« Un talent et un leadership d’envergure mondiale » : la star de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Lindsey Horan, pourrait effectuer son très attendu premier match au Denver Summit de la NWSL samedi, contre les Portland Thorns

Si Heaps fait ses débuts ce week-end, la milieu de terrain pourrait laisser libre cours à la nostalgie. Il s’agit en effet de son retour au pays après son passage en Europe, et elle affrontera le club pour lequel elle a évolué en dernier en NWSL, les Portland Thorns.

Après six saisons passées sous les couleurs des Thorns, la milieu de terrain avait pris la direction de la France, où elle a disputé 105 matchs et été couronnée MVP de la NWSL en 2018. Elle a joué un rôle clé dans les deux conquêtes du NWSL Shield en 2016 et 2021, ainsi que dans le sacre de championnes de 2017. C’est d’ailleurs elle qui avait inscrit le but décisif en finale cette année-là, offrant le titre à son équipe.



