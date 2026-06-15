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Un talent d'exception ? Pourquoi l'Angleterre a raison de réserver à Jude Bellingham le même traitement qu'à Paul Gascoigne et Glenn Hoddle, alors que David James soutient l'approche de Thomas Tuchel
Malgré son surnom de « Galactico », Bellingham n'a pas encore l'assurance d'être titulaire avec l'équipe d'Angleterre.
Remis en cause à un moment donné, Bellingham s’est finalement taillé une place de choix dans les plans de l’Angleterre pour la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Il devrait y jouer un rôle de premier plan.
La concurrence est toutefois féroce au poste de numéro 10 et rien ne garantit qu’un « Galactico » du Santiago Bernabéu s’assurera une place de titulaire. Certains pourraient trouver cela étrange au vu du talent indéniable de ce joueur de 22 ans, mais, en l’état actuel des choses, la force collective prime sur les performances individuelles.
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L'Angleterre doit-elle bâtir son équipe autour de joueurs du calibre de Bellingham ?
Interrogé sur la possibilité que Bellingham dispute tous les matchs, les autres s'adaptant à lui, l'ancien gardien anglais James – s'exprimant pour Grosvenor Sport, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « Non, pas au plus haut niveau. Non, non, non. Je pense que tout ce que Thomas a dit, en particulier au sujet de cette équipe – nous ne pouvons nous concentrer que sur la Coupe du monde pour l’instant –, suggère qu’il y a un équilibre au sein de cette équipe, qu’il n’y a pas de joueur central.
Construire une équipe autour d’un seul joueur, c’est prendre le risque de voir tout le dispositif s’effondrer s’il se blesse ou se retrouve en difficulté. Jude est un joueur exceptionnel : quand il est au sommet de son art, peu de joueurs lui sont supérieurs. Toutefois, pour remporter une Coupe du monde, il faut que chacun partage le fardeau. Je pense que ce que Thomas cherche à faire, c’est d’utiliser au mieux son effectif, plutôt que de tout articuler autour d’un seul homme.
« Il y aura des moments où Jude prendra les choses en main, j’en suis sûr, car c’est tout simplement la qualité de ce joueur. Mais je pense que l’organisation actuelle est axée sur le collectif pour maximiser nos chances de succès. »
Hoddle, Gazza et Scholes : l'Angleterre a-t-elle gaspillé certains talents ?
James a évolué en équipe d’Angleterre aux côtés de Wayne Rooney, Steven Gerrard et Paul Scholes. À l’époque déjà, les choix de sélection étaient un casse-tête, et rien n’a changé depuis.
On se souvient notamment que les Three Lions n’ont pas su tirer le meilleur parti de la présence de la légende de Tottenham, Hoddle, dans leurs rangs dans les années 1980, tandis que le talent imprévisible de Gazza a été ignoré – par Hoddle lui-même – lors de la Coupe du monde 1998.
Interrogé sur la gestion historique des talents anglais, James a ajouté : « Je pense d’abord au palmarès. Nous n’avons pas remporté de trophées avec ces joueurs, or le succès ultime consiste à soulever des coupes.
Quand on observe les sélections qui ont brillé sur la scène mondiale, on parle de talents exceptionnels. Je ne prétends pas que Jude Bellingham ne fait pas partie de cette catégorie, mais il faut se souvenir de Zinédine Zidane en France, d’Andrés Iniesta en Espagne ou de Lionel Messi en Argentine : des joueurs qui, à leur époque, dominaient clairement leurs contemporains.
« Aussi talentueux que soit Jude, et nous avons déjà vu lors de la Coupe du monde le niveau des joueurs auxquels ils sont confrontés, les équipes sont aujourd’hui si équilibrées que compter sur une seule personne pour décrocher un titre ne suffit plus.
« On peut donc s’appuyer sur eux à certains moments, puis il faut savoir passer à un autre plan de jeu en faisant appel à d’autres éléments. C’est précisément cet équilibre que l’Angleterre possède aujourd’hui : une profondeur de talent qui dispense de dépendre d’un seul homme. »
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Qui sera aligné d’entrée pour l’Angleterre lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre la Croatie ?
Reste à savoir si Bellingham sera titularisé pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, mercredi, dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Le meneur de jeu d’Aston Villa, Morgan Rogers, postule en effet pour cette place, tout comme Eberechi Eze, d’Arsenal, fraîchement couronné champion de Premier League.
Tuchel a déjà montré qu’il n’hésitait pas à prendre des décisions controversées, ayant écarté Phil Foden, Cole Palmer et Morgan Gibbs-White, et Bellingham sait pertinemment qu’aucun joueur ne sera jamais plus important que l’intérêt de la nation.