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Un supporter célèbre de Tottenham qualifie Cristian Romero de « connard irrécupérable » pour avoir choisi de NE PAS se rendre au match crucial contre Everton, déterminant pour le maintien en Premier League
Le capitaine, blessé, manquera la rencontre cruciale pour le maintien.
Le défenseur, vainqueur de la Coupe du monde, n’a plus joué pour le club londonien depuis sa grave blessure au genou, subie en avril lors d’un match contre Sunderland. Malgré son statut de capitaine, l’Argentin aurait choisi de ne pas assister au dernier match au Tottenham Hotspur Stadium. Le défenseur central de 28 ans a préféré parcourir 11 000 kilomètres pour retourner dans son pays natal et soutenir l’équipe de son enfance, qui dispute une finale historique pour le titre national. Ce manque de solidarité entre la direction et l’équipe, au cours d’une saison catastrophique, a suscité une vive colère parmi les supporters.
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Romero a été qualifié de « connard ».
La révélation choc concernant l’itinéraire de voyage du capitaine a provoqué une réaction publique immédiate et sans filtre de la part de la star de« Man v Food ». S’exprimant directement sur les réseaux sociaux pour exprimer son immense colère envers le défenseur indisponible, Richman a déclaré : « J’espère que tout le monde passe un excellent week-end. Sauf toi, Cristian Romero – espèce de connard irrécupérable. »
La fidélité à ses origines l’emporte sur la crise londonienne
Tim Vickery, spécialiste du football sud-américain, a été le premier à dévoiler l’information, en éclairant le contexte national derrière le voyage controversé du capitaine à Buenos Aires. Interrogé par talkSPORT, il a expliqué l’enjeu personnel pour le défenseur : « Il assistera à la finale du championnat d’Argentine entre Belgrano et River Plate.
Belgrano est le club de Romero : c’est là qu’il a fait ses débuts et il en reste un fervent supporter. Le club n’a jamais remporté le championnat d’Argentine, et il affronte River Plate, le club le plus titré du pays ; une finale donc historique. Il y a quinze ans, les deux équipes s’étaient déjà rencontrées lors des barrages qui avaient entraîné la relégation de River Plate. Si la chute de Tottenham semble inconcevable, celle de River l’est encore plus. »
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Une lutte pour la survie se profile
Dimanche après-midi, Tottenham doit éviter la défaite face à un Everton coriace pour assurer son maintien en Premier League et préserver 250 millions de livres sterling de recettes. Un fardeau s’ajoute : les Spurs restent sur dix matchs sans victoire à domicile. S’ils craquent sous la pression et que West Ham bat Leeds, le club londonien sera relégué en Championship.