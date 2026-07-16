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« Un talent et un leadership d’envergure mondiale » : la star de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Lindsey Horan, pourrait effectuer son très attendu premier match au Denver Summit de la NWSL samedi, contre les Portland Thorns
- NWSL
Heaps fait partie de l’effectif aligné ce week-end pour le match des Denver Summit.
Si Heaps fait ses débuts ce week-end, la milieu de terrain pourrait laisser libre cours à la nostalgie. Il s’agit en effet de son retour au pays après son passage en Europe, et elle affrontera le club pour lequel elle a évolué en dernier en NWSL, les Portland Thorns.
Après six saisons passées sous les couleurs des Thorns, la milieu de terrain avait pris la direction de la France, où elle a disputé 105 matchs et été couronnée MVP de la NWSL en 2018. Elle a joué un rôle clé dans les deux conquêtes du NWSL Shield en 2016 et 2021, ainsi que dans le sacre de championnes de 2017. C’est d’ailleurs elle qui avait inscrit le but décisif en finale cette année-là, offrant le titre à son équipe.
- Getty
« Un moment passionnant »
« Nous sommes ravis d’accueillir officiellement Lindsey de retour au Colorado », a déclaré jeudi Nick Cushing, l’entraîneur principal du Denver Summit FC, dans un communiqué de presse.
« Le retour de Lindsey en NWSL est un moment passionnant pour notre club, nos supporters et l’ensemble de la communauté du football du Colorado. Son talent et son leadership de classe mondiale auront un impact immédiat, tant sur le terrain que dans notre vestiaire, et nous sommes impatients de la voir porter l’écusson et fouler la pelouse pour la première fois. »
- Populous
Un retour en grande pompe pour Heaps
Depuis le retour de Heaps en NWSL, l’un des angles les plus suivis est son arrivée dans un club de son État d’origine. Denver, au Colorado, a obtenu que les Denver Summit soient l’une des deux franchises d’expansion intégrant la NWSL en 2026.
Il s’agit également du premier match de l’équipe au Centennial Stadium, son stade provisoire jusqu’à l’achèvement, prévu en 2028, de son nouveau stade de 150 millions de dollars à Denver. Le Centennial Stadium est directement relié au nouveau centre d’entraînement de l’équipe, considéré comme l’un des meilleurs de la ligue.
- NWSL
Et maintenant ?
Le Denver Summit accueillera les Portland Thorns lors de la 12^e journée de la NWSL. Il aborde ce week-end à la 11^e place du classement du championnat, avec un bilan global de 4 victoires, 5 défaites et 4 nuls.
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