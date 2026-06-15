Un talent d'exception ? Pourquoi l'Angleterre a raison de réserver à Jude Bellingham le même traitement qu'à Paul Gascoigne et Glenn Hoddle, alors que David James soutient l'approche de Thomas Tuchel

James a évolué en équipe d’Angleterre aux côtés de Wayne Rooney, Steven Gerrard et Paul Scholes. À l’époque déjà, les choix de sélection étaient un casse-tête, et rien n’a changé depuis.

On se souvient notamment que les Three Lions n’ont pas su tirer le meilleur parti de la présence de la légende de Tottenham, Hoddle, dans leurs rangs dans les années 1980, tandis que le talent imprévisible de Gazza a été ignoré – par Hoddle lui-même – lors de la Coupe du monde 1998.

Interrogé sur la gestion historique des talents anglais, James a ajouté : « Je pense d’abord au palmarès. Nous n’avons pas remporté de trophées avec ces joueurs, or le succès ultime consiste à soulever des coupes.

Quand on observe les sélections qui ont brillé sur la scène mondiale, on parle de talents exceptionnels. Je ne prétends pas que Jude Bellingham ne fait pas partie de cette catégorie, mais il faut se souvenir de Zinédine Zidane en France, d’Andrés Iniesta en Espagne ou de Lionel Messi en Argentine : des joueurs qui, à leur époque, dominaient clairement leurs contemporains.

« Aussi talentueux que soit Jude, et nous avons déjà vu lors de la Coupe du monde le niveau des joueurs auxquels ils sont confrontés, les équipes sont aujourd’hui si équilibrées que compter sur une seule personne pour décrocher un titre ne suffit plus.

« On peut donc s’appuyer sur eux à certains moments, puis il faut savoir passer à un autre plan de jeu en faisant appel à d’autres éléments. C’est précisément cet équilibre que l’Angleterre possède aujourd’hui : une profondeur de talent qui dispense de dépendre d’un seul homme. »