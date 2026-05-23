Un supporter célèbre de Tottenham qualifie Cristian Romero de « connard irrécupérable » pour avoir choisi de NE PAS se rendre au match crucial contre Everton, déterminant pour le maintien en Premier League

Tim Vickery, spécialiste du football sud-américain, a été le premier à dévoiler l’information, en éclairant le contexte national derrière le voyage controversé du capitaine à Buenos Aires. Interrogé par talkSPORT, il a expliqué l’enjeu personnel pour le défenseur : « Il assistera à la finale du championnat d’Argentine entre Belgrano et River Plate.

Belgrano est le club de Romero : c’est là qu’il a fait ses débuts et il en reste un fervent supporter. Le club n’a jamais remporté le championnat d’Argentine, et il affronte River Plate, le club le plus titré du pays ; une finale donc historique. Il y a quinze ans, les deux équipes s’étaient déjà rencontrées lors des barrages qui avaient entraîné la relégation de River Plate. Si la chute de Tottenham semble inconcevable, celle de River l’est encore plus. »