les similitudes entre les deux produits de La Masia deviennent difficiles à ignorer.

« Nous sommes très impatients de découvrir quel Lamine va émerger lors de cette Coupe du monde. Ce sera incroyable », a déclaré Salgado. « Messi joue dans une galaxie à part, mais il est vrai qu’ils présentent des points communs. Lamine est le genre de joueur que le public adore regarder. Peu de footballeurs affichent une telle personnalité dans les duels, voire dans les situations de un contre deux ou un contre trois. C’est une marque de fabrique que l’on retrouvait chez Messi. »